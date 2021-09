Natur Geschützt vor Fressfeinden und Parasiten: Im Garten dieser Grabserin hat jede Schwalbenschwanzraupe die Chance, ein Schmetterling zu werden Barbara Zogg-Tanner hat es sich zum Hobby gemacht, Schmetterlingsraupen aufzuziehen. Rund 60 Puppen wird sie über den kommenden Winter beherbergen – im Frühling werden daraus Schwalbenschwänze schlüpfen. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 17.09.2021, 15.45 Uhr

Barbara Zogg-Tanner kümmert sich in ihrem Garten mit viel Freude um die Raupen. Bild: Corinne Hanselmann

Mit seinen hellgelb-schwarz gemusterten Flügeln mit blauen und roten Flecken ist der Schwalbenschwanz einer der auffälligsten Schmetterlinge, die in der Region vorkommen. Doch bis ein solcher Schmetterling schlüpft, hat er bereits einen langen und gefahrvollen Weg als Ei, Raupe und Puppe hinter sich. Denn für Vögel sind die Raupen – die ebenfalls eine farbenfrohe Zeichnung haben – willkommenes Futter. Auch Parasiten machen sich gerne an ihnen oder den Puppen zu schaffen.

Der Schwalbenschwanz ist einer der auffälligsten Schmetterlinge, die in der Region vorkommen. Bild: Barbara Zogg-Tanner

Die Grabserin Barbara Zogg-Tanner hat es sich zum Hobby gemacht, den Schwalbenschwanz zu unterstützen, indem sie Raupen im geschützten Rahmen bis zum Schmetterling aufzieht und dann in die Freiheit lässt. «Schon als ich noch klein war, hat meine Mutter die grossen Schwalbenschwanzraupen, die sie im Garten gefunden hat, vor den Vögeln gerettet», erzählt sie.

«Als Kind war es sehr faszinierend zu sehen, wie sich die Raupe im Glas verpuppt und ein Schmetterling schlüpft.»

Vor etwa drei Jahren hat die 56-Jährige in ihrem Garten zufälligerweise wieder einmal Schwalbenschwanzraupen am Fenchel gefunden und sie aufgezogen.

In der Facebook-Gruppe «Schmetterlinge geschützt aufziehen» fand Barbara Zogg-Tanner viele Gleichgesinnte. Diese erzählten vom Aerarium, einem Behälter aus Netzstoff, in dem sich Raupen geschützt vor Fressfeinden und Parasiten bis zum Schmetterling entwickeln können. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern, die als Farbdesignerin arbeitet, sagt:

«Ich legte mir auch ein Aerarium zu und bin so in dieses Hobby hineingerutscht.»

Die farbenfrohen Raupen fressen sich am Fenchel satt. Bild: Corinne Hanselmann

In bis zu drei Generationen lebt der Schwalbenschwanz zwischen Frühling und Herbst. Dann überwintern die Puppen, die aus den Raupen entstanden sind, und schlüpfen zwischen Ende April und Anfang Juni als Schmetterling.

In den Aerarien überwintern rund 60 Puppen

Ein frisch geschlüpfter Schwalbenschwanz. Bild: Barbara Zogg-Tanner

«32 Puppen habe ich letztes Jahr überwintert», erzählt Barbara Zogg-Tanner. «Und alle sind im Frühling geschlüpft.» Im kommenden Winter werden in ihren Aerarien – mittlerweile hat sie drei davon – gegen 60 Puppen überwintern. Inzwischen hat es sich nämlich ein wenig herumgesprochen, dass Barbara Zogg-Tanner Schmetterlinge «züchtet». Nachbarn und Bekannte bringen ihr Raupen vorbei, wenn sie solche im Garten entdecken.

Zudem machte sie kürzlich in der Facebook-Gruppe «Du bisch vu Grabs, wenn ...» einen Aufruf, dass man ihr Schwalbenschwanzraupen bringen könne, wenn man solche beim Rüebli- oder Fenchelernten entdeckt. Dies sind nämlich neben Dill und Petersilie die typischen Futterpflanzen der Raupen.

Im Garten von Barbara Zogg-Freuler schlüpften im vergangenen Frühling 32 Schwalbenschwänze. Bild: Barbara Zogg-Tanner

Weniger Schmetterlinge als noch vor 20 Jahren

Barbara Zogg-Tanner sieht ihre Aufzucht als kleinen Beitrag zu Gunsten der Natur. Die Tierfreundin, die mit ihrem Mann an der Bongertstrasse wohnt, sagt:

«Mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass es viel weniger Schmetterlinge gibt als noch vor 20 Jahren, als wir hier einzogen.»

Inzwischen hat es sich ein wenig herumgesprochen, dass Barbara Zogg-Tanner Schmetterlingsraupen aufnimmt. Auch Nachbarn und Bekannte bringen ihr Raupen. Bild: Corinne Hanselmann

Sie achtet deshalb in ihrem Garten darauf, vermehrt Nektarpflanzen wie zum Beispiel Blutweiderich oder Malven anzubieten. So finden die Schmetterlinge Nahrung und pflanzen sich hoffentlich in der Umgebung fort.

Auch einige andere Schmetterlingsraupen hat Barbara Zogg-Tanner schon grossgezogen. Hier ein Kohlweissling. Bild: Barbara Zogg-Tanner

Offensichtlich haben ihre Bemühungen der letzten Jahre bereits etwas gebracht. Beim Besuch der Schreibenden flatterten mindestens drei verschiedene Schmetterlingsarten im Garten umher: Tagpfauenauge, Kaisermantel und Kohlweissling.

Damit künftig auch die Raupen des Kleinen Fuchs und des Tagpfauenauges genügend Futter finden, will die Grabserin noch diesen Herbst einen Bereich mit Brennnesseln anlegen. Denn: «Häufig werden die unbeliebten Brennnesseln abgemäht.» Viele Arten sind aber auf eine spezifische Futterpflanze angewiesen.

Alle paar Tage brauchen die Raupen frisches Futter

Noch herrscht munteres Treiben auf dem abgeschnittenen Fenchel- und Rüeblikraut, das in Gläsern mit Wasser in den Aerarien steht. Flink kriechen die Raupen den Stängeln entlang und fressen sich satt. Andere wiederum suchen an den Wänden und in aufgehängten Eierschachteln und Kartonrollen bereits ein geschütztes Plätzchen, um sich zu verpuppen.

Die Schwalbenschwanzraupe links hat sich soeben verpuppt, bei der Raupe rechts steht dies kurz bevor. Bild: Barbara Zogg-Tanner

Etwa alle vier Tage benötigen die Raupen Futternachschub. Zogg hat im Garten selber Fenchel und Karotten angepflanzt und erhält bei Engpässen auch aus dem Bekanntenkreis das gefragte Kraut, etwa wenn geerntet wird. «Wer Kraut von Rüebli, Fenchel oder Dill übrig hat, darf sich gerne bei mir melden.» Natürlich muss im Aerarium auch regelmässig sauber gemacht werden. Auf dem am Boden ausgelegten Haushaltpapier sind die Ausscheidungen der Raupen zu sehen.

Nach dem Verpuppen wird Ruhe einkehren

Auch einige andere Schmetterlingsraupen hat die Grabserin schon grossgezogen, hier ein Kleiner Fuchs. Bild: Barbara Zogg-Tanner

Wichtig ist, dass Aerarien an einem geschützten Ort, aber möglichst draussen platziert werden. Denn ist es zu warm, wie beispielsweise im Haus, kann es passieren, dass Schmetterlinge entgegen der Natur auch im Winter schlüpfen, weiss die Grabserin, die sich inzwischen einiges an Fachwissen angeeignet hat.

Verschiedene Stadien des Schwalbenschwanzes – von der erst etwa einen Zentimeter grossen, noch schwarzen Raupe bis hin zur Puppe, sind zu sehen. «Etwa 30 Raupen haben sich bereits verpuppt. Bis sich auch die restlichen verpuppen, wird es wohl noch rund drei Wochen dauern», schätzt Barbara Zogg-Tanner. Wenn sich alle Raupen verpuppt haben, wird im Aerarium Ruhe einkehren bis zum Frühling.

Die Raupen suchen sich ein ruhiges Plätzchen, um sich zu verpuppen. Bild: Barbara Zogg-Tanner

Schwalbenschwanzraupen, die man mit etwas Glück auch jetzt noch im Garten findet, nimmt Barbara Zogg-Tanner gerne bei sich auf.

