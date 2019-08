Spezialisten der Eidgenössischen Zollverwaltung haben am Mittwoch am Grenzübergang Oberriet einen ungarischen Lastwagen angehalten. Das Abgassystem des LKW war manipuliert und die Ladung nicht genügend gesichert.

Spezialisten der Eidgenössischen Zollverwaltung haben am Mittwoch am Grenzübergang Oberriet einen ungarischen Lastwagen angehalten. Das Abgassystem des LKW war manipuliert und die Ladung nicht genügend gesichert.

Oberriet: LKW mit manipuliertem Abgassystem und ungenügend gesicherter Ladung wurde gestoppt Spezialisten der Eidgenössischen Zollverwaltung haben am Mittwoch am Grenzübergang Oberriet einen ungarischen Lastwagen angehalten. Das Abgassystem des LKW war manipuliert und die Ladung nicht genügend gesichert.

Das Abgassystem des ungarischen Lastwagens war manipuliert. (Bild: Eidg. Zollverwaltung)

(wo) Der Chauffeur durfte deshalb nicht in die Schweiz fahren. Seine Ladung war für eine Firma in Liechtenstein bestimmt. Manipuliert war das Ad-Blue-Abgassystem. Ad-Blue ist ein Zusatzstoff, den moderne Dieselmotoren zur Abgasreinigung in die Auspuffanlage einspritzen. Im vorliegenden Fall sei das System so manipuliert worden, dass es dem LKW vorgaukle mit Ad-Blue zu fahren, schreibt die Eidgenössische Zuollverwaltung in ihrer Medienmitteilung. Tatsächlich war die Abgasreinigungsanlage aber lahmgelegt. So konnte der Chauffeur die Ausgaben für den Zusatzstoff Ad-Blue sparen – auf Kosten der Umwelt.

Chauffeur wurde der Polizei übergeben

Dem LKW wurde die Weiterfahrt verweigert. Der Chauffeur wurde der Kantonspolizei St. Gallen übergeben. Er muss mit einer Verzeigung und einer erheblichen Busse rechnen sowie die LSVA (Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe) nachbezahlen. Letztere ist vom Abgasstandard abhängig, welche der Lastwagen erfüllt. Durch die Manipulation fiel das Fahrzeug in eine tiefere Tarifkategorie.

Die Eidgenössische Zollverwaltung vollziehe an der Grenze unter anderem auch Aufgaben im Rahmen des Strassenverkehrs-Gesetzes und leiste damit einen aktiven Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr und zum Umweltschutz, heisst es in der Medienmitteilung weiter.