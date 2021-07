Naturgewalt «Das Haus erbebte wie bei einer Explosion» – eine Werdenbergerin erlebte einen Blitzeinschlag in einen Baum hautnah mit Welche Gewalt die Natur hat, das erlebte eine Werdenbergerin am vergangenen Donnerstag hautnah mit, als ein Gewitter über die Region zog und ein Blitz in einen Baum einschlug. Corinne Hanselmann 14.07.2021, 12.16 Uhr

Der Blitz hat die Tanne regelrecht gesprengt. Bild: Rosmarie Halter-Zürcher Holzstücke wurden meterweit weggeschleudert. Bild: Rosmarie Halter-Zürcher Die Tanne wurde vom Blitz getroffen. Bild: Rosmarie Halter-Zürcher Bild: Rosmarie Halter-Zürcher Holzstücke wurden meterweit weggeschleudert. Bild: Rosmarie Halter-Zürcher Bild: Rosmarie Halter-Zürcher

Beim Kiessämmler am Mädliweg in Werdenberg schlug ein Blitz in eine Tanne ein. «Welche unheimliche Kraft sich dabei entwickelt hat, wurde mir auch erst im Nachhinein bewusst», schildert Anwohnerin Rosmarie Halter-Zürcher das Erlebnis gegenüber dem W&O.

Zum Zeitpunkt, als der Blitz einschlug, war sie zuhause am Computer.

«Das Haus erbebte wie bei einer Explosion. Der Blitz hat diese Tanne buchstäblich zerfetzt und nicht – wie ich es bis anhin kannte – nur gespalten.»

Einen Blitzeinschlag, bei dem eine Tanne gespalten wurde und kurzzeitig brannte, erlebte sie bereits einmal aus nächster Nähe mit.

Holzteile flogen durch den Einschlag meterweit

Ein Holstück beschädigte die Fassade. Bild: Rosmarie Halter-Zürcher

«Bei diesem Blitzeinschlag vom Donnerstag flogen Holzteile wohl 100 Meter weit und entwickelten sich zu Geschossen», so Rosmarie Halter-Zürcher. Dies zeige auch das Bild vom Loch in der Eternitfassade eines Hauses in der Nachbarschaft.

Der Einschlag passierte etwa um 8.30 Uhr. «Unvorstellbar, was hätte passieren können, wenn dieser eine Stunde früher stattgefunden hätte. Viele Schüler wären da unterwegs gewesen», so die Werdenbergerin.

Verdampfendes Wasser kann zu Explosion führen

Doch warum werden Bäume bei einem Blitzeinschlag manchmal gespalten und manchmal in viele Teile gesprengt? Wie das «Baumpflegeportal» in einem Onlinebeitrag schreibt, sucht sich der Blitz einen Weg aussen am Baum über die Rinde bis in den Boden, wenn der Stamm des betroffenen Baumes vollständig nass ist.

Ein solcher Einschlag hinterlasse oft einen geraden Riss in der Rinde über die ganze Stammlänge. Dieser wird als Blitzrinne bezeichnet, ist manchmal eher oberflächig, kann in schlimmeren Fällen aber auch tief ins Holz eindringen und den Baum spalten.

Ist der Stamm des Baumes jedoch nicht flächendeckend nass, kann der Blitz nicht bis in den Boden gelangen und dringt in den Holzkörper ein, schreibt das «Baumpflegeportal» weiter. Durch die hohen Temperaturen, die der Blitz mit sich bringt, verdampfe augenblicklich sämtliches Wasser im Baum.

Da Wasserdampf ein höheres Volumen hat als Wasser, führt der Druck meist zur Explosion des Baumes. Hier können je nach Blitzeinschlag nur Teile des Baumes oder aber der ganze Stamm betroffen sein.