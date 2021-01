Buchs «Nur zwei Beutel weniger» – Blutspender kommen trotz Corona Die Veränderungen aufgrund der Coronapandemie machen auch vor den Blutspendeaktionen nicht Halt. Maskenpflicht, Abstandhalten, eingepackte Brötli und keine Begleitpersonen. Nicht verändert hat sich aber die Bereitschaft der Bevölkerung, Blut zu spenden. Corinne Hanselmann 23.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es kommen etwa gleich viele Personen zur Blutspende wie vor der Pandemie. Boris Bürgisser

Vergangene Woche fand im Katholischen Pfarreizentrum in Buchs einmal mehr die Blutspendeaktion statt. Der Samariterverein Buchs organisiert diese zweimal jährlich in Zusammenarbeit mit der Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz. Sie ist Teil des Blutspendedienstes des Schweizerischen Roten Kreuzes.

Dass Menschen Blut spenden, sei wichtig, um die Versorgung der Region Ostschweiz zu gewährleisten. Doch kommen in Zeiten von Corona überhaupt noch Menschen zum Blutspenden?

«Es kommen etwa gleich viele Spender.»

Jutta Thierbach PD

Das sagt Dr. med. Jutta Thierbach, Geschäftsführerin von Blutspende SRK Ostschweiz. Konkret kamen in Buchs am 13. Januar 142 Personen, 122 davon konnten letztlich Blut spenden. Vor einem Jahr waren es 161, 37 davon mussten zurückgewiesen werden. Über die ganze Ostschweiz gesehen sind seit Beginn der Pandemie «sogar eher mehr Spender gekommen, sicher nicht weniger», so Jutta Thierbach.

Weniger Plätze wegen Coronapandemie

«In diesem Rahmen variierte die Anzahl Personen auch vor Corona. Sie haben letztlich nur zwei Beutel weniger mitgenommen als vor einem Jahr», sagt auch Rita Broder, Vorstandsmitglied und Sanitätschefin beim Samariterverein Buchs.

Seit über 35 Jahren hilft sie mit, die Blutspendeaktionen zu organisieren. Zusammen mit 18 bis 20 weiteren Helfern des Samaritervereins bewältigt sie jeweils den Auf- und Abbau im Pfarreizentrum und unterstützt die Fachleute von Blutspende SRK Ostschweiz während der Blutspendeaktion. Aufgrund der Coronapandemie hat sich einiges verändert. Rita Broder erklärt:

«Wir müssen jetzt zwischen den Tischen, auf denen die Spender liegen, 1,5 Meter Abstand lassen.»

Deshalb können statt 18 nur noch 16 Plätze eingerichtet werden. Zudem gilt natürlich Maskenpflicht und schon beim Eingang mahnen Markierungen zum Abstandhalten. «Wir schauen jeweils, dass es möglichst flüssig vorwärtsgeht, damit keine langen Wartezeiten entstehen», so die Sanitätschefin.

PET-Fläschli und eingepacktes Brötli statt Selbstbedienung

Üblicherweise erhalten Blutspender im Anschluss jeweils einen Imbiss. Dies nun aber etwas weniger gemütlich als sonst:

«Wir hatten jeweils einen Bereich eingerichtet, wo die Spender sitzen und sich selber bedienen konnten. Das geht jetzt nicht mehr. Sie erhalten ein PET-Fläschli und ein eingepacktes Brötli mit auf den Weg.»

Auch Kaffee und Kuchen, welchen die Samariter jeweils gebacken haben, gibt es derzeit nicht. Lediglich für Personen, denen es nach dem Spenden nicht ganz gut geht und die man noch kurz beobachten will, sind einige Sitzplätze bereit.

Bei Engpässen wird spezifisch aufgeboten

Der Bedarf an Spenderblut könne in der Regel gedeckt werden, sagt Jutta Thierbach von Blutspende SRK Ostschweiz. «Wenn weniger Spender kommen würden, hätten wir sicher Engpässe. Diese könnten während der Ferienzeiten auf uns zukommen», weiss die Geschäftsführerin. Wobei dies je nach Blutgruppe verschieden ist. Wenn in Notfallsituationen die Blutgruppe von Patienten unter Umständen noch nicht bekannt ist, aber trotzdem dringend Blut transfundiert werden muss, wird das «Universalprodukt» 0 Rh negativ verwendet, erklärt sie.

«Da der Anteil der 0 Rh-negativ Spender in der Bevölkerung mit circa 9 Prozent nur sehr gering ist, müssen wir hier vermehrt Vorsorge treffen.»

Damit genügend Leute zum Spenden kommen, sensibilisiert Blutspende SRK Ostschweiz die Bevölkerung betreffend der Notwendigkeit einer Blutspende, dies erfolgte auch während der Coronazeit. «Der Blutbedarf wird generell monitorisiert. Bei Bedarf wird die Kommunikation mit unseren Spendern intensiviert und blutgruppenspezifisch aufgeboten», sagt Thierbach.

Die Helfer des Samaritervereins Buchs unterstützen die Fachleute von Blutspende SRK Ostschweiz. Colin Frei

Aus Teilen des Bluts werden weiter Produkte hergestellt

Pro Monat werden in der Ostschweiz rund 800 sogenannte Erythrozyten-Konserven (rote Blutkörperchen) benötigt. Die Fachfrau erklärt: «Der Spender spendet in Form von Vollblut und neben den daraus gewonnenen Erythrozyten-Konserven wird hieraus auch noch das Blutplasma hergestellt. Blutplasma enthält verschiedene Eiweisse, Gerinnungsfaktoren und Antikörper, die diesem entweder entzogen werden, um daraus neue Produkte herzustellen, oder es wird bei Bedarf ebenfalls als Gesamtprodukt transfundiert. Weiterhin werden noch rund 100 Thrombozytenprodukte pro Monat gespendet, diese enthalten Blutplättchen, die ebenfalls für eine gut funktionierende Gerinnung benötigt werden.»

Das Blutspenden wird als wichtig angesehen

Rita Broder vom Samariterverein übernimmt die Organisation der Blutspendeaktion in Buchs gerne.

«Es ist eine dankbare Aufgabe und ich sehe es auch als Service public für die Gemeinschaft.»

Sie ist allen Personen, die jeweils zur Blutspendeaktion kommen, dankbar und freut sich, dass das Blutspenden in der Bevölkerung nach wie vor als wichtig angesehen wird.

Die nächste Blutspendeaktion in Buchs findet am 18. August statt. Weitere Aktionen in der W&O-Region finden zudem am 21. April in Grabs, am 2. Juni in Sennwald und am 18. August in Azmoos statt.