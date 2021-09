Am Montagabend ist in einem Hotel an der Sabarra in Oberschan ein Brand entdeckt worden. Es entstanden Russ- und Rauchschäden in der gesamten Wohnung. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100'000 Franken. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

14.09.2021, 14.06 Uhr