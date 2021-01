Obertoggenburg «Wintersport ist ein Privileg»: Die Sicherheitsmassnahmen in den Ski-Destinationen greifen – die Gäste akzeptieren sie und sind diszipliniert Der Wiedereröffnung zum Trotz: Die Skigebiete in der Region sind weit davon entfernt, über dem Berg zu sein. Noch herrscht Zurückhaltung. Robert Kucera 05.01.2021, 16.30 Uhr

Kein Gedränge vor dem Skilift und viel Platz auf den Pisten: Im Obertoggenburg kann ungefährdet Wintersport getrieben werden. Bild: PD

Seit Silvester darf man im Kanton St. Gallen wieder jenem Wintersport frönen, zu dessen Ausübung der Transport durch die Bergbahnen erforderlich ist. Die vier Tage vom verlängerten Wochenende (31. Dezember bis 3. Januar) verliefen auf und neben den Pisten ruhiger als sonst.

«Das Angebot ist gut genutzt worden», gibt Jürg Schustereit, Leiter Marketing und Kommunikation der Bergbahnen Wildhaus, Auskunft. «Doch an die Werte der Vorjahre kommen wir nicht heran.» Er spricht von minus einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr zur selben Zeit. Die massgebendere Zahl gemäss Schustereit sei aber der bisherige Saisonverlauf. Hier ist ein Minus von rund einem Viertel auszumachen. Demgegenüber hält er fest, dass diese vier Tage gezeigt haben, dass ein geordneter und kontrollierbarer Skibetrieb machbar ist.

Gute Umsetzung dank sorgfältiger Planung

Dass Wintersport machbar ist, zeigte sich auch beim Nachbarn: «Mit einer sorgfältigen Planung und genauen Umsetzung konnte die Verteilung der Gäste auf das ganze Gebiet gut umgesetzt werden», hält Alex Singenberger von den Toggenburg Bergbahnen in Unterwasser fest. «Die Anzahl Gäste war von Tag zu Tag unterschiedlich», schildert er weiter. «Durch die Schliessung der Gastronomie ist das Gästeaufkommen natürlich sehr wetterabhängig.»

Am Pizol sind alle Anlagen in Betrieb, «aber man kann nicht von einem Ansturm reden», berichtet Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Pizolbahnen AG vom Ausbleiben der Wintersportler. Er schätzt das Minus auf 50 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. «Damit können wir nicht ganz zufrieden sein. Doch prinzipiell sind wir sehr froh, dass nach neun Stillstandstagen wieder Betrieb herrscht.» Das Weihnachtsgeschäft samt Altjahreswoche ist jedoch futsch. Die Umsätze aus dieser Periode lassen sich in diesem Winter nicht mehr aufholen. Bei den angefragten Bergbahnen beträgt dieser Umsatzanteil, gemessen am Gesamtwinter, zwischen 25 und 30 Prozent.

Entspannteres Anstehen vor den Skiliften

Der am 31. Dezember erfolgte Neustart in die Wintersaison im Kanton St. Gallen wurde förmlich herbeigesehnt. Denn in anderen Regionen in der Schweiz frönte die Bevölkerung bereits dem Wintersport. Doch das Coronavirus ist noch da. Die Bergbahnen der Region sind sich der Herausforderung bewusst und sind gewappnet für den Mittelweg zwischen Pisten-Lockdown und der Normalität ohne Virus.

Jürg Schustereit, der Leiter für Marketing und Kommunikation der Bergbahnen Wildhaus, hält die gemachten Erfahrungen des Neustarts wie folgt fest:

«Wir hatten viele positive Rückmeldungen und es herrscht grosse Dankbarkeit darüber, dass Skifahren wieder möglich ist.»

Wie er weiter berichtet, herrscht grosse Akzeptanz, was die Einhaltung der Schutzmassnahmen angeht. «Wir haben tolle Gäste. Ein Riesenkompliment, dass sie es angenommen haben. Es wird vorbildlich eingehalten.»

Mitarbeiter der Bergbahnen und Freiwillige stehen im Einsatz und schauen zum Rechten. «Von Anfang an hatten wir unsere Corona-Engel. Kritische Zonen wie Kassen, Warteräume und Toiletten werden überwacht», erklärt Schustereit.

«Unseren Gästen ist bewusst, dass Wintersport ein Privileg ist.»

Sollten Massnahmen nicht eingehalten werden, drohe der nächste Pisten-Lockdown. Die Wintersportler kämen so um ihr Vergnügen – und schaden zudem ihrem Skigebiet. Letzteres, davon ist Jürg Schustereit überzeugt, liegt den Toggenburger Gästen ebenso am Herzen wie das eigene Vergnügen.

Die neue Situation führte ausserdem zu einem neuen Verhalten. «Man hat gemerkt, dass es kein Vordrängeln mehr gibt. Ohne Hektik steht man an», hält Jürg Schustereit fest. Ihm gefällt die entspanntere und vor allem entschleunigtere Haltung vor den Skiliften. Einige der erstellten Konzepte könne er sich auch in virusbefreiten Wintern als Mehrwert für erholsame Skitage vorstellen.

Viel mehr Platz als sonst: Der Ansturm auf die lokalen Skigebiete blieb seit der Wiedereröffnung am 31. Dezember aus. Bild: PD

Mehr Platz und Ruhe als in der coronafreien Zeit

Auf ihre Kosten kamen an den ersten Tagen seit der Wiedereröffnung auch die Wintersportler in Unterwasser. «Sowohl die Mitarbeitenden als auch die Gäste sind froh, dass das Gebiet wieder geöffnet ist», sagt Alex Singenberger von den Toggenburg Bergbahnen. Erfreut hat er festgestellt, dass die Umsetzung der Schutzmassnahmen klappt.

«Die Wintersportler schätzen die Erholung an der frischen Luft und in der intakten Bergnatur sehr und nehmen darum auch die geltenden Massnahmen in Kauf»,

erklärt Singenberger. Die gesetzlichen Beschränkungen, welche weniger Wintersportler in die Region locken als sonst üblich, kommen nun den Besuchern zugute. Das Gebiet bietet noch mehr Platz und Ruhe.

Wie Alex Singenberger weiter ausführt, kennen die Gäste viele Schutzmassnahmen schon. Somit kam es bis jetzt in diesem Zusammenhang zu keinen Problemen. In den Wartebereichen werden die Wintersportler mit Markierungen sicher zur Anlage geleitet. Ebenfalls stehen viele zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz, welche die Gäste auf die Massnahmen hinweisen.

In beiden Obertoggenburger Destinationen konnten ausserdem die Warteschlangen vor den Kassen minimiert werden. Viele Gäste beziehen ihr Ticket nun online.

Fehlende Gastronomie trübt die Freude im Schnee

Ebenfalls zufrieden mit der Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen ist Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Pizolbahnen AG. «Kompliment an unsere Gäste – sie haben gelernt. Sie akzeptieren und respektieren die Massnahmen.» Gerne hätten er und seine Mitarbeitenden mehr Wintersportler zum Jahreswechsel begrüssen wollen.

«Denn Bergbahnen sind die am besten kontrollierten und überwachten Anlagen des Landes»,

verweist Nussbaumer darauf, dass Ski- und Snowboardfahren auch in diesen Zeiten kein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt, wenn sich jedermann an die Regeln hält.

Dass zum Jahreswechsel nur rund die Hälfte der üblichen Wintersportler am Pizol ihrem Freizeitvergnügen nachgehen, hängt aber nicht mit gesundheitlichen Bedenken der Gäste zusammen. Viel mehr ist es der Wegfall der Gastronomie, der schwer wiegt. «Nach ein paar Stunden am Berg möchte man sich ausruhen und aufwärmen. Dies ist besonders bei Familien der Fall», weiss Nussbaumer.

So geht es allen Bergbahnen der Region. Ohne die Annehmlichkeiten eines Bergrestaurants geniessen zu können, verzichten besonders jene auf Wintersport, die eine weitere Anreise haben. Der Erfolg der Bergbahnen in dieser Wintersaison hängt auch davon ab, ob und wann Gastronomiebetreiber ihre Türen wieder öffnen können.