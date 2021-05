Grabs/Sevelen Neuer Präsident und neuer Standort für den Werdenberger Nachtmarkt Der alljährliche Werdenberger Nachtmarkt, der bis anhin im Schlosshof Werdenberg stattgefunden hat, wechselt seinen Ausführungsort nach Sevelen. 04.05.2021, 17.43 Uhr

Der neue Vorstand des Werdenberger Nachtmarkts von links: Daniel Keller (Präsident), Barbara Samu, Melanie Keller und Robert Widauer. Bild: PD

(pd) Die Burg Herrenberg, oberhalb des Areals Drei Könige in Sevelen, bei der nur noch eine Seite ersichtlich ist, soll zum Strahlen kommen. Am Samstag, 29. Mai, von 17 bis 23 Uhr, verwandelt sich das Areal in einen Schlossmarkt.