Bergbahnen Wildhaus: «Wir kontrollieren die Einhaltung der neuen Regeln»

Für Skigebiete gelten keine Kapazitätsbegrenzungen. In allen geschlossenen Transportmitteln, also z.B. in Zügen, Kabinen und Gondeln dürfen nur zwei Drittel der Plätze besetzt werden. Das gilt für Sitzplätze und Stehplätze. Auf allen Bahnen, auch auf Ski- und Sesselliften, gilt eine Maskenpflicht. Beim Anstehen muss eine Maske getragen und der Abstand eingehalten werden. Gäste von Restaurants in Skigebieten dürfen nur in den Innenbereich gelassen werden, wenn für sie ein Tisch frei ist. Konsumation nur sitzend und maximal vier Personen pro Tisch, ausgenommen Eltern mit Kindern.