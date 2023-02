Neubau Spital Liechtenstein: Genehmigter Kredit reicht nicht

Bauplanung Neubau Landesspital: Wie weiter bleibt offen Die Liechtensteiner Regierung hat den neuen Untersuchungsbericht für ein neues Landespital zur Kenntnis genommen. Die einzige neue Erkenntnis: Der vom Volk genehmigte Kredit reicht fürs Projekt definitiv nicht. Elias Quaderer 04.02.2023, 05.00 Uhr

Das Landesspital in Vaduz ist in die Jahre gekommen. Bild: PD

«Jetzt nicht gleich die Flinte ins Korn werfen», lautete die Devise von Gesellschaftsminister Manuel Frick im vergangenen September. Der Minister versuchte, im Landtag Hoffnung zu verbreiten, nachdem der Neubau des Landesspitals gestoppt werden musste, weil die Kosten des Projekts aus dem Ruder zu laufen drohten.

Frick kündigte damals an, dass eine externe Prüfung in Auftrag gegeben wurde, um zu untersuchen, ob sich das Projekt nicht doch mit den ursprünglich genehmigten Kosten realisieren lässt. Erst nach diesen sogenannten fachlich-technischen Überprüfungen «gibt es eine Grundlage, damit die Regierung über das weitere Vorgehen entscheiden kann», so der Minister.

76,6 Millionen Franken reichen nicht aus

Seitdem warten Landtag und Öffentlichkeit auf den neuen Untersuchungsbericht. Ursprünglich wurde er auf Ende 2022 angekündigt, gedauert hat es nun bis Ende Januar: Am Dienstag hat die Regierung den neuen Bericht zur Kenntnis genommen.

Das Resultat der Überprüfung: «Das im ursprünglichen Bericht und Antrag für den Neubau beschriebene Projekt ist nicht im per Volksentscheid gesprochenen Kreditrahmen umsetzbar», so eine Medienmitteilung der Regierung.

Das heisst: Die Hoffnung, dass sich das geplante Projekt mit dem 2019 von Volk und Landtag genehmigten Kredit von 76,6 Millionen Franken bauen lässt, ist nun endgültig gestorben. Für jeden, der bereits die vorhergehenden zwei Spital-Untersuchungsberichte gelesen hat, dürfte dieses Ergebnis keine Überraschung sein. Die beiden Berichte zeichneten bereits das Bild einer von Anfang an verkorksten Projektplanung.

Immerhin fallen die prognostizierten Mehrkosten etwas tiefer aus: Vergangenen Frühling rechnete man noch mit einer möglichen Kostenüberschreitung von 21,1 Millionen Franken. Nun habe der Steuerungsausschuss des Projekts nochmals alle vorliegenden Offerten prüfen lassen, «um eine belastbare Aussage zu den für das Vorprojekt anfallenden Kosten zu machen». Nach der neuen Prüfung kommt der Ausschuss auf Kosten von 94,4 Millionen Fran­ken – das sind immer noch 18,3 Millionen Franken mehr als der gesprochene Kredit von 76,6 Millionen Franken.

Neue Erkenntnisse, wie es nun beim Spitalneubau weitergehen soll, bleibt die Medienmitteilung schuldig. Das Gesellschaftsministerium kündigt lediglich an, dass in den nächsten Wo­chen ein Bericht mit möglichen Varianten und einer Empfehlung zum weiteren Vorgehen ausgearbeitet wird. Welcher Weg letztlich eingeschlagen wird, darüber soll der Landtag in der April-Session entscheiden. Bereits jetzt kann aber gesagt werden: Für das «Wie weiter?» stehen nur vier Optionen zur Auswahl: Das Projekt optimieren und einen Ergänzungskredit (Option 1) oder einen neuen Gesamtverpflichtungskredit (Option 2) beantragen. Oder ein völlig neues Bauprojekt ausarbeiten lassen (Option 3). Oder das Projekt Spitalneubau gänzlich abbrechen (Option 4).

Die letzte Variante wird die Regierung kaum empfehlen. Denn dies würde bedeuten, dass das Landesspital seinen Betrieb im jetzigen Gebäude weiterführen muss. Dass dies in dem über 40 Jahre alten Bau auf Dauer nicht mehr möglich ist, darüber sind sich die meisten einig.

Vertrauensproblem im Fall von neuem Projekt

Bleiben noch die Optionen neuer Kredit oder neues Projekt. Für beide Fälle hat der Landtag bereits im Herbst angekündigt, dass das Volk das letzte Wort haben wird. Die entscheidende Frage wird somit sein: Welche Abstimmung lässt sich eher gewinnen?

Beim Kredit kann sich die Regierung bereits der Empörung aus der Bevölkerung sicher sein: Für viele wird es schwer zu schlucken sein, dass ein derart verkorkstes Projekt mit einem Millionenkredit gerettet werden soll. Sollte ein neues Projekt ausgearbeitet werden, ist die Regierung hingegen mit einem Vertrauensproblem konfrontiert. Die Stimmbürger würden sich zu Recht fragen: Wer garantiert, dass das neue Projekt nicht wieder in einem Debakel endet? Es ist also absehbar: In beiden Fällen wird die Regierung einen schweren Stand haben, eine Volksabstimmung zu gewinnen.