Natur Firma Kibag spendet 20000 Franken für nachhaltige Umweltprojekte im Rheintal Die Kibag Baustoffe Schollberg AG hat dem Verein Pro Riet Rheintal 20000 Franken gespendet. Pro Riet setzt sich seit über 30 Jahren für die Natur ein. 20.04.2021, 05.00 Uhr

Honigbiene auf Feld-Witwenblume innerhalb einer von Pro Riet angelegten Blumenwiese. Bild: PD

(pd) Ausgehend von den beiden Naturschutzgebieten Bannriet und Spitzmäder schafft der Verein immer wieder wertvolle Lebensräume für die heimische Flora und Fauna, dies in Zusammenarbeit mit Landwirten, Grundeigentümern, Behörden und verschiedenen Projektpartnern.

Die Spende der Kibag wird in neue ökologische Aufwertungen in der Region zwischen Sargans und Altenrhein fliessen, heisst es in einer Medienmitteilung. So sollen beispielsweise auf ehemals intensiv genutzten Parzellen artenreiche Blumenwiesen, Buntbrachen und Gebüschgruppen entstehen. In Rebbergen werden Trockensteinmauern und Steinlinsen erstellt oder es können Kleingewässer für die äusserst seltene Geburtshelferkröte angelegt werden.

Aufwertungen in grossem Stil sind kostspielig

Bis Ende 2020 sind unter Mitwirkung von Pro Riet bereits über 225 Hektaren Landwirtschaftsland ökologisch aufgewertet worden. Es handelt sich dabei um 360 Projektflächen mit verschiedenen Eigentümern und Bewirtschaftern. Ökologische Aufwertungen, wie sie Pro Riet in grossem Stil umsetzt, sind kostspielig und können nur mit finanzieller Unterstützung und durch Spenden wahrgenommen werden.