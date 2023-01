Kantonsschule Sargans: Regierung beantragt zweiten Kredit

Neubau Nach Rechtsstreit: St.Galler Regierung beantragt zweiten Nachtragskredit von rund 7,5 Millionen für Kantonsschule Sargans Nach beendetem Rechtsstreit hat der Kanton die Planung des Neubaus der Kantonsschule Sargans wieder aufgenommen. Es kommt jedoch zu Mehrkosten: Die Regierung beantragt deshalb einen Nachtragskredit von 7,5 Millionen Franken für das Vorhaben. Aktualisiert 17.01.2023, 13.24 Uhr

2026 soll der Schulbetrieb starten. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

2014 genehmigte die Stimmbevölkerung einen Kredit von 49,9 Millionen Franken für den Neubau der Kantonsschule Sargans. Fünf Jahre lang war das Bauvorhaben jedoch wegen eines Rechtsstreits blockiert. Im Oktober 2021 konnte der Kanton die Planung wieder aufnehmen. Wie der Kanton nun in einem Communiqué mitteilt, habe der Unterbruch erhebliche Mehrkosten verursacht. Nicht budgetiert seien beispielsweise neue Normen und neue Auflagen vor allem in den Bereichen Schadstoffentsorgung und bei den Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen. Auch für die Baustellensicherheit fallen höhere Kosten an.