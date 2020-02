Kommentar Nichts sagen ist die schlechteste Lösung Die Grabser Behörden nehmen keine Stellung zu einem bedeutenden Unterschied des Inhaltes der Schulratsmitteilungen im W&O vom 12.Februar und im Gemeindeblatt vom 19.Februar. Das ist kontraproduktiv. Thomas Schwizer 25.02.2020, 16.34 Uhr

Thomas Schwizer, Chefredaktor Werdenberger & Obertoggenburger. Bild: Urs Bucher

In Grabs wird über die offensichtlich vorhandenen Spannungen zwischen dem Schulpräsidium/

Schulrat und der Gemeindeführung diskutiert. Sie wurden in den Schulratsmitteilungen genannt, die der Schulrat dem W&O zur offiziellen Veröffentlichung zugestellt hat – diese erfolgte am 12.Februar. Dass Schulräte, die nicht zur Wiederwahl antreten, die Spannungen zwischen Schul- und Gemeinderat ebenfalls negativ spüren, zeigt ihre kurze Stellungnahme, die der W&O am 15. Februar veröffentlichte.