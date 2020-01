Neujahrsbegrüssung in Sevelen: «Das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen» Gemeindepräsident Roland Ledergerber wünscht sich zum Jahresbeginn, dass die Bevölkerung von Sevelen die Gemeinde gemeinsam vorwärts bringt. Thomas Schwizer 07.01.2020, 14.13 Uhr

Gemeindepräsident Roland Ledergerber (rechts) im Gespräch mit einem Einwohner. Bilder: Thomas Schwizer

Die Neujahrsbegrüssung der Gemeinde Sevelen war am Montagabend im Gemeindesaal erfreulich gut besucht. Der Gemeindepräsident richtete die guten Wünsche des Gemeinderates für das noch junge Jahr 2020 an die Bürgerschaft, vor allem auch an die 2019 neu zugezogenen Einwohner.

Kurz innehalten, um zu formulieren, was einem wichtig ist. Sich in der hektischen Zeit auf sich selber besinnen. Positive Erkenntnisse weiterentwickeln, schlechte verarbeiten und allenfalls ins Gute kehren, Handlungsbedarf erkennen, reflektieren – das mache man viel zu wenig, sagte Roland Ledergerber in seiner Begrüssung.

Mehrere Grossprojekte auf Kurs gebracht

Vor seinen weiteren Gedanken und Wünschen für 2020 rief der Gemeindepräsident Höhepunkte aus dem Gemeindeleben des vergangenen Jahres in Erinnerung. Bei den aktuellen Bauprojekten erwähnte er den Start zur Schulraumerweiterung Galstramm und Gadretsch und das Volks-Ja zum Kredit für die Casa Sevellun und den Spatenstich für den Neubau dieses Betagtenheims.

Er erwähnte aber auch das ausgezeichnete Verhältnis mit der Nachbargemeinde Vaduz, das zum Beispiel am gemeinsamen Brückenschlag der Gemeinden Vaduz und Sevelen aus Anlass des 300-Jahr-Jubiläums des Fürstentums Liechtenstein zum Ausdruck kam.

Zunehmende Weisungen erschweren die Arbeit

Er sprach auch das bewährte Milizsystem an – und die Schwierigkeit, dass sich geeignete Personen für öffentliche Aufgaben im Nebenamt zur Verfügung stellen. Die Ansprüche an die Professionalität der Verwaltung und der Gemeindebehörden seien sehr hoch. Die Anforderungen würden gerade auch im Tagesgeschäft immer grösser.

In diesem Zusammenhang übte Roland Ledergerber auch Kritik. Zum einen an den weiter zunehmenden Vorschriften und Weisungen, welche im Übermass die Arbeit in der Gemeinde erschweren und Leerlauf produzieren würden.

Er wünschte sich mehr abschliessende Entscheid-Kompetenzen auf Gemeindeebene, da man hier die örtlichen Verhältnisse und Notwendigkeiten besser kenne als an Schreibtischen in auswärtigen Amtsstuben. Es dürfe nicht sein, dass bald nur noch Juristen und Gerichte entscheiden würden, was in einer Gemeinde passieren dürfe.

Wunsch für mehr Vertrauen in Verwaltung und Behörde

Die individuellen Ansprüche in der heutigen Gesellschaft würden immer grösser, und manchen Menschen falle es schwer, Entscheide zu akzeptieren, welche nicht ihren Gepflogenheiten entsprechen, führte Roland Ledergerber weiter aus.

Der Gemeindepräsident erhofft sich etwas mehr Vertrauen einiger Bürger in die kompetenten Mitarbeitenden der Gemeinde und in die motivierten Ratsmitglieder. er sagte:

«Ich wünsche mir manchmal etwas weniger Besserwisserei und Einsprachen.»

Er wartete mit einem konkreten Beispiel auf, wie solches Verhalten die Arbeit der Behörden und der Verwaltung erschwere. Er wünschte sich mehr Grosszügigkeit und Toleranz, und dass manche Menschen solidarisch und demokratisch das Gemeinwohl stärker in den Vordergrund stellen, «was unsere Gemeinde als Ganzes vorwärtsbringt».

Letztes Jahr unter Ledergerbers Führung

Für das neue Jahr, das letzte unter seiner Führung, wünscht sich der Gemeindepräsident, dass die grossen Projekte erfolgreich umgesetzt bzw. zu Ende geführt werden können. Dazu gehören auch das Baureglement, die Ortsplanung sowie die Fusion der Feuerwehren Buchs, Wartau und Sevelen. Schliesslich betonte Roland Ledergerber:

«Ich bin stolz auf die Entwicklung unserer fortschrittlichen Gemeinde.»

Für die passende und gelungene musikalische und gesangliche Umrahmung der Neujahrsbegrüssung erhielten die Geschwister Mirjam und Lukas Hannen den verdienten Applaus.

Mirjam und Lukas Hannen sorgten für die passende Musik.

Danach wurde beim von der Gemeinde offerierten 3-Königs-Kuchen und Aperitif auf ein gutes Neues Jahr und eine erfolgreiche Entwicklung von Sevelen angestossen.