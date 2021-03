Soziale Dienste Werdenberg Öffentliche Entschuldigung und Rehabilitation: Was die «Gruppe Zema üsi Stimm erheba» vom Vorstand erwartet und was mit ihren Unterschriften passiert Der Fall «Soziale Dienste Werdenberg» ist noch längst nicht abgeschlossen, findet eine lose Gruppierung. Inzwischen haben erste «positive Gespräche» zwischen Markus Büchel und dem SDW-Vorstand stattgefunden. Heini Schwendener 04.03.2021, 18.45 Uhr

In Buchs wurden nach der Kündiung des beliebten KOJ-Leiters zwei Petitionen lanciert und Unterschriften auf der Strasse gesammelt. Bild: Heini Schwendener

Am Donnerstag hat sich die Gruppe «Zeme üsi Stimm erheba» mit einer Medienmitteilung an den W&O zu den jüngsten Ereignissen um die nichtigen Kündigungen bei den Sozialen Diensten Werdenberg gemeldet. Unterzeichnet haben diese Mitteilung 65 Personen. Die Gruppe zeigt sich erfreut, dass umgehend Konsequenzen bei den SDW-Geschäftsleitung und in dessen Vorstand gezogen wurden. Dafür bedanke sie sich ebenso wie für die grosse Welle der Solidarität in «einem noch selten erlebten Ausmass».

Sie haben die Medienmitteilung unterzeichnet Für die Gruppe «Zema üsi Stimm erheba»: Mara Wehrli Sieber, Silvia Montonato, Katharina Schertler Secli, Helen Candreia, Bruno Candreia, Daria Jörg, Jessica Turnbull Montonato, Pia Zurbrügg, Martina Müssigbrodt-Werlen, Pascal Takacs, Ruth Cerezo, Patrizia Baumgartner, Regula Schädler, Sévérine Halter-Grob, Heinz Peter, Rosmarie Fluck, Thomas Fluck, Kurt Hopfgartner, Monika Hopfgartner, Nina Hopfgartner, Sarah Hopfgartner, Heinz Rothenberger, Madleine Rothenberger, Claudio Engler, René Engler, Annamarie Engler-Jacober, Anna Jakober, Alois Jakober, Christian Schwendener, Lieselotte Schwendener, Ernst Senn, Sonja Vogel, Reto Enderlin, Sandro Grob, Maja Bless, Christian Bless, Michael Wehrli, Ivan Secli, Doris Engler, Fabian Lengwiler , Silvan Engler, Yves Bolis , Susanne Henzen Bolis, Lucienne Bolis, Simon Paraskevas, Séline Henzen Kühne, Barbara Weiss, Christian Weiss, Helen Weder,Walter Weder, Claudio Bärtsch, Marianne Schaub, Elisabet Eggenberger- Zogg, Antoinette Senn, Heini Senn, Gaby Knecht Morf,Rita Blumer, Stefan Blumer, Melissa Gabathuler, Käthi Rüdisühli, Rahel Blumer, Ruedi Blumer, Susanne Bünner, Susi Crescenti, Esther Rohrer.

Weiter bedankt sich die Gruppe, die sich im Zuge der Solidaritätswelle spontan gebildet hat, bei Markus Büchel dafür, dass er die Missstände innerhalb der SDW mit seinem mutigen Einsatz an seiner Arbeitsstelle aufgedeckt habe. Eigentlich war vorgesehen, einen offenen Brief mit Forderungen an den SDW-Vorstand zu richten. Rund 150 Menschen hatten ihn bereits unterzeichnet. Aufgrund der veränderten Situation wurde dieser offene Brief nun hinfällig.

Die Erwartungen sind noch nicht erfüllt

Die 65 Unterzeichner der Medienmitteilung halten fest, dass ihre Erwartungen mit der öffentlichen Bekanntgabe, dass zwei Kündigungen von Abteilungsleitern bei den SDW nichtig seien, noch nicht erfüllt sind:

«Es fehlt eine öffentliche Entschuldigung und eine vollständige Rehabilitation der Reputation von Markus Büchel von Seiten des Vorstandes. Ebenso muss das Grundproblem in den SDW von unabhängiger und professioneller Seite untersucht werden.»

Die vollständige Rehabilitation der Reputation von Markus Büchel wird erwartet.

Bild: Mareycke Frehner

Beides sei unabdingbar, schreibt die Gruppe in ihrer Medienmitteilung. Nur so könne Markus Büchel seine Stelle «als allseits beliebter und hochprofessioneller Jugendarbeiter und Leiter des KOJ» wieder antreten. Diese unabhängige Untersuchung sei auch wichtig, damit in den Sozialen Diensten Werdenberg wieder eine nötige gute Basis für die Zukunft geschaffen werde.

Die Aktivitäten der losen Gruppe «Zeme üsi Stimm erheba», die sich zufällig aus einem Chat gebildet hat, werden von Mara Wehrli-Sieber, Silvia Montonato und Katharina Schertler Secli gebündelt und koordiniert. Sie haben vergangene Wochen ein Petition lanciert – online und mit Unterschriftensammlungen auf der Strasse. Sie dauert noch bis Freitag an.

Online sind bereits mehr als 1000 Unterschriften zusammengekommen, wie viele physisch noch dazu kommen werden, gilt es abzuwarten. Die Unterschriften werden am Wochenende bereinigt, da es darunter wohl auch einige doppelte hat. Nächste Woche werden die Petitionsunterschriften an die Gemeinde- und Stadträte der Werdenberger Gemeinden übergeben.

Erste positive Gespräche zwischen SDW und Markus Büchel

Zwischenzeitlich haben zwischen der dem SDW-Vorstand und Markus Büchel erste Gespräche stattgefunden, die gemäss Eduard Neuhaus, designierter SDW-Präsident, positiv verlaufen sind. Ob Markus Büchel wieder zu den SDW zurückkehren wird, darüber herrscht im Moment Stillschweigen. Büchel hat sich gegenüber dem W&O und anderen Medien für die riesige Solidarität aus der Bevölkerung, von Seiten der Jugendlichen aus der Region und seiner Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen bei den SDW bedankt. Die Zeit nach der Kündigung sei für ihn und seine Familie ein Albtraum gewesen.