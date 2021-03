Natur Raubvögel helfen im Kampf gegen die Mäuseplage Der Verein Pro Riet Rheintal unterhält ein Förderungsprojekt für Schleiereulen und Turmfalken. 23.03.2021, 05.00 Uhr

Ausgewachsene Turmfalken erbeuten rund 1000 Mäuse pro Jahr. Bild Dominic Frei

(pd) In den vergangenen Wochen gab es vermehrt Berichte über Mäuseplagen in verschiedenen Regionen der Ostschweiz (zum Beispiel W&O vom 22. Februar). Besonders Wühlmäuse können in landwirtschaftlichen Kulturen grosse Schäden anrichten. Die Wühlmäuse sind in der Lage, sich bei guten Lebensbedingungen sehr schnell zu vermehren, und eine Bekämpfung ist dann vielfach – wenn überhaupt – nur noch mit erheblichem Aufwand möglich. Dies schreibt der Verein Pro Riet Rheintal in seiner Medienmitteilung.