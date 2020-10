Oberschan: alkoholisiert einen Auffahrunfall verursacht Ein 21-jähriger Autolenker hat am Samstagabend auf der Alpenstrasse in Richtung Vermärsch einen Auffahrunfall verursacht, Weil er alkoholisiert war musste er seinen Führerausweis abgeben. 18.10.2020, 13.56 Uhr

Hier ist der 21-Jährige ins Heck des vor ihm fahrenden Autos geprallt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(wo) Am Samstag um 20.15 Uhr ist es an der Alpenstrasse in Oberschan zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen. Verletzt wurde niemand. Ein 21-jähriger Mann musste seinen Führerausweis abgeben.