«Das Amt ist nicht optimal für einen Schnelldenker wie mich»: Sevelens Gemeindepräsident zieht Bilanz, bevor er in Pension geht Roland Ledergerber war zehn Jahre lang Gemeindepräsident. Dabei hat er Höhen und Tiefen erlebt. Das Amt hat sein Leben stark verändert, teils in einem Ausmass, wie er es nie erwartet hätte. Interview: Heini Schwendener 26.08.2020, 14.24 Uhr

Vor zehn Jahren hat Roland Ledergerber (parteilos) das Gemeindepräsidium von Sevelen übernommen. Ende dieses Monats geht der 65-Jährige in Pension. Bild: Heini Schwendener

Zehn Jahre war Roland Ledergerber (parteilos) Gemeindepräsident in Sevelen. Nun hat er sein Pensionsalter erreicht und sagt Ende Monat der Gemeinde adieu. Vorher hat er sich Zeit genommen für ein Interview, in dem er auf die Amtszeit zurückschaut. Dabei zieht er eine durchzogene Bilanz mit manch kritischer und auch selbstkritischer Anmerkung.

Welche Erinnerung haben Sie an den 26.September 2010, den Tag Ihrer Wahl?

Roland Ledergerber: Ich verspürte natürlich eine grosse Freude. Und ich war äusserst motiviert, diese Aufgabe anzutreten, denn es war etwas Neues und Spannendes für mich.

Haben Sie damals als Auswärtiger gegen zwei Einheimische an einen Wahlerfolg geglaubt?

Wenn man nicht daran glaubt, soll man auch nicht kandidieren. Nach dem ersten Wahlgang kamen jedoch Zweifel, obwohl ich das beste Ergebnis erzielt hatte. Grund dafür waren Leserbriefe, in denen Dinge über mich geschrieben wurden, die ich selber nicht kannte.

Wie hat sich Ihr Leben als Gemeindepräsident verändert?

Ich habe meine persönliche Identität zum Teil verloren und wurde oft nur über meine Funktion «Gemeindepräsident» definiert. Leider zu wenig als Roland Ledergerber. Das ist sehr speziell. Das betraf auch meine Frau. Sie wurde in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen und natürlich zu den jeweiligen Aktualitäten auch angesprochen. Sie hat mich stets sehr stark unterstützt und wertvolle Beiträge zu Gunsten der Gemeinde geleistet.

Diesbezüglich wurden Sie also negativ überrascht?

Nicht nur. Wenn man alles wüsste, wäre das im Rückblick ein Grund gewesen, der eher gegen eine Kandidatur gesprochen hätte.

Gab es auch noch andere Gründe?

Ich habe mit der Zeit erfahren, dass das Amt des Gemeindepräsidenten nicht optimal für einen Schnelldenker wie mich passt.

Was heisst das?

Ich bin mich gewohnt, Ziele zu setzen, sie zu erreichen und in Bewegung zu bleiben.

Als Gemeindepräsident musst du dich zum jeweils gleichen Thema immer wieder im Kreis drehen. Überall wirst du gestoppt und ausgebremst.

Viele sagen, was nicht geht, obwohl alle wollen, dass man schnell vorwärtskommt. Zusätzlich erschweren zu oft besserwisserische Laien den ganzen Prozess.

Roland Ledergerber an einem seiner letzten Arbeitstage in seinem Büro im Rathaus Sevelen. Bild: Heini Schwendener

Hat diese für Sie überraschende Erfahrung auch damit zu tun, dass Sie ohne politische Erfahrung dieses Amt angetreten haben?

Das mag sein. Ich habe dies erst später mit zunehmender Erfahrung realisiert. Ich konnte zum Voraus nicht wissen, dass Behörden so stark von Gesetzen, Richtlinien und Besserwissern eingeschränkt werden. Und dort, wo noch Spielraum besteht, wird dieser verbarrikadiert, weil viele glauben, es sei nicht richtig, diesen Spielraum zu nutzen. Hier zeigen sich oft auch die Grenzen des Milizsystems.

Sie sind parteilos, hatten also niemanden hinter sich, der Sie auch einmal stützen konnte.

Ich glaube, es ist kein Nachteil, parteilos zu sein, die Vorteile überwiegen. Ich wollte dem Volk dienen bzw. das Gemeinwohl stand stets in meinem Fokus. Zudem habe ich gute Freunde, auf die ich bei Bedarf zählen kann. Aber es ist sicher so, dass manch ein Gegner nicht gegen mich angetreten wäre, wenn ich in seiner Partei gewesen wäre.

Es waren vor allem Leute aus dem Umfeld der FDP. Konnten Sie Ihre Gegner nicht von sich überzeugen?

Das ist mir nur teilweise gelungen. Die politischen Gegner wollten sich meine Nicht-Zugehörigkeit zu ihnen bewahren. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass man besser aufeinander hätte zukommen können.

Was ist mit Selbstkritik? Hätten Sie etwas besser machen können?

Im Rückblick gibt es immer Dinge, die man anders und vielleicht auch besser hätte machen können. Aber man kennt nur den Weg, den man gegangen ist. Wie es mit anderen Wegen gelaufen wäre, weiss man nicht.

Hätte ich mich mehr um die Exponenten der Parteien bemüht, hätte es meinem Naturell widersprochen: Ich mag mich nicht anbiedern, damit ich etwas erreiche. Ich will mit Sachargumenten überzeugen.

Früher waren Sie Unternehmensberater, inzwischen könnten Sie ja Kandidierende für Gemeindepräsidien beraten.

Im Prinzip ja, aber das möchte ich nicht.

Bleiben von ihrer Amtszeit auch positive Erinnerungen?

Natürlich. Als Gemeindepräsident ist man gefragt, auf meine Meinung hat man Wert gelegt. Überwiegend war es eine schöne Zeit. Viele Menschen haben meine Arbeit sehr geschätzt und die meisten waren freundlich, fröhlich und dankbar.

Welchen Stellenwert haben diese zehn Jahre als Gemeindepräsident in Ihrer beruflichen Laufbahn?

Das Gemeindepräsidium war eine Weiterentwicklung meiner bisherigen beruflichen Stationen. Ich war lange bei der Post, also einem Bundesbetrieb, danach war ich vier Jahre allein als Selbstständigerwerbender im Markt unterwegs. Da war es für mich dann fast eine logische Folge, mich politisch zu betätigen. Das Gemeindepräsidium war eine gute persönliche Weiterentwicklung. Ich habe viel gelernt und erlebt und Neues erfahren.

Unter dem Strich: War die vergangenen zehn Jahre also eine gute Zeit?

Es war grundsätzlich eine sehr gute Zeit. Ich habe hauptsächlich interessante und gute Menschen getroffen, die mich sehr beeindruckt haben. Ich profitierte von deren Persönlichkeit, Fachkompetenz und von ihrem Wissen. Aber die Zeit war manchmal auch belastend.

Zum Beispiel?

Wenn ich mit dem Mountainbike den Buchser- oder Sevelerberg hochgefahren bin, dann bekam ich zu hören: Gemeindepräsident müsste man sein, dann hat man Zeit dafür! Das ist einmal lustig, zweimal auch noch. Aber irgendwann hat man genug davon.

Darüber kann man nicht hinwegsehen?

Ich glaube, je länger man dabei ist, desto empfindlicher wird man. Am Anfang überwiegt die Motivation, die Freude am Neuen. Schliesslich ist alles eine Frage des Masses.

Sie möchten also nicht noch einmal Gemeindepräsident sein?

Grundsätzlich schon. Aber so, wie ich die Entwicklung in Sevelen erlebt habe, würde ich hier nicht mehr kandidieren. Es passt einfach nicht zu meinem Naturell, ich konnte da nicht immer der Mensch sein, der ich bin. Ich musste mich persönlich zu stark verbiegen.

Was war der Höhepunkt in Ihrer Amtszeit?

Es ist die Summe aller Aktivitäten der vergangenen zehn Jahre, welche positiv wahrgenommen wird. Gemeinsam haben wir die Gemeinde vorwärtsgebracht, sie finanziell und auch in Bezug auf die Infrastruktur auf ein gutes Niveau gehoben. Sevelen ist heute als Gemeinde gut aufgestellt.

Sticht etwas besonders hervor, auf das Sie stolz sind?

Zuerst erwähne ich unsere Verwaltung. Mit knappen Ressourcen schafft sie es immer wieder, gute Ergebnisse und Dienstleistungen zu erreichen bzw. anzubieten.

Die Gemeinde kann mit Recht stolz auf diese Mitarbeitenden sein.

Besonders freut mich auch die ausgezeichnete Finanzlage, in der wir uns heute befinden und die uns nennenswerte Steuersenkungen erlaubt hat. Es sind auch diverse Infrastrukturbauten und ein gutes Gemeindestrassennetz. Wir haben in meiner Amtszeit jedes Schulhaus in der Gemeinde renoviert oder neu gebaut. All das, was wir erreicht haben, ist das Resultat ständigen gemeinsamen Schaffens.

Behörden stehen heute weit stärker in der Kritik als früher. Werden manchmal auch Grenzen überschritten?

Es stellt sich die Frage, wo man die Grenze festlegt. Was heute zum Teil abläuft, grenzt für mich an Mobbing. Würde man einer Privatperson das nachsagen, was man bei Amtsträgerinnen und Amtsträgern oft tut, wie etwa über Leserbriefe, dann wäre das ahndungswürdig.

Gehört es nicht zum Geschäft, so was zu ertragen?

Das habe ich immer wieder gehört. Mit der Zeit reicht es einfach und es ist ungesund für alle. Irgendwann ist der Kredit aufgebraucht. Aus meiner Sicht werden die Grenzen des Anstandes und der Fairness oft überschritten. Mehr Vertrauen in die Fähigkeiten von demokratisch gewählten Behörden wäre angesagt.

Sind davon auch die Ratskolleginnen und -kollegen betroffen?

Ja, alle machen leider solche Erfahrungen.

Nach Ihrer Erfahrung, was ist wichtig, um als Gemeindepräsident bestehen zu können?

Er darf es auf keinen Fall allen Recht machen wollen.

Er muss sich selber treu bleiben und seine politischen Gegner versuchen abzuholen, ohne sich dabei zu verbiegen.

Dazu mache ich einen Zusatz: Es gibt Gegner, die sich nicht abholen lassen.

Ihr neues Zuhause ist Andeer mit 1000 Einwohnern auf 1000 Metern über Meer. Was zog Sie dorthin?

Die gute Luft und das Klima. Andeer ist eine lebendige Gemeinde in einer wunderbaren Gegend. Sie verfügt über eine vielfältige, intakte Infrastruktur. Wenn man durch das Dorf geht, grüsst man sich und spricht gerne miteinander. Es wird eine offene und persönliche Kultur gepflegt. Man spürt eine hohe Wertschätzung.

Was machen Sie in der Pension?

Ich wohne, wie Sie alle bereits wissen, in den Bergen. Ich fühle mich hier mit meiner Frau sehr wohl und geniesse diesen Ferienort, mit Heilbad und Sportmöglichkeiten bei angenehmer Ruhe und viel Besuch. Politische Ämter werde ich wahrscheinlich keine mehr übernehmen. Alles Weitere wird Thema von Raum und Zeit.