Neue Coronamassnahmen machen Werdenberger Kinobetreibern das Leben schwer – und nun sorgt auch noch Disney für Ärger Das Kiwi-Treff in Werdenberg und das Skino in Schaan leiden unter den Coronamassnahmen. Dazu kommt, dass es neue Filme gibt, die nur auf Streaming-Plattformen angeboten werden. Dennoch stellte Rohy Batliwala vom Kiwi-Treff in der Zeit nach dem Lockdown Erfreuliches fest. Alexandra Gächter, Mirjam Kaiser 30.10.2020, 10.56 Uhr

Rohy Batliwala, Geschäftsführer des Kiwi-Treff Werdenberg, durfte nach dem Lockdown wieder mehr Besucher im Kino verzeichnen. Archivbild: Hansruedi Rohrer, 18.03.2019

Nach dem Lockdown im Frühling mussten sich die Kinobetreiber erst wieder erholen. Das gelang besser als angenommen.

Rohy Batliwala, Geschäftsführer des Kiwi-Treff Werdenberg, konnte dem Coronavirus etwas Positives abgewinnen: «Bis vor zwei Wochen waren wir auf gutem Weg. Die Kinobesucher waren auch mit weniger guten Filmen zufrieden. Sie wollten ins Kino, auch wenn keine Blockbuster liefen. Filme, die man sich vorher nicht angesehen hätte, wurden verhältnismässig gut besucht.»

Das habe wohl damit zu tun, dass die Menschen nach dem Lockdown wieder nach draussen wollten, anstatt Filme vor dem Sofa zu schauen.

50 Personen pro Saal oder 50 Personen im ganzen Kino?

Mit den neuen Massnahmen des Bundes wird den Kinobetreibern nun wahrscheinlich das Weihnachtsgeschäft vermiest. «Mitte Dezember bis Ende Jahr ist für uns eine sehr wichtige Zeit. Die Kinos sind dann normalerweise voll», so Batliwala.

Was es mit der Obergrenze von 50 Personen auf sich hat, ist nicht ganz klar. Batliwala sagt:

«Die Kinobetreiber wissen noch nicht, ob 50 Personen pro Saal oder 50 Personen pro Kino zugelassen sind.»

Der kleinste Saal im Kiwi-Kino Werdenberg fasst 65 Personen. Da ohnehin Abstand zwischen den Sitzen eingehalten werden muss, durften in diesem Saal bereits vor dem Bundesratsbeschluss weniger als 50 Personen in den Saal. «Entscheidend ist letztlich nicht die Anzahl erlaubter Kinobesucher, sondern die Angst vor dem Virus. Steigen die Fallzahlen, kommen automatisch weniger Gäste, auch ohne Personenbegrenzung», sagt Batliwala.

Als Auswirkung des Coronavirus hat das Kiwi-Kino hat ihre Öffnungszeiten reduziert. Derzeit ist es nur noch am Mittwoch-, Samstag- und Sonntagnachmittag sowie am Freitag- und Samstagabend geöffnet.

Den Kinos wurde schon vor Jahrzehnten der Tod prophezeit

Die Tatsache, dass die Streaming-Anbieter für Gegenwind bei den Kinobetreibern sorgen, sieht Rohy Batliwala nicht ganz so schwarz. Grundsätzlich sei das Streaming für die Kinobetreiber ein Problem. Andererseits habe der Lockdown im Frühling gezeigt, dass die Menschen nach wie vor gerne ins Kino gehen. «Bereits vor Jahrzehnten wurde den Kinos der Tod prophezeit. Erst als die Videokassetten aufkamen, dann als die Homekinos Anklang fanden und jetzt wegen den Streaminganbietern. Meiner Meinung nach werden wir auch das überleben.»

Dennoch findet er für die erneut aufflammende Coronasituation klare Worte: «Das kann für die Kinobetreiber zu einer Katastrophe werden. Es musste schweizweit zwar noch kein Kino Konkurs anmelden, aber nicht alle haben das Glück, dass ihnen die Liegenschaft gehört. Wer jetzt hohe Mieten zahlen muss, hat ein Problem.»

Abstandhalten, Maske anziehen und Personenbeschränkung: Auch die Kinos sind von den Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus betroffen. Symbolbild: Sandra Ardizzone / BAD

Streaming-Premieren gefährden Skino

Etwas düsterer sieht es beim Skino in Schaan aus. Das Skino mache jetzt – verglichen mit der Zeit vor Corona – ein Viertel bis ein Drittel vom vorherigen Umsatz. Erschwerend für das Skino kommt hinzu, dass verschiedene Verleiher und Produzenten immer mehr Premieren auf ihre Streamingplattformen verlegen.

Aktuelles Beispiel ist Disney mit ihrer Plattform Disney+. Nach der Onlinepremiere von «Mulan» soll der neue Film «Soul» erst gar nicht im Kino gezeigt werden. «Dass diese zwei Filme komplett nicht in die Kinos kommen, bedeutet für die Kinobetreiber nicht nur massive finanzielle Ausfälle, sondern schwächt auch die Bedeutung der Kinos», sagt Skino-Geschäftsführer Markus Wille.

Disney schneide sich ins eigene Fleisch

Im Gegenzug dazu hebt Disney die Bedeutung ihrer Streamingplattform massiv an. «Disney will seinen Streamingdienst mit allen Mitteln pushen», so Markus Wille. Von der Ansage, dass Mulan ein Kinoerlebnis sei, sei nichts mehr geblieben. Disney entwickle sich schon länger weg vom Kino und schaue nur auf den eigenen Markt. Doch damit schneide sich Disney ins eigene Fleisch. Markus Wille sagt:

«Am meisten Geld verdienen die Filmproduzenten immer noch mit den Kinos.»

Besonders für Eventmovies sei das Kino eine wichtige Werbeplattform. Doch Disney habe eine extrem grosse Marktmacht und verdränge damit alle anderen. «Disney hat Fox nur übernommen, um das Streamingangebot mit älteren Filmen aus Fox-Beständen ausbauen zu können.»

Skino-Geschäftsführer Markus Wille sagt, es gehe nun wirklich an die Substanz. Bild: Daniel Schwendener

Neben den Familienfilmen «Mulan» und «Soul» fehlen den Kinos derzeit zusätzlich auch noch die Blockbuster, deren Launches coronabedingt immer wieder verschoben wurden. «Das ständige Schieben der Filme ist ein Drama. Uns fehlen die grossen Filme wie James Bond, die uns jeweils Geld in die Kasse brachten, um unseren Arthouse-Betrieb zu finanzieren.»

Mehr Vorstellungen für mehr Sicherheit

Noch problematischer als für Arthouse-Kinos sei die derzei­tige Situation für grosse Ketten oder Mainstream-Kinos. «Weil die Auslastung bereits jetzt stark zurückgegangen ist und wohl noch länger andauern wird, werden diese Zeit einige Kinos nicht überleben», befürchtet Markus Wille.

Während im Kiwi-Treff Werdenberg die Öffnungszeiten gekürzt wurden, hat das Skino hingegen die Anzahl Vorstellungen ausgebaut. «Dadurch, dass wir bis zu acht Vorstellungen pro Tag zeigen, können wir die Besucher auf mehrere Vorstellungen verteilen, was den Kinobesuch noch unbedenklicher macht», so Markus Wille.

«Noch niemand im Kino angesteckt»

Das Skino habe eine sehr moderne Lüftung; jeder Raum sei separat belüftet. Daher sei das Risiko, sich im Kino mit Corona anzustecken, verschwindend klein. «Bis jetzt hat sich jedenfalls noch niemand in einem Kino angesteckt.» Doch jedes Mal, wenn etwas über Frischluft und Corona in der Zeitung gestanden sei, seien die Besucherzahlen weiter gesunken. «Solche Headlines zermürben unser ganzes Geschäft», so Wille.

Im Vergleich zu Restaurationsbetrieben hätten die Kinos die grösseren Aufwände für zusätzliche Sicherheitsmassnahmen, Contact Tracing und Reservationssysteme gehabt. «Und jetzt dürfen wir nicht mal mehr Getränke und Snacks verkaufen. Es bricht eine weitere Einnahmenquelle weg. Jetzt geht es wirklich an die Substanz. Ich hoffe, wir überleben diesen Kampf.»