Ohne Führerschein unterwegs: Das Asphalt-Roulette fordert die Psyche und kann gewaltige Folgen haben Kein Kavaliersdelikt: Wem der Führerschein abgenommen wurde, darf sich nicht hinters Steuer setzen. Wer es doch tut begeht eine schwere Widerhandlung. Robert Kucera 14.10.2020, 05.00 Uhr

Kein empfehlenswertes Asphalt-Roulette: Trotz Führerscheinentzugs mit dem Auto unterwegs zu sein, kann fatal enden. Bild: Severin Bigler

Im Werdenberg hat sich vom 6. bis 11. September eine eher unübliche Häufung von Zuwiderhandlungen im Strassenverkehr ereignet. Bei zwei Unfällen und einer Kontrolle hat die Kantonspolizei festgestellt: Die Lenker waren ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Rechnet man den Unfall-Wert auf ein Jahr aus, erhält man beeindruckende 365 Unfallverursacher ohne Führerschein – in Tat und Wahrheit waren es 2019 aber nur deren zehn, wie die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage mitteilt. Diese Zahlen sind tief und lassen die Alarmglocken noch nicht schrillen. Doch es gibt sie – leider zu oft – auf den Strassen der Region und des Kantons. Jene Unbelehrbaren, die sich, wie wenn nichts gewesen wäre, trotz Führerscheinentzugs hinters Steuer setzen.

Ob es immer mehr werden, welche auf der falschen Seite des Autos einsteigen oder für immer mehr Verkehrsdelikte sorgen, kann die Kantonspolizei St.Gallen leider nicht abschliessend beantworten. Denn es gibt eine gewisse Dunkelziffer.

Die Mehrheit hält sich ans Fahrverbot

Fest steht: Der Einzug des Scheins ist für viele nicht abschreckend genug. Die Ausreden beim Erwischtwerden sind vielfältig. «Viele behaupten, aufs Auto angewiesen zu sein», teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Dass der Führerscheinentzug letztlich nichts nütze, greife aber zu kurz. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer akzeptiert die Strafe. Es darf nach wie vor von einer grossen Hemmschwelle gesprochen werden, sich ohne Führerschein hinter das Steuer zu setzen.

Denn die Hoffnung, auf diese Art und Weise mit der Polizei Asphalt-Roulette zu spielen und darauf zu setzen, weder kontrolliert zu werden noch ein Verkehrsdelikt zu begehen, ist trügerisch. Hemmungen zu haben, ist der vernünftigere Weg. Denn wer ohne Führerschein am Steuer erwischt wird, der begeht eine schwere Widerhandlung und muss die Folgen tragen.

Die ständige Sorge, dass nichts passiert

Die erste Folge: Ohne Führerschein unterwegs zu sein, fordert die Psyche. Schweissperlen auf der Stirn sind im Strassenverkehr nichts Ungewöhnliches. So manche Stresssituation erwartet die Person am Steuer. Und je mehr Kilometer man abspult, umso grösser das Risiko, dass man durch ein Ereignis abgelenkt werden kann und einen Fehler begeht respektive das Fehlverhalten des anderen Verkehrsteilnehmers nicht mehr auszubügeln vermag. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Doch den eigenen Stresswert auf tiefem Level halten kann jedermann.

Wer trotz Führerscheinentzug jeden Tag zur Arbeit fährt und mit der Familie am Wochenende Ausflüge unternimmt, setzt sich zusätzlich unter Stress. Das elfte Gebot – lass dich nicht erwischen – ist der Beginn des Asphalt-Roulettes mit der Polizei. Es gilt: In keine Verkehrskontrolle geraten, keinen Unfall machen, keine Verkehrsübertretung begehen, kein auffälliges Fahrverhalten zeigen. Zudem darauf hoffen, dass jeder Lenker, dem man begegnet, sein Fahrzeug im Griff hat. Denn beim Erwischtwerden ohne gültigen Führerschein ist es unerheblich, ob man am Unfall die Schuld trägt oder zur falschen Zeit am falschen Ort war.

Fruchten erzieherische Massnahmen nicht, muss mit Führerscheinentzug von zwölf Monaten rechnen

Wer sich diesem Stress aussetzt, riskiert letztlich mehr als nur ständige Schweissperlen auf der Stirn. Denn das Fahren selbst, ohne ein Verkehrsdelikt begangen zu haben, stellt eine schwere Widerhandlung dar. Wer nie einen Führerschein besessen hat, dem wird der Lehrfahrausweis sechs Monate lang ab jenem Datum verweigert, ab welchem man vom Alter her befugt wäre, den Lernfahrausweis zu beantragen.

Wer alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein erwischt wird, wird längere Zeit aus dem Verkehr gezogen. Bild: Valentin Flauraud/key

Anders sieht der Tatbestand für jene aus, die den Führerschein gemacht haben und denen er kürzlich entzogen wurde. Denn diese Verkehrsteilnehmer sind keine unwissenden Kinder mehr und haben theoretisch gelernt, was das richtige Verhalten im Strassenverkehr wäre. Dient der erste Führerscheinentzug noch erzieherischen Massnahmen, wird es happig für jene, denen dieser Denkzettel noch nicht gereicht hat. Konkret: Wer in der Zeit des entzogenen Führerscheins am Steuer erwischt wird, muss mit einem Entzug von zwölf Monaten rechnen.

Im Extremfall Prüfungen wiederholen

Ein Jahr ohne Auto ist hart. Besonders wenn man sich an seinen treuen Begleiter gewöhnt hat. Der Versuchung, auch ohne Führerschein eine Spritztour zu unternehmen, sollte man aber unbedingt widerstehen. Denn, wer unter diesen Umständen erwischt wird, ist den Führerschein auf unbestimmte Zeit los. Je nach Schwere des Falls und wenn die Straftat stets mit demselben Gefährt begangen wurde, kann in diesem Moment auch das Fahrzeug eingezogen werden.

Wer geläutert ist, darf sich nach zwei Jahren wieder ans Steuer setzen – sofern ein positives Gutachten des Verkehrspsychologen vorliegt.

Bei wem alle getroffenen Massnahmen nichts fruchten, der handelt sich den Führerscheinentzug für immer ein. Alle fünf Jahre darf man sich, mit einem positiven Gutachten des Verkehrspsychologen in der Tasche, um die Aufhebung des Führerscheinentzugs bemühen. Fällt das Urteil positiv aus, bedeutet dies nicht die automatische Rückkehr ans Steuer. Denn, wer eine geraume Weile nicht mehr aktiv am Strassenverkehr teilnahm, muss sowohl die theoretische als auch praktische Prüfung wiederholen.

Zuwiderhandlung kann ins Geld gehen

Stress beim Fahren selbst und eine schier endlos lange Zeit weg von der Strasse zu sein, sind keine erstrebenswerten Ziele. Sein Fahrzeug nach einem Führerscheinentzug brav zu Hause lassen, hat so seine Vorzüge. Auch im Portemonnaie. Denn nicht nur das Strassenverkehrsamt beschäftigt sich mit dieser schweren Widerhandlung. Der Polizeirapport erreicht auch die Staatsanwaltschaft. Das Strafmass wird anhand der Schwere des Verkehrsdelikts individuell bestimmt. Promillegehalt, wie hoch die Geschwindigkeitsüberschreitung war, Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder ob es beim Unfall Verletzte oder gar Tote gab – alles spielt eine Rolle. Zudem ist Tagessatz nicht gleich Tagessatz (siehe Kasten).

Das Mindestmass für das Erwischtwerden ohne gültigen Führerschein (zum Beispiel in einer Verkehrskontrolle) lautet nach SVG Art. 10, Abs. 2, 95 Abs. 1 lit. a wie folgt: 25 Tagessätze Geldstrafe + im Falle des bedingten Vollzugs der Geldstrafe Verbindungsbusse von höchstens 20 Prozent der gesamthaft auszufällenden Strafe (Mindestbusse = Fr. 300).

Tagessatz ist kein fixer Betrag

Gemäss Artikel 34, Absatz 2 des Strafgesetzbuchs beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden.

Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.

Das Mindestmass sind drei Tagessätze, das Höchstmass 180. Soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg (Artikel 35, Absatz 3) uneinbringlich ist, tritt an die Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe. Ein Tagessatz entspricht einem Tag Freiheitsstrafe.