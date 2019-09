Sax: Flurina Rohner ist eine Winzerin durch und durch, die nicht ewig im Dorf bleiben wollte Die 26-jährige Flurina Rohner aus Sax ist ihre berufliche Zukunft mit Bedacht angegangen. Letztlich entschied sie sich für den Weinbau und tritt damit in die Fussstapfen ihres Vaters Otto Rohner. Heidy Beyeler

Zu Besuch im Weinberg Wisflegge ihres Vaters in Sax: Die junge Önologin Flurina Rohner pendelt derzeit zwischen dem Burgund und dem St.Galler Rheintal. (Bilder: Heini Schwendener

Als älteste Tochter ist Flurina Rohner mit zwei Schwestern in Sax auf dem elterlichen Weinbaubetrieb aufgewachsen. Inzwischen ist sie 26 Jahre alt, und momentan Winzerin und Önologin im Burgund (Frankreich).

Als die Zeit in der Volksschule so langsam zur Neige ging, hatte Flurina Rohner noch keine blasse Ahnung, welchen Beruf sie ergreifen möchte. Ihre Sek-Lehrer in Salez rieten ihr aufgrund der guten Schulleistungen, sich für die Kantonsschule zu entscheiden. Nein, sagte sie sich. Sie wollte raus aus dem kleinen Dorf, weg von zu Hause. Rückblickend sagt Flurina Rohner: «Als Kind beziehungsweise Jugendliche dachte ich gar nie daran, einmal Winzerin zu werden, obwohl mir das Arbeiten im Rebberg gut gefiel.» Aber, sie wollte weg, hinaus in die Welt, die ihr bisher verschlossen blieb.

Lehrjahre in drei Betrieben

Die Lehre als Winzerin stand dennoch im Raum. Flurina Rohner wollte aber vorerst andere Berufe kennen lernen. «Also ging ich schnuppern bei einer Floristin sowie in einem Büro. Beide Tätigkeiten haben mir nicht zugesagt. So entschied ich mich halt doch für die Winzerlehre.» Das erste Winzerlehrjahr verbrachte sie bei einer Familie in Feldmeilen mit drei «Meitli». «Die Älteste war zwölf Jahre alt und ich 15; sie wollte die gleichen Privilegien wie ich, wenn es beispielsweise um den Ausgang ging», erinnert sich die Saxerin. Sie sagt dazu: «Das war ein schwieriges Jahr. Weg von der Schule und gleich zünftig arbeiten, das war happig.»

Im Rebberg von Sax hat Flurina Rohner in ihrer Kindheit viel Zeit verbracht.

Das zweite Lehrjahr verbrachte sie auf der Halbinsel Au, auf dem Lehr- und Forschungsbetrieb Weinbau der Schule Wädenswil. Das war spannend, weil sie dort in vielfältige praktische Arbeiten eingebettet und gleichzeitig in die Theorie des Rebbaus eingeführt wurde. «Dort habe ich viel gelernt.»

Das dritte Lehrjahr verbrachte Flurina Rohner im Tessin, auf dem Weingut Terreni alla Maggia. Das ist ein grösserer Betrieb, wo auch Reis angebaut wird. Nach den drei Jahren war klar, dass sie bei den Reben bleiben wird. Um beruflich weiterzukommen brauchte sie aber einen gymnasialen Abschluss. Gedacht, getan. Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss als Winzerin schrieb sie sich für die BMS ein.

Studium in Changins

«Mein Blick in die Zukunft galt nicht der Vorstellung, ein ganzes Leben lang Angestellte zu bleiben», erzählt Flurina Rohner. Während dieser Zeit haderte sie immer noch ein wenig mit ihrer Berufswahl und dachte daran, vielleicht etwas Sportlicheres anzustreben – als ob die Arbeit im Rebberg unsportlich wäre.

Nach der BMS zog die junge Frau von Zuhause aus und arbeitete im «Globus», damit sie sich eine eigene Wohnung leisten konnte und um ihr Leben selbstständig zu gestalten. Nach zwei Jahren hatte sie genug vom «Globus» und entschied sich, das Studium für Önologie in Changins in Angriff zu nehmen. Das Studium hat sie vor einem Jahr mit dem Bachelor abgeschlossen. An der Fachhochschule für Weinbau und Önologie in Changins lernte Flurina Theo aus Frankreich kennen, der ebenfalls in Changins studierte.

Wohin die Liebe fällt

Heute pendelt Flurina Rohner zwischen Maconnais im Burgund und Sax im St.Galler Rheintal hin und her. Wenn sie in Sax gebraucht wird, steht sie da.

Der Rotwein aus der Erdamphore ist in Flaschen abgefüllt.

So wie an jenem Montag im Monat August, als sie sich Zeit zu einem Gespräch mit dem W&O in Sax nahm. «Es ist ja nicht so weit von Maconnais nach Sax. Mit dem Zug dauert das etwa fünf Stunden. Während dieser Zeit kann ich neue Ideen kreieren oder administrative Belange abarbeiten», sagt Flurina Rohner.

Es ist also noch nicht so lange her, seit sie sich für Frankreich entschied – für den Moment. Gut sei für sie gewesen, dass sie bisher alle Entscheide für ihre berufliche Zukunft bis hin zur Önologin unabhängig vom Elternhaus getroffen habe und Abstand von Zuhause schaffen konnte. Ihr ist bewusst, dass ein Weinbaubetrieb über Generationen hinausgeht. «Es ist ein Lebensentscheid für den es Zeit braucht. Ich weiss, falls meine Wahl auf den Betrieb in Sax fällt, dann ist diese Wahl sakrosankt.»

Ein Entscheid, der etwas mehr Zeit braucht

Vorerst aber hat sich Flurina Rohner für das Burgund entschieden. Ihren Freund Theo kennt sie inzwischen seit vier Jahren. «Es ist mir bewusst, dass ein Entscheid für die Schweiz oder für Frankreich längere Zeit braucht.» Theo ist derzeit dabei, den Elternbetrieb weiteraufzubauen und die Eltern sind daran, den Betrieb sukzessive an ihre beiden Söhne zu übergeben. Dabei möchte sie ihrem Freund beistehen – mit Rat und Tat. «Aus dieser Sicht heraus ist es für mich ein wichtiger Moment, weil ich jetzt die Weichen stellen muss für die Zukunft. Ich weiss, dass ich nicht auf beiden Betrieben gleichzeitig wirken kann. Das haben wir jetzt ein Jahr lang gemacht und ich sehe, was hier in Sax läuft und was in Frankreich.

Flurina Rohner testet den Seyval Orange 2018.

Das heisst, es gibt keine Ferien. So gesehen ist alles noch offen.» Flurina Rohner ist sich sehr wohl bewusst, dass der Weinberg am Wisflegge Sax das Lebenswerk ihres Vaters ist.

Winzerin mit Leib und Seele

Was die 26-Jährige heute weiss: «Ich bin definitiv im Rebbau angekommen, und zwar dort wo Fachkompetenz gefragt ist. Ich habe vollständigen Einblick in alle Arbeitsbereiche eines Weingutes.» Auf dem Weingut ihres Freundes wurde sie gut aufgenommen. «Ich bin dort integriert und trage auch Verantwortung. Mein Partner ist offen für neue Ideen, sodass wir uns gegenseitig Impulse geben. Für ihn sind meine Anregungen teilweise neu.» Weil er vorher mehrheitlich alleine arbeitete, ist es für beide eine Win-win-Situation. Sie arbeiten auf gleicher Augenhöhe. Flurina Rohner ist wissbegierig, selbstbewusst und ehrgeizig. Sie will ihren Zukunftsweg selber gestalten. An der Fachhochschule Changins lernte sie viele Leute kennen und wurde von ihren Kommilitonen bestärkt in ihrem Tun.

Die Léon Millot Trauben sind bald erntereif.

Sie bereut nichts und ist überzeugt, dass ihr Weg der richtige ist. «Das Schaffen im Rebberg, draussen in der Natur ist schön», schwärmt Flurina Rohner, «dort kann ich arbeiten und zugleich meditieren. Der Wein aus der Amphore Was sagt die junge Weinbaufachfrau zur diesjährigen Entwicklung der Trauben? «Heuer wird es im Vergleich zum Vorjahr eher wieder ein normales Weinjahr geben, so wie es einst war.» Normalerweise kann der Pinot Noir Anfang, bis Mitte Oktober «gwümmlet» werden. Die letzten paar Jahre fiel die Ernte schon im September an, also bis zu einem Monat früher, weil es heiss und trocken war. Dieses Jahr ist es anders. Es hat viel geregnet und die Blüte fiel sehr spät aus. «Ab der Blüte kann man in etwa davon ausgehen, dass mit der Ernte 100 Tage später zu rechnen ist», erklärt die Önologin.

Begeistert vom Rotwein aus der Amphore

«Die weissen Trauben konnten im vergangenen Jahr zum Teil schon im August gelesen werden, also sehr früh», erklärt Flurina Rohner, macht einen Schritt zu den Weissweintrauben Seyval Blanc, zupft eine Beere von der Traube, steckt sie in den Mund und meint: «Ich schätze, dass die Traube jetzt (Ende August) etwa 40 Öchsle hat. Je nach Wetter kann sie ungefähr in drei bis vier Wochen geerntet werden.» Begeistert ist Flurina Rohner vom ersten Rotwein aus der Amphore (der W&O hat über diese Spezialität des Weinguts Rohner berichtet).

«Den Qvevri Pinot Noir aus Maienfeld haben wir soeben verkostet. Ich muss sagen, er ist sensationell gut und er hat Tiefgang. Komm mit, du kannst ihn als eine der Ersten kosten. Morgen wird dieser Wein in Flaschen abgefüllt», sagte Flurina Rohner entzückt ob dem guten Wein.