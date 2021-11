Plattis Bau einer neuen «Rüebli»-Halle schreitet zügig voran Die Müller Azmoos AG baut aus: Karotten und Verwaltung ziehen im Sommer 2022 in eine neue Halle um. 19.11.2021, 15.33 Uhr

Bild: PD

Der Neubau für den Karotten-Abpackbetrieb sowie die Administration und Verwaltung der Müller Azmoos AG ist planmässig unterwegs, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. In Kürze werden die Fassaden und das Dach der neuen Halle geschlossen. So kann noch vor Weihnachten mit dem Ausbau der Lagerräume für die Rüebli begonnen werden.