Vorschusslorbeeren auf dem Prüfstand: Ist das Quellgebiet des Necker ein kleiner «Grand Canyon der Ostschweiz»? Ein Ausflugstipp für alle, die ihre Ferien in der Schweiz verbringen: In knapp fünf Stunden geht es abseits ausgetrampelter Wanderpfade von der Schwägalp durch das spektakuläre Ofenloch nach Ennetbühl. Heini Schwendener 20.07.2020, 05.00 Uhr

Das Ofenloch, der spektakulärste Teil der Wanderung durch eine wenig bekannte Schlucht. Bilder: Heini Schwendener

Das Ziel unserer heutigen Wanderung ist nicht ein spektakulärer Gipfel, dafür taugt der Hinterfallenchopf mit seinen 1531 Metern Höhe nicht. Heute wandern wir in die Tiefe, hinunter in die Schlucht des Ofenlochs, ins Necker-Quellgebiet. Wanderplattformen nennen die Schlucht ganz unbescheiden den «Grand Canyon der Ostschweiz». Entsprechend hoch sind unsere Erwartungen, als wir auf der Schwägalp-Passhöhe losmarschieren.

Zwischen 4,5 und 5 Stunden dauert die Wanderung von der Schwägalp durch das Ofenloch bis nach Ennetbühl. Quelle: www.wegwandern.ch

Durch wurzelige Waldstücke mit vielen Farnen und über Holzstege in Moorwiesen erreichen wir den Chräzerenpass. Ein idealer Auftakt, um sich warm zu laufen. Weiter geht es bis zur Weggabelung bei der Alp Horn. Hier hat man die Wahl: Wer die Wanderung verkürzen möchte oder gar in einer Schlaufe durch das Ofenloch zurück auf die Schwägalp statt nach Ennetbühl will, kann die Abkürzung nach Ellbogen nehmen.



Die Wanderung auf den Chräzerenpass durch den Wald beginnt. Schnell ist das erste Ziel erreicht, nun geht es weiter Richtung Neuwald. Viele Blumen gibt es entlang der Wanderroute zu sehen. Eine erste Schlucht mit eindrücklichen Felswänden. Der Wanderweg führt durch eine urtümliche Landschaft. An diesem Holzstück haben Wind, Wetter und Wasser ihre Spuren hinterlassen. Durch den kühlen Wald geht die Wanderung Richtung Ofenloch. Spektakulär sieht es im Ofenloch aus. Ab dem Ellbogen folgt ein schweisstreibender Aufstieg auf den Hinterfallenchopf, den höchsten Punkt der Wanderung. Blick hinunter auf die Hinterchlosteralp. In Gössigen ist der grösste Teil der Wanderung geschafft. Blick ins Luterental: Das Ziel Ennetbühl ist nicht mehr weit.

Ein kleiner Vorgeschmack auf den Höhepunkt

Ein Bild mit Seltenheitswert: Nur selten trifft man auf dieser Wanderung andere Leute an.

Wir entscheiden uns für die «Originalroute» Richtung Neuwald. Dabei gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das, was später noch kommen sollte. Der Wanderweg führt vorbei an imposanten Nagelfluhwänden. Bei Neuwald beginnt ein kurzer Abstieg ins Ofenloch, doch die Knie- und Hüftgelenke lassen uns spüren, dass wir die angeblich besten Jahre längst hinter uns haben. Auf dieser Strecke begegnen wir erst zum zweiten Mal einer anderen Wandergruppe. Zieht es tatsächlich nicht mehr Leute in den «Grand Canyon der Ostschweiz»?

Eigentlich spielt das ja gar keine Rolle, ganz im Gegenteil. Denn als wir nach knapp zwei Stunden Wanderzeit in der Schlucht angekommen sind, haben wir sie ganz für uns alleine. Es bleibt Platz zum Fotografieren – für Bilder ohne «störende» Menschen – und wird müssen auf dem schmalen Wanderweg in den riesigen Felswänden niemandem ausweichen.

Details zur Wanderung Ausgangspunkt der Wanderung ist die Bushaltestelle Schwägalp Passhöhe. Endpunkt ist die Bushaltestelle in Ennebühl Dorf. Es verkehrt stündlich ein Postauto, Fahrzeit rund zwölf Minuten. Wanderzeit: 4,5 bis 5 Stunden

Länge: 14 Kilometer

Höhenmeter: aufwärts 658, abwärts 1054; es geht abwechselnd auf und ab

Höchster Punkt: Hinterfallenkopf auf 1532 m ü. M., der Wanderweg ist gelb markiert, hinunter ins Ofenloch weiss-rot-weiss

Verpflegung: aus dem Rucksack; es gibt nur auf der Schwägalp und in Ennetbühl Restaurants

Höhepunkte: Ofenloch, Ausblicke ins Neckertal und ins Luterental

Details und Karte:

https://wegwandern.ch/listing/schwaegalp-ofenloch-ennetbuehl-wanderung-wandern/

Das Ofenloch ist grandios

Kommen wird darum zur Auflösung der entscheidenden Frage: Haben wir uns bei der Wahl dieser Wanderung von zu grossspurigen Versprechen beeinflussen lassen? Nein! Das Ofenloch, wo der Necker entspringt, ist grandios. Auch wenn das Original im Westen der USA einzigartig und somit viele, viele Schuhnummern grösser ist: Diese eigentümlichen, 100 Meter hohen Nagelfluhwände voller «eingewachsener» Steine und die rauschenden Wasserfälle bilden eine wilde, urtümliche Landschaft. Dieser prächtige Canyon lässt die Herzen aller Naturliebhaber höher schlagen.

Das Ofenloch ist der faszinierende Höhepunkt der Wanderung.

Was wir an Höhenmetern ins Ofenloch hinunter preis gegeben haben, müssen wir auf der anderen Seite der Schlucht wieder wettmachen. Der Ellbogen ist das nächste Ziel. Um nicht mitten im Anstieg Pause zu machen, entscheiden wir uns, auch noch die Rampe hinauf zum Hinterfallenchopf vor der Mittagsrast unter die Füsse zu nehmen. Die Hitze und der knurrende Magen treiben uns an, so dass wir Zeit auf den Marschplan gewinnen.

Verpflegung auf dem Hinterfallenchopf

Verschwitzt setzen wir uns auf 1531 m ü.M. in die Bergweide und geniessen unsere Verpflegung aus dem Rucksack sowie die Ausblicke ins Necker- und Luterental. Von nun an geht es fast nur noch abwärts: vorbei an der Hinter- und der Vorderchlosteralp, die früher im Besitz des Klosters St. Gallen waren, über Alpweiden vorbei an mächtigen, uralten Ahornbäumen, die einen schönen Kontrast zu den umliegenden Nadelwäldern bilden.

Durch einige Waldstücke und vorbei an Alpen kommt Ennetbühl in Sicht, das Ende einer wunderschönen Wanderung.