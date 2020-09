Neuer Schulraum für Sevelen ist fertig – der Interims-Gemeindepräsident freut sich und sagt: «Füllt nun die Anlage mit Leben» Die für 12,1 Millionen Franken erweiterte Schulanlage Gadretsch wurde an die Gemeinde Sevelen übergeben. Heini Schwendener 24.09.2020, 17.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Symbolische Schlüsselübergabe (von links): Heinz Eggenberger (Architekt), Nicola Sanzo (Bauleiter), Petra Vetsch (Schulratspräsidentin), Mara Salzgeber (Schulleitung) und Ruedi Kühne (Interims-Gemeindepräsident). Bilder: Heini Schwendener

Zufriedene Gesichter allenthalben am Donnerstagmittag in der Schulanlage Gadretsch: Rund eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich zu den Seveler Schulraumerweiterungen im Galstramm und Gadretsch wurde nun auch die Schulanlage Gadretsch der Gemeinde übergeben. Alles deutet darauf hin, dass der vom Stimmvolk im Juni 2018 genehmigte Kredit von 12,1 Millionen Franken (inklusive Planungskredit) nicht überzogen wird.

Patrik Hämmerle, Projektleiter der Bauherrschaft, begrüsste die geladenen Gäste zum Rundgang durch die massiv erweiterte Schulanlage. Sein Dank, sowie der aller anderen Redner an dieser kleinen Feier, richtete sich an alle Beteiligten, die dank guter Zusammenarbeit, Verständnis, Flexibilität und kreativer Lösungen dazu beigetragen haben, dass die Schulraumerweiterung Gadretsch erfolgreich und zudem ohne grösseren Unfall vollzogen werden konnte.

«Da ist etwas Schönes entstanden»

Interims-Gemeindepräsident Ruedi Kühne sagte nach der Führung: «Da ist etwas Schönes entstanden.» Nach vielen Diskussionen und Sitzungen habe man letztlich für alle Fragen und Probleme zweckmässige Lösungen gefunden. An die Vertreterinnen und Vertreter des Schulrates, der Schule und der Kindertagesstätte sagte Ruedi Kühne sinngemäss: Leben brauche Raum, Schule brauche Raum. Beim Gadretsch sei schöner Raum für die Schule entstanden, «füllt nun also diese Anlage mit Leben».

Führte durch die erweiterte Schulanlage: Architekt Heinz Eggenberger.

Architekt Heinz Eggenberger von Zöllig & Eggenberger AG, Architekten BSA aus Flawil, bedankte sich für den Auftrag. Er sei ihm eine besondere Ehre gewesen, nachdem er vor rund zehn Jahren schon die Sporthalle Gadretsch habe bauen dürfen. Er lobte auch den Bauleiter Nicola Sanzo (atm3). Was alle Beteiligten in rund 40-monatiger Planungs- und Bauzeit umgesetzt hätten, mache ihn stolz, sagte der Architekt. An der kleinen Feier dabei war auch Esther Hagmann, die ehemalige Schulratspräsidentin, die den Bau bis kurz vor Abschluss begleitet hatte. Sie ist hocherfreut über das Ergebnis, genauso wie ihre Nachfolgerin im Schulratspräsidium, Petra Vetsch.

Fünf Fragen und Antworten zur Schulraumerweiterung Gadretsch in Sevelen

Die Schülerzahlen von Sevelen sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen, die Kapazitätsgrenzen der Schule waren erreicht und wurden täglich überschritten. Erhebungen hatten ergeben, dass bereits in zwei Jahren ein Mehrbedarf von mindestens zwei und in drei bis vier Jahren ein Mehrbedarf von mindestens vier bis fünf Klassen besteht. Handlungsbedarf war somit erkannt und als dringlich eingestuft.

Das Projekt Gadretsch beinhaltet die Erweiterung der Schulanlage um sieben Klassenzimmer mit Nebenräumen, den Ausbau der Kinderbetreuung und der Kindertagesstätte auf zwei Gruppen mit je 24 Plätzen sowie die Errichtung von vier Kindergärten. Der Neubau in Form eines Winkels nimmt mit den bestehenden einzelnen Gebäudeteilen raffiniert Bezug über die sogenannte «Brücke». Die Dreifachturnhalle wird in die vorhandenen Bauten integriert.

Die erweiterte Schulanlage Gadretsch mit der «Brücke» in der Mitte, die das alte Schulgebäude mit dem Neubau verbindet. Der neue Spielplatz wird nach den Herbstferien zugänglich sein.

An der Bürgerversammlung vom 28. November 2017 hat die Bürgerschaft einen Kredit für die Ausarbeitung der Schulraumerweiterungsprojekte im Galstramm und Gadretsch genehmigt. Am 10. Juni 2018 sagte das Stimmvolk an der Urne Ja zum Kredit von 11,7 Millionen Franken für die Schulraumerweiterung Gadretsch und 4,6 Millionen Franken für die Schulraumerweiterung Galstramm. Beworben wurden die grossen Kreditanträge etwa mit dem Slogan: «Heute Räume für morgen gestalten, um als Wohngemeinde attraktiv zu sein.»

Im Frühjahr 2019 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Vorerst verlief alles nach Plan. Als aber statische Probleme auftauchten, kam es zu einem fünfmonatigen Baustopp. Gestern nun konnte die Schulanlage rund drei Monate später als vorgesehen übergeben werden. Die Kindertagesstätte wird nach den Herbstferien den Betrieb in den neuen Räumlichkeiten aufnehmen, die Schulklassen werden nach den Herbstferien innerhalb von ein bis zwei Wochen in die neuen Räume umziehen.

Blick auf den Spielplatz, der nach den Herbstferien zugänglich sein wird.

Schulratspräsidentin Petra Vetsch.

Schulratspräsidentin Petra Vetsch sagte nach der Führung durch die neue Anlage: «Die Infrastruktur der Schule Sevelen ist auf einem sehr guten Stand angelangt.» Es sei ein Privileg für eine Gemeinde, eine Infrastruktur mit diesem Topstandard zu haben, «vor allem auch im Bereich der Kinderbetreuung». Die Schulratspräsidentin lobte die Initianten der Schulraumerweiterungen für ihren Mut und ihren Durchhaltewillen. Vetsch ist erst seit Frühjahr im Amt. Die Übernahme der Schulanlage Gadretsch sei für sie, wie wenn sie ein Geschenk entgegennehmen dürfe.