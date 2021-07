Nässe setzt vielen Tieren zu: Bodenbrüter haben es schwer

Natur Die Nässe setzt vielen Tieren zu: Bodenbrüter haben es besonders schwer Dieses Jahr stellte wettertechnisch die Wildtiere im W&O-Gebiet vor viele Herausforderungen. So gefährdet das nasskalte Wetter die Jungvögel der Raufusshühner im Obertoggenburg. Katharina Rutz 21.07.2021, 17.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Intakte Lebensräume sind für diesen Birkhahn überlebenswichtig. Bild: PD

Die Aufzuchtzeit von Auerhuhn und Birkhuhn ist in vollem Gange, und auch beim Schneehuhn sind die Kücken geschlüpft. Das Wetter war über viele Wochen der Brutzeit dieser Raufusshühner nass und kalt. Für Bodenbrüter, zu denen diese Vogelarten gehören, ist dies schlecht. Der Obertoggenburger Wildhüter Urs Büchler erklärt:

«Die Henne kann ihre Küken nicht warmhalten und gleichzeitig auf Nahrungssuche gehen.»

Allerdings ist eine einzelne schlechte Brutsaison aufgrund von nasskalter Witterung noch kein Grund, sich ernsthaft Sorgen um den Bestand der Art zu machen – auch nicht um die seltenen Raufusshühner. «Die Natur kompensiert solche Schwankungen», sagt Urs Büchler. In einem schlechten Jahr mit wenig Jungtieren hätten diese dafür umso grössere Chancen alle ein Revier zu finden.

Zudem sei letztes Jahr ein gutes Brutjahr gewesen. Der Bestand der Raufusshühner im Obertoggenburg ist in früheren Jahren zwar teilweise stark zurückgegangen, zurzeit aber recht stabil.

Situation im Alpstein ist besser als an anderen Orten

«Der Bestand des Auerhahns ist auf tiefem Niveau stabil», sagt Urs Büchler. Das Schneehuhn im Alpstein sei ebenfalls jedes Jahr stabil, während die Bestände in anderen Teilen der Schweiz eher sinken würden. Auch beim Birkhuhn ist der Rückgang im Toggenburg nicht so stark wie andernorts. Intakte Lebensräume sind für diese Arten überlebenswichtig.

Das nasskalte Wetter setzt den Auerhähnen zwar zu, die Bestände sind aber stabil. Bild: PD

«Dieser hat allerdings stetig abgenommen», warnt Urs Büchler. Auch der Trend zu mehr Aktivitäten in Wäldern und Bergen setze sich fort. Schwindende Lebensräume und Störungen gefährden einen Bestand der Hühnervögel viel stärker als ein Jahr mit schlechtem Wetter.

Dass der Frühling in den Bergen ungewöhnlich spät kam, hat nicht nur die Rauhfusshüner oder den Auerhahn vor Herausforderungen gestellt. Auch andere Wildtiere leiden darunter, dass der Mai kalt und nass war und dass es im Juli bisher kaum Tage ohne Regen gab. Im Werdenberg beispielsweise hatten die Flussregenpfeifer heuer wenig Chancen erfolgreich zu brüten. Ludwig Altenburger, Präsident des Vereins Natur- und Vogelschutz Buchs-Werdenberg bestätigt:

«Für die Flussregenpfeifer sieht es durch das wiederholte Hochwasser gar nicht gut aus, da ihre Brutplätze auf den Sandbänken am Rhein immer wieder überschwemmt wurden.»

Umgang mit aufgefundenen Jungtieren Immer wieder kann es vorkommen, dass auf einem Spaziergang ein Jungtier oder ein Jungvogel gefunden wird. Nur weil es allein ist, heisst es nicht, dass es nicht mehr von den Elterntieren betreut wird oder Hilfe braucht. Wichtig ist, dass die Tiere nicht in die Hand oder gar mit nach Hause genommen werden. Wenn ein Jungtier wirklich nicht mehr betreut wird oder ein Jungvogel an einem Ort gefunden wird, wo weit und breit kein Nest sein kann, dann sollte der zuständige Wildhüter verständigt werden. Dieser beurteilt die Situation vor Ort und ergreift die sinnvollste Massnahme. (kru)

Während also beim Flussregenpfeifer gar kein Nachwuchs schlüpft, wird das nasskalte Wetter für die Jungtiere anderer Arten zum Problem. Junge Hasen beispielsweise leiden laut dem Obertoggenburger Wildhüter Urs Büchler unter der Nässe.

Mehr Erkrankungen bei Huftieren

Das Regenwetter erschwert den Vögeln auch die Nahrungssuche nach Insekten. Dabei ist dies laut Ludwig Altenburger ohnehin schon ein Grundproblem bei vielen Vogelarten. Er sagt: «Es gibt immer weniger Insekten und damit weniger Nahrung für viele Vögel.» Wildhüter Urs Büchler erklärt:

«Bei den Huftieren wie Reh und Hirsch erkranken die Kitze bei andauernder nasskalter Witterung häufiger an Infekten. Bei den Rehen lässt es sich dann oft beobachten, dass die Geissen vermehrt nur noch ein Kitz oder gar keines haben, wo sie in guten Jahren oft zwei mit sich führen.»

Mehr Infekte bei Huftieren wie Reh und Hirsch. Maja Reznicek

Auch bei den Steinböcken scheint der lange und harte Winter sowie der nasskalte Frühling Spuren hinterlassen zu haben. «Die Jungtiere sind nicht gleich gut vom Winter erholt, wie in anderen Jahren», so der Wildhüter. Dies lässt sich am späten Haarwechsel vom Winter- zum Sommerfell beobachten. Hier hat man die Jagdplanung entsprechend angepasst. Bei den Hirschen, wo man nach wie vor eher eine Bestandesreduktion erreichen möchte, bleibt hingegen die Abschussvorgabe bestehen.

Turmfalke und Fuchs nicht betroffen

Es gibt aber auch Arten, die weniger gelitten haben. «Bei den Turmfalken konnten wir gute Bruterfolge mit drei bis fünf Jungen feststellen. Mauersegler haben eher ein Problem, wenn es für die Jungen unter den Ziegeln zu heiss wird», weiss Ludwig Altenburger. Aus seiner Sicht ist somit das nasskalte Wetter im Werdenberg kein Problem.

Urs Büchler nennt den Fuchs als Beispiel für eine Tierart, die weniger unter dem nasskalten Wetter gelitten hat.

Und auch bei den anderen Tierarten gleiche die Natur die Schwankungen wieder aus, sofern die anderen Faktoren stimmen. Der wichtigste Faktor dabei seien intakte, ungestörte Lebensräume, so der Wildhüter. So könne das Wetter einen Tierbestand nicht massgeblich bedrohen.