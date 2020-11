Netzwerk im geplanten Innovationspark Ost soll für Rhy Search am Campus in Buchs ein Türöffner sein Rhy Search sieht für sich als künftiger Teil des geplanten Innovationsparks Ost viel Potenzial. Und die Stadt Buchs sieht sich in ihrem Engagement für ihren «Campus» bestätigt. Thomas Schwizer 25.11.2020, 15.24 Uhr

Geschäftsführer Richard Quaderer (rechts) sieht grosse Chancen im Innovationspark Ost. Bild: Oliver Hartmann (13.Juni 2016)

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Der Stiftungsrat von Switzerland Innovation stellt einen Antrag an den Bundesrat, in St.Gallen (Lerchenfeld) und Buchs den sechsten Standort von Switzerland Innovation zu realisieren. Das teilte die Stiftung am Mittwoch mit.