Natur Wildtiere im W&O-Gebiet: Tödliche Krankheiten bei Füchsen, die Hirsche wandern in Richtung Norden aus Die Jagdstatistik des Kantons St. Gallen hält eine Zunahme bei Hirschen, aber eine Abnahme bei Füchsen fest. Dem Hirsch wird es im Werdenberg und Obertoggenburg eng und siedelt sich vermehrt in anderen Gebieten an. Robert Kucera 18.04.2021, 18.01 Uhr

Tiefere Abschusszahlen und Rückgang des Bestands: Die Füchse fielen Krankheiten zum Opfer. Bild: Stefan Gerth/Key

Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen hat diese Woche die Jagdstatistik des Jahres 2020 veröffentlicht. Die Bestände des Wilds sind stabil oder sogar steigend. Bei den Schalenwildarten – Rothirsch, Steinbock, Reh und Gämse – wurden mehr Tiere auf der Jagd erlegt als im Jahr zuvor.

Hingegen brach der Fuchsbestand ein. Nicht etwa durch höhere Abschusszahlen. Krankheiten wie Fuchsräude und Staupe dezimierten die Anzahl im Kanton. Die Abschusszahlen sind gegenüber 2019 um fast 50 Prozent eingebrochen.

Zunahme Wildschweinbestand steht erst noch bevor

Eine Eigenart des Kantons im Vergleich zur restlichen Schweiz und den Nachbarländern ist die Population der Wildschweine. Hier weist man, wie das Amt mitteilt, im Vergleich einen tieferen Bestand auf. Offenbar herrschten in den letzten Jahren im Kanton St. Gallen nicht die gleich guten Bedingungen wie anderswo. Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei nennt als Grund das Klima (strengere Winter und nasses Wetter im Frühjahr). Jedoch sei in Zukunft mit einer Zunahme des Wildschweinbestands zu rechnen.

Die Region Werdenberg und Obertoggenburg weicht in der Jagdstatistik nur punktuell und im geringen Ausmass vom Gesamtkanton ab. Auffallend ist der stetig steigende Hirschbestand. Die hohe Dichte sorgt sogar dafür, dass die Rothirsche auswandern und sich woanders niederlassen. So darf die Rückkehr des Hirsches im Mittelland vermeldet werden. «Es gibt zwar Gebiete, die noch vergleichsweise geringe Bestände aufweisen», beschreibt Arno Puorger, Fachmitarbeiter Jagd im kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei, die grossflächige Lage in der W&O-Region und ergänzt:

«Grundsätzlich ist der Hirsch im Werdenberg aber überall anzutreffen. Im Verhältnis zu den Vorjahren sind Bestände tendenziell steigend. Besonders das Gebiet rund um Grabs ist als guter Hirschlebensraum bekannt.»

Arno Puorger, Fachmitarbeiter beim Amt für Natur, Jagd und Fischerei, Kanton SG. Bild: PD

Die hohe Dichte, erklärt Puorger weiter, sorgt für eine Abwanderung Richtung Norden. «Es sind die jungen Männchen, welche grosse Wanderungen auf sich nehmen, um ein neues Gebiet zu erschliessen.» Hat sich der Hirsch in der neuen Gegend angesiedelt, folgen in der Regel erst die jungen Weibchen. Die steigenden Bestände im Werdenberg und Obertoggenburg haben somit eine direkte Auswirkung auf steigende Zahlen im nördlichen Rheintal.

Abschusszahl wurde bei den Hirschen nicht erreicht

Wo es hohe Bestände gibt, müssen auch die Abschusszahlen stimmen. Im Jahr 2020 konnte in der lokalen Rothirsch-Hegegemeinschaft der Plan nicht ganz eingehalten werden. 466 Hirsche sollten erlegt werden, Ende Jahr waren es 418. Dies ergibt eine Quote von 91 Prozent. «Es sind nicht 100 Prozent», stellt Puorger fest, dass das Ziel verfehlt wurde. Die erschwerten Jagdbedingungen wegen der Coronapandemie spielten jedoch den Tieren und nicht den Jägern in die Hände.

Der erhöhte Hirschbestand in der Region führt derzeit zu keiner grossen Gefährdung der Schutzwälder noch die Diversität der Wälder. Da es aber wichtig für Mensch und Natur ist, intakte Wälder zu haben, sind Abschusspläne notwendig.

Die hohe lokale Dichte führt dazu, dass Hirsche Richtung Norden auswandern. Bild: Sina Schuldt/Key

Der Luchs macht die Rehjagd schwieriger

Bei den Rehen werden die Bestände vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei als stabil angegeben. Lokal sieht dies nicht anders aus, wobei die Abschusszahlen tiefer als auch schon sind. Was in der W&O-Region auffällt: Es sind nicht nur Jäger mit zwei Beinen unterwegs, die für den gleichbleibenden Bestand sorgen. «Im Vergleich zu anderen Regionen im Kanton ist der Luchs im Obertoggenburg präsenter», erklärt Puorger. Durch die Präsenz des geschickten Jägers auf vier Pfoten werden die Rehe scheuer und aufmerksamer und erschweren somit die Bejagung.

Stabil ist auch die Lage bei den Gämsen. Puorger weist darauf hin, dass es letztes Jahr im Alpstein etliche Fälle von Gamsblindheit gab. Die Auswirkungen auf den lokalen Bestand werde man erst eruieren können, wenn sich der Winter auch in den Berger verzogen hat.

Wildschweine sind im Werdenberg keine Plage

Wie Arno Puorger weiter ausführt, sei wie im gesamten Kanton auch in der W&O-Region der Bestand der Füchse, respektive die Abschusszahlen von Meister Reineke rückläufig. Die Fuchsräude und weniger die Staupe wie in anderen kantonalen Gebieten zeichnet sich dafür verantwortlich. Der Bestand liegt im kantonalen Schnitt.

Besonders im Raum Sevelen fühlt sich das schlaue und auf Waldgebiet äusserst nützliche Wildschwein wohl. Ein Blick auf die räumliche Verteilung im Kanton zeigt auf, dass das Werdenberg eines von vier bevorzugten Gebieten des Wildschweins ist und die Abschüsse entsprechend hoch. Von einer Plage ist die Region aber weit entfernt, wie Arno Puorger sagt:

«Es gibt ab und zu Schäden in der Landwirtschaft. Im Vergleich zu anderen Kantonen ist der Wildschweinbestand tief und auch die Wildschweinschäden sind im Werdenberg verhältnismässig gering.»