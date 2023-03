Tour de Suisse kommt in die Region Obertoggenburg

Obertoggenburg Die Tour de Suisse kommt in die Region Die 86. Landesrundfahrt geht in der Ostschweiz zu Ende. Zu den Etappenorten gehört auch Ebnat-Kappel, wo die vierte und letzte Etappe der Frauen-Tour gestartet wird. Armando Bianco 10.03.2023, 18.10 Uhr

2023 kommt die Tour de Suisse der Frauen ins Toggenburg: Im letzten Jahr war Vaduz ein Etappenziel. BIld: Gian Ehrenzeller/Keystone

Am Donnerstag wurden die letzten Etappenorte der diesjährigen Tour de Suisse (11. bis 18. Juni) bekannt gegeben. Die Strecke der Tour de Suisse 2023 wird derzeit mit den lokalen Behörden erarbeitet, daher lässt sich noch nicht genau sagen, wo man in der W&O-Region am Strassenrand das Radspektakel verfolgen kann.