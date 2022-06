OZ Büelen: Herausragende Leistungen am Schweizerischen Schulsport

Nesslau OZ Büelen: Herausragende Leistungen am Schweizerischen Schulsporttag Die Nesslauer Kids sorgten in der Polysportiven Stafette sowohl bei den Mädchen als auch bei den Knaben für zweite Plätze. pd 03.06.2022, 05.00 Uhr

Zwei Teams der Oberstufe Nesslau durften kürzlich am Schweizerischen Schulsporttag in Chur teilnehmen. Bild: pd

Sowohl die Mädchen als auch die Knaben der polysportiven Stafette haben sich als Zweitklassierte bei den kantonalen Ausscheidungswettkämpfen in Flums für den Schweizer Final qualifiziert.

Da die St.Galler Teams auch im nationalen Vergleich die schnellsten waren, belegten in Chur dieselben Teams die Positionen eins und zwei wie schon in Flums.

Bei den Knaben siegte OZ Kirchbünt Grabs vor OZ Büelen Nesslau. Bei den Mächen belegte OZ Büelen Nesslau Platz zwei hinter OZ Necker.

Fulminante Aufholjagden auf dem Bike

Für das Nesslauer Mädchen-Team standen im Einsatz: Alina Brunner, die mit der zweitschnellsten Schwimmzeit als erste Athletin startete, Karin Looser, die auf der Laufstrecke keine Zeit verlor, Selin Lusti, die erst am Donnerstagabend als Ersatz eingesprungen war und auch eine hervorragende Zeit auf der Inlinestrecke hinlegte, Livia Forrer, die trotz einigen Fehlschüssen mit einer guten Läuferleistung wenig Zeit verlor, und Leonie Zwingli auf dem Bike.

Bei den Knaben startete Lasse Stutz im Wasser unter sehr starker Konkurrenz. Er übergab den Badge an Andrin Forrer, der auf der Laufstrecke bereits ein wenig Zeit aufholen konnte. Es folgte Toni Elmer auf den Inlineskates und Ueli Sigrist bestritt die Biathlonstrecke, bevor es für Damian Wenk aufs Bike ging.

In beiden Teams zeigten die Schlussathleten auf dem Bike eine fulminante Aufholjagd. So schaffte es Leonie Zwingli gar, die weit in Führung liegende Bikerin bis auf fünf Sekunden aufzuholen und sich dabei von Platz vier auf zwei vorzukämpfen. Auch Damian Wenk beförderte das Knabenteam mit seiner überragenden Leistung vom Zwischenplatz fünf auf den zweiten Rang.

Zwölfter Rang für die Volleyballerinnen

Auch die Nesslauer Volleygirls überzeugten mit tollem Einsatz am Schweizer Final. In der Vorrunde gewann das Team zwei Partien. Im weiteren Turnierverlauf gab es jedoch keinen Punktezuwachs mehr. Das Schulvolleyteam aus Nesslau erreichte Rang zwölf. (pd)