Auch ab Montag noch nicht ganz Normalbetrieb im Spital Grabs Obwohl alle Operationen und Sprechstunden am Spital wieder stattfinden dürfen, bleibt Corona im Betrieb des Spitals Grabs präsent. Katharina Rutz 24.04.2020, 12.04 Uhr

Das Spital Grabs hat sich diese Woche intensiv auf den Normalbetrieb vorbereitet. Allerdings sieht dieser Normalbetrieb doch nicht ganz so aus wie der Normalbetrieb vor Corona. Bild: Olivia Hug

Ab dem 27. April können in den Spitälern wieder alle Eingriffe durchgeführt werden. Das bedeutet auch für die Spitäler der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS), dass der Normalbetrieb sukzessive wiederhergestellt wird. «Wobei es zu berücksichtigen gilt, dass wir uns gemäss Bundesrat noch immer in der ausserordentlichen Lage befinden und jederzeit innert kurzer Frist wieder in der Lage sein müssen, sowohl Beatmungsplätze wie auch Bettenstationen für Corona-Patienten zur Verfügung zu stellen», sagt Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation der SR RWS.