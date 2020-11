Der Neubau des Spitals Grabs sperrt Telefonnetze aus – nur Swisscom-Kunden haben Empfang Im neu gebauten Spital Grabs haben nur Swisscom-Kunden Telefonempfang. Aus Kostengründen, wie es seitens der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland heisst. Kunden anderer Anbieter müssen ausserhalb des Gebäudes telefonieren, Spitaltelefone nutzen oder auf Internettelefonie zurückgreifen. Corinne Hanselmann 13.11.2020, 10.50 Uhr

Wer nicht Swisscom-Kunde ist, sucht im Neubau des Spitals Grabs vergeblich nach Empfang. Bildmontage: Corinne Hanselmann

«Ich war kürzlich im neu erbauten Spital Grabs für eine Voruntersuchung. Als ich kurz ein Telefonat machen wollte, hatte ich keinen Empfang», schreibt ein Zeitungsleser der Redaktion.

«Das Spitalpersonal teilte mir mit, dass in diesem neuen Betonbunker ausschliesslich Swisscom-Kunden Empfang hätten.»

«Es ist richtig, dass im neuen Spital Grabs ein Handyempfang nur mit Swisscom möglich ist», bestätigt die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) auf Anfrage des W&O. Das habe folgende Gründe: «Im Neubau wurde sehr viel Beton und Stahlbeton verbaut, einerseits aus statischen Gründen, andererseits für die erforderliche Erdbebensicherheit, da das Spital in einer Erdbebenzone steht. Das hat zur Folge, dass der Bau den Handyempfang massiv einschränkt.» Das gelte für alle Handyprovider gleichermassen.

Swisscom-Leitungen für den Notfall eingerichtet

Dieses Phänomen ist nicht ungewöhnlich und kommt in modernen Stahlbetonbauten häufig vor, weshalb es zum Beispiel in manchen Einkaufszentren nur schlechten oder gar keinen Handyempfang gibt.

«Im Spital wird als Ausfallsicherheit eine Notfalltelefonie benötigt», schreibt Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation der SRRWS. «Diese läuft über das GSM-Netz von Swisscom und funktioniert über speziell dafür verlegte Leitungen, weil von aussen eben kein Empfang möglich ist.

«Dieses System hat rund 250000 Franken gekostet und stellt sicher, dass das Spital auch bei einem Ausfall des Telefonnetzes erreichbar ist. Deshalb ist ein Handyempfang mit Swisscom im Spital möglich, nicht aber mit anderen Handyprovidern.»

Der Patient, der sich bei der Zeitung meldete, staunte nicht schlecht, als er im EG des neuen Spitals keinen Empfang hatte. Corinne Hanselmann

Aus Kostengründen keine andere Netze

Um einen Handyempfang mit anderen Providern zu ermöglichen, wären Investitionen von mehreren hunderttausend Franken notwendig, da für jeden Provider zusätzliche Leitungen erforderlich wären. Auf diese grosse Investition müsse aus Kostengründen verzichtet werden, heisst es bei der SRRWS.

«Die stationären Patienten, die nicht das Swisscom-Netz nutzen, haben die Möglichkeit, über die Patiententelefonie zu telefonieren, die an jedem Bett installiert ist.» Für ambulante Patienten, die nicht im Swisscom-Netz telefonieren, gebe es aber keine entsprechende Möglichkeit.

Ausserhalb des Spitals oder über Internet-Dienste telefonieren

Hier gibt es nur die Option, ausserhalb des Gebäudes zu telefonieren. Oder sich ins WLAN einzuloggen und über Dienste wie Whatsapp zu telefonieren.

Der Spitalpatient, der sich bei der Redaktion gemeldet hat, empfindet es als «schildbürgerlich», so etwas in der heutigen Zeit zu erleben. In einer Zeit, in der wohl fast jeder Spitalpatient ein Handy hat und in der bestimmt viele Patienten aufgrund des Besuchsverbots mit Angehörigen telefonieren möchten.