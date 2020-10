Neuer trauriger Rekord im Kanton St.Gallen: 571 neue Infektionsfälle und fünf zusätzliche Covid-19-Tote in 24 Stunden - neue Höchstzahl auch im Werdenberg

Der Kanton St.Gallen meldet für Dienstag 571 neue Coronafälle. Das ist ein neuer Negativrekord. Die 32 neuen Fälle in der Region Werdenberg in den letzten 24 Stunden sind ebenfalls die höchste Infektionszahl seit Anfang März. Vor einer Woche waren hier erst zwölf Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet worden.