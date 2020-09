Neuer Gemeindepräsident, drei von fünf Gemeinderäten kandidieren neu: Erneuerung in Sevelen trotz fehlender Wahl mit Auswahl In Sevelen bleibt bei den Gemeindewahlen vom 27. September eine Kampfwahl aus. Trotzdem wird es mit Ausnahme des Schulrates eine weitgehende Erneuerung geben. Thomas Schwizer 02.09.2020, 15.12 Uhr

Auch ohne Kampfwahlen wird der Gemeinderat in Sevelen grossteils erneuert. Bild: PD

Eduard Neuhaus kandidiert in Sevelen als neuer Gemeindepräsident, zwei Bisherige und drei Neukandidierende für den fünfköpfigen Gemeinderat, die Bisherige Petra Vetsch als Schulratspräsidentin, ein Bisheriger und vier Neuantretende für die Geschäftsprüfungskommission. Einzig im Schulrat treten alle vier Bisherigen erneut an.

Eduard Neuhaus im Porträt Parteilos

Jahrgang: 1969

Zivilstand/Familie: Verheiratet, drei Kinder (7, 9, 15 Jahre)

Ausbildung/Beruf: Ökonom (M.A. VWL), Ingenieur FH in Telekommunikation

Engagement politisch/sozial: Gemeinderat in Sevelen; Präsident Sängerbund Buchs

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Eduard Neuhaus. Bild: Sarto Photography

Beim Kanton prüfe ich seit 2012 Geschäfte der Regierung auf finanzielle und politische Auswirkungen. Die Suche nach mehrheitsfähigen Lösungen ist eine tägliche Herausforderung. Als Gemeinderat vertiefe ich mit Freude und Interesse meine Kenntnisse der politischen Arbeit auf kommunaler Ebene. Schnell wurde mir klar, bei passender Gelegenheit für das Präsidium zu kandidieren. In Sevelen stimmt es für mich; hier bin ich zu Hause angekommen. Gerne würde ich mich aus Überzeugung voll und ganz für die Gemeinde einbringen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Sevelen hat einen attraktiven Steuerfuss. Infrastrukturprojekte wurden zukunftsgerichtet in Angriff genommen. Diese Stossrichtung ist weiterzuführen. Wir haben ein starkes Gewerbe, eine leistungsfähige Industrie und eine vielfältige Gesellschafts- und Vereinskultur. Sevelen ist eine lebenswerte Wohngemeinde. Es gilt zusätzliche Akzente zu setzen: beispielsweise bei der Gestaltung von Begegnungszonen oder Schaffung von qualitativem Wohnraum. Ich setzte mich dafür ein, dass die politische Gemeinde dazu einen aktiven Beitrag leistet.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ein direkter, offener Austausch mit der Bevölkerung, den verschiedenen Ansprechgruppen, der Verwaltung und dem Rat ist mir ein zentrales Anliegen. Ein politischer Diskurs soll durchaus bestimmt, jedoch lösungsorientiert und mit Respekt erfolgen. Ich bemühe mich, Aufgaben zweckmässig, verhältnismässig und im Rahmen des Gesetzes wirtschaftlich zu erfüllen; dabei steht der Mensch im Zentrum. Für die gemeindeeigenen Areale Drei Könige, Zinslihof, Gärbi, alte Wollimex ist mittelfristig eine aufeinander abgestimmte Nutzung anzustreben.

Ruedi Kühne im Porträt Parteilos

Jahrgang: 1958

Zivilstand: Verheiratet, zwei erwachsene Töchter, vier Enkelkinder

Beruf: Finanzchef, Schoeller Textil AG

Engagement: Fabriggli Werdenberger Kleintheater

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Ruedi Kühne. Bild: Urs Bärlocher

Ich habe das Privileg, in der Schweiz geboren und aufgewachsen zu sein, hier zu leben und arbeiten; in einem der sichersten, bestorganisierten Länder der Welt. Die Generationen vor mir haben das ermöglicht und dies möchte ich den Generationen nach uns weitergeben. Auf Ebene unserer Gemeinde will ich meinen Beitrag leisten, damit das so bleibt.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Sevelen kann noch attraktiver werden als Wohnort, indem wir eine gute Durchmischung der Bevölkerungsgruppen fördern, neue Wohnformen ermöglichen und Sorge zu unserer Infrastruktur tragen. Wir können die Grundlagen für die Zukunft legen, indem wir Projekte ermöglichen und umsetzen, die ihren wahren Nutzen erst in einigen Jahren zeigen werden.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gemeinde in den kommenden Jahren. Worauf müssen wir uns vorbereiten für die Landwirtschaft, unser Berggebiet, die Wasserversorgung etc. Ein weiteres Thema ist das ungenutzte Potenzial von 40 Prozent unserer Wohnbevölkerung, die nur beschränkt einen Beitrag leisten können, weil sie keinen Schweizer Pass besitzen. Diese Menschen leben und arbeiten hier, sie bezahlen Steuern und ich bin überzeugt, dass viele von ihnen die Bereitschaft haben, sich am politischen Geschehen zu beteiligen.



Harald Müntener im Porträt FDP

Jahrgang: 1962

Zivilstand: Verheiratet, zwei Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren

Ausbildung/Beruf: Höhere Fachschule KLZ/Unternehmer und Geschäftsführer

Engagement politisch: Wirtschaftlich, sachbezogen und lösungsorientiert

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Harald Müntener. Bild: PD

Als Seveler Bürger und Vater von zwei schulpflichtigen Kindern und Gewerbler möchte ich meine Erfahrung und Werte in den Gemeinderat einbringen. Ich bin bereit, mich aktiv an der zukünftigen Entwicklung unserer Gemeindeinfrastruktur, der Wohn- und Lebensqualität zu beteiligen. Es braucht Leute im Gemeinderat, die topmotiviert sind, vorwärtsgehen wollen und keine Angst haben, auch unangenehme Aufgaben anzupacken. Probleme lösen muss man wollen, und das ist meine Motivation.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Sevelen soll sich massvoll und unter erprobten und wirtschaftlich vertretbaren Umwelttechniken weiterentwickeln unter Einbezug der Bürger. Diese Entwicklung sollte qualitativ hoch sein und dem Dorf auf vielen Ebenen einen spürbaren Mehrwert geben. Es ist zentral, dass die Vertrauensbasis wieder hergestellt wird zwischen dem Gemeinderat, der Bevölkerung und der Ortsgemeinde. Gemeinsam können wir das Entwicklungspotenzial von Sevelen ausschöpfen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich möchte eine reale, sachbezogene Politik betreiben, welche die Anliegen der Bürger aufnimmt. Diese Anliegen muss der Rat ernst nehmen und mit mehrheitsfähigen Vorschlägen lösen können. Auch möchte ich Rahmenbedingungen für das Gewerbe verbessern, da Arbeits- und Ausbildungsplätze wichtig sind. Mein Engagement gilt einem lösungsorientierten und konstruktiven Dialog, welcher Vertrauen zwischen den verschiedenen Akteuren aufbaut.

Barbara Samu-Schneider im Porträt SP

Jahrgang: 1980

Zivilstand: Verheiratet, zwei Töchter

Ausbildung/Beruf: Innendesignerin/Familienfrau

Engagement politisch/sozial: Seit Jahren bin ich als Vorstands- und OK-Mitglied bei diversen Veranstaltungen tätig. Durch die Organisation von Märkten (zum Beispiel Werdenberger Buuramart) unterstütze und fördere ich einheimische und regionale Produkte. Daraus resultiert ein wertvoller Beitrag für Mensch und Umwelt.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Barbara Samu-Schneider. Bild: PD

Durch meine pragmatische, engagierte und kommunikative Art möchte ich mich «für alle statt für wenige» im Gemeinderat einsetzen. Meine Kinder haben eine gewisse Selbstständigkeit, die mir den nötigen Freiraum zur Ausübung eines politischen Amtes ermöglicht.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Ich setze auf eine gute Zusammenarbeit aller politischer Kräfte in der Exekutive zum Wohle Sevelens. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen unserer Zeit meistern und die Lebensqualität für alle steigern.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Mein Ziel ist es, eine wertschätzende, solidarische Gemeindepolitik zu betreiben. Respekt und Toleranz sowie eine konstruktive Zusammenarbeit sind mir wichtig, um konkrete und tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Dank meiner vielfältigen, wertvollen Erfahrungen aus Arbeits- und Familienbereich bin ich überzeugt, dass ich das leisten kann.

Marc Spitz im Porträt FDP

Jahrgang: 1985

Zivilstand: Ledig

Ausbildung/Beruf: Mandatsleiter Versicherungsbroker

Engagement politisch/sozial: Vorstandsmitglied Gewerbe- und Industrieverein Sevelen

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Marc Spitz. Bild: PD

Meine Heimat ist Sevelen. Hier wohne ich schon mein ganzes Leben lang und beteilige mich mit viel Freude aktiv am Dorfleben. Jetzt will ich mich auch auf politischer Ebene einbringen und mich für die Förderung einer attraktiven Wohngemeinde für Jung und Alt, einen starken Wirtschaftsstandort Sevelen und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit von Behörden und Bevölkerung einsetzen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

In den vergangenen Jahren wurden viele Projekte (Mehrfachturnhalle, Steuersenkungen, Schulraumerweiterung) erfolgreich umgesetzt und auch gestartet. Es muss das Ziel sein, die beiden Baustellen «Casa Sevellun» und die Liegenschaft des ehemaligen Hotels Drei Könige zeitnah zum Abschluss zu bringen. Dabei darf der Fokus auf andere wichtige Themen wie zum Beispiel die Orts- und Raumplanung und eine pragmatische Kommunikation innerhalb der Behörden nicht verloren gehen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Was mir wirklich am Herzen liegt ist ein Sevelen, welches nicht nur ein noch stärkerer Wirtschaftsstandort wird, sondern sich auch zu einer attraktiveren Wohngemeinde in der Region entwickelt.

Petra Vetsch im Porträt Parteilos

Jahrgang: 1988

Zivilstand/Familie: ledig; keine Kinder

Ausbildung/Beruf: Bachelor in Betriebswirtschaft, Controller Projekt Management in der Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz (50%)

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Petra Vetsch. Bild: PD

Ich konnte im März 2020 das Amt antreten und bereits erste Erfahrungen sammeln. Zwar hat Corona meine Einstiegszeit stark beeinflusst, aber dennoch konnte ich den «normalen» Schulbetrieb kennen lernen. Ich möchte einen Beitrag leisten, das dynamische Umfeld der Schule so zu gestalten, dass die Schule als Ansprechpartner, Bildungsstätte und Arbeitsplatz gut strukturiert ist, nach den Vorgaben funktioniert und ein Ort ist, wo man sich gerne aufhält.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Sevelen braucht nach meinem Ermessen «Platz für die Gesellschaft», um das Miteinander der Gemeinde zu stärken. Die Bandbreite ist hier gross – moderne und gut ausgestattete Sportplätze, gemütliche Sitzplätze, Dorfkern … Es besteht bereits ein gutes Angebot und Sevelen birgt viele Schätze. Es wäre schön, wenn in Sevelen, aber auch über die Dorfgrenzen hinweg, die bestehende Attraktivität übermittelt und weitere Attraktivität gefördert werden kann.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich möchte die Schule als Ganzes weiterführen und wo möglich optimieren. Beispiele: Die Förderung des digitalisierten Unterrichts; die Schule als Arbeitgeberin – ein attraktiver Arbeitsplatz für Lehrpersonen und Gemeindemitarbeitende; die Abstimmung der Volksschule mit Randangeboten – von der Geburt bis zum Berufseinstieg. Dies in den Bereichen Musik, Sport, Kultur etc. So können Kinder und Erwachsene in die Gemeinde integriert werden. Neuzuzüger könnten so bei allfälligen kulturellen und sprachlichen Hürden unterstützt werden.