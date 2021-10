Traurig und bitter: Seminarhotel Alvier in Oberschan schliesst

Oberschan «Es ist traurig und bitter»: Das Seminarhotel Alvier samt Restaurant schliesst nach 16 Jahren Die Gastgeber Hanspeter Lutz und Doris Baumann nehmen Abschied von ihrem Hotel. Der Herzenswunsch der beiden ist, dass das «Alvier» eine schöne Fortsetzung erhält. Robert Kucera Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.32 Uhr

Doris Baumann und Hanspeter Lutz sind nur noch diesen Monat die Hausherren des Seminarhotels Alvier. Robert Kucera

«Wir haben 16 Jahre lang alles gegeben», blickt Gastgeberin Doris Baumann auf eine intensive Zeit zurück. «16 Jahre lang waren wir so stark eingespannt, wir haben kaum Privatleben gehabt», ergänzt Geschäftsleiter Hanspeter Lutz. Nun ist also Schluss. Das Seminarhotel Alvier wird am 30. Oktober geschlossen. Dazu gehört auch das Restaurant. «Ohne das Hotel funktioniert das Restaurant nicht mehr», hält Lutz fest.