Räfis-Burgerau/Buchs Es sind nicht die grossen Probleme der Welt, die im Dorf besprochen werden Die 1.-August-Feier für Räfis-Burgerau fand erstmals im Rietli statt. EVRB-Präsident Stefan Frey hielt eine Festrede. Hansruedi Rohrer 02.08.2021, 05.00 Uhr

EVRB-Präsident Stefan Frey spricht an der 1.-August-Feier unter dem «Flaggenwald». Bild: Hansruedi Rohrer

Das Musikheim im Buchser Rietli war ab 9.30 Uhr am Sonntag Austragungsort der Bundesfeier, die vom Einwohnerverein Räfis-Burgerau (EVRB) organisiert wurde. Gemütliches Beisammensein in der Festwirtschaft war in diesem Sinne wieder einmal gefragt.