Aquaplaning-Problem gelöst? Bei Trübbach musste eine zusätzliche Entwässerungsrinne gebaut werden. Eine neue Schlitzrinne soll das Aquaplaning-Problem bei der A13-Ausfahrt in Richtung St.Margrethen beheben. Katharina Rutz 06.07.2020, 15.06 Uhr

Die Wirksamkeit der neuen Entwässerungsrinne auf der Autobahn bei Trübbach wird nun überprüft, solange bleibt das Schild bestehen. PD

Auf der Autobahn A13 bei der Ausfahrt Trübbach in Fahrtrichtung St.Margrethen sind dem aufmerksamen Autofahrer die Bauarbeiten an einer neuen Entwässerungsrinne nicht entgangen. Im Mai fiel zunächst das neue Warnsignal auf Grund von Rutschgefahr bei Nässe auf. Das Bundesamt für Strassen (Astra) bestätigte gegenüber dem W&O eine Verschlechterung der Fahrbahn «insbesondere im Zusammenspiel von Verschmutzung, Niederschlag und Belagsabschluss». Zwar sind die Arbeiten bereits beendet, das Warnsignal besteht aber immer noch.

Schlitzrinne gebaut

«Die nun ergriffene Massnahme wurde inzwischen abgeschlossen und beinhaltet eine neue Entwässerungsrinne in Form einer Schlitzrinne im Bereich des Mittelstreifens. Die Schlitzrinne wird an das bestehende Entwässerungssystem angeschlossen und soll eine Verbesserung der Entwässerungsleistung sowie eine Verringerung des Verstopfungsrisikos bezwecken», sagt Julian Räss, Mediensprecher des Astra in der Filiale Winterthur.

Die Wirksamkeit dieser Massnahme soll nun in den kommenden Wochen überprüft werden. Bei Bedarf wird das Astra weitere Optimierungen vornehmen. «Da die Wirksamkeit der Schlitzrinne noch evaluiert werden muss, bleibt das Gefahrensignal an dieser Stelle vorerst noch aufgestellt», so Julian Räss.