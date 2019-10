Wahlkreis Werdenberg: Die SVP erhielt vor vier Jahren in allen Gemeinden am meisten Stimmen.

Wahlkreis Werdenberg: Die SVP erhielt vor vier Jahren in allen Gemeinden am meisten Stimmen. Der Wahltag für das Eidgenössische Parlament steht bevor. So verliefen die Nationalratswahlen im Werdenberg vor vier Jahren. Heini Schwendener

Die Auswahl von Kandidierenden für den Nationalrat ist riesig, ebenso die Menge des Werbematerials. Bild: Heini Schwendener

Region Werdenberg Der Termin der National- und Ständeratswahlen rückt immer näher. Die Wahlunterlagen sind verschickt, die Briefkästen sind voll mit Wahlwerbung und auf Wiesenstreifen entlang viel befahrener Strassen reiht sich ein Wahlplakat ans andere. Das verwundert nicht. Um die zwölf Sitze des Kantons St.Gallen im Nationalrat bewerben sich 255 Kandidierende auf 25 Listen. Und dies, obwohl mit Nationalrat Walter Müller (FDP, Azmoos) nur ein einziger der Bisherigen nicht mehr für eine weitere Amtsdauer kandidiert.

Der Ausgang der Wahlen ist ungewiss. Kommt es wieder zu markanten Verschiebungen der Parteistärken wie vor vier Jahren? Werden die Verlierer von 2015 heuer wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren? Der 20. Oktober bringt die Antworten auf diese und andere Fragen.

SVP vor FDP, SP und CVP, kleine Parteien lagen klar zurück

Die Parteistärke wird ermittelt als Prozentanteil der Wählerstimmen einer Partei am Stimmentotal aller Parteien. Die Parteistärke gibt somit Auskunft über das Ausmass, in welchem es einer Partei gelungen ist, Wähler anzuziehen. Im Wahlkreis Werdenberg erreichte 2015 die SVP mit 37,1 Prozent wieder ihre Parteistärke wie acht Jahre zuvor (37,5 Prozent). 2011 war sie zwischenzeitlich auf 32,2 Prozent gefallen. Zweitstärkste Partei bei den Werdenberger Wählerinnen und Wählern war vor vier Jahren die FDP mit 16,3 Prozent der Stimmen, das war ein Plus von 1,6 Prozentpunkten gegenüber 2011, aber noch bei weitem nicht so hoch wie 2007, als sich die FDP über 18,3 Prozent freuen durfte. Grosse Verliererin im Werdenberg war vor vier Jahren die SP mit nur 14,7 Prozent, gegenüber 19,2 Prozent vier Jahre zuvor und 18,4 Prozent im Jahr 2007. Die Verluste der CVP hielten sich im Wahlkreis Werdenberg 2015 gegenüber den beiden Wahlen zuvor in Grenzen. Die Parteistärke der CVP betrug 11,0 (2015), 11,7 (2011) und 11,2 Prozent (2007).

Im eher tiefen einstelligen Bereich bewegten sich hingegen in den vergangenen drei Nationalratswahlen die Parteistärken von GLP, BDP und GP. Die GLP erreichte 2015 4,7, die BDP 4,4 und die Grünen 4,1 Prozent.

Wahlbeteiligung von 46 Prozent

Bei den letzten drei Nationalratswahlen machten jeweils rund 46 Prozent der Werdenbergerinnen und Werdenberger von ihrem Wahlrecht Gebrauch, ein Wert, der genau dem kantonalen Durchschnitt entspricht.

Die Wahlen 2015 waren insbesondere für die SVP sehr erfolgreich im kleinsten Wahlkreis des Kantons. Sie war in allen Werdenberger Gemeinden die wählerstärkste Partei. In Sennwald erreichte die SVP den Höchstwert im Werdenberg mit einer Parteistärke von 44,1 Prozent. Selbst in Buchs, wo die SP mit einer Wählerstärke von 18,7 Prozent ihr bestes Resultat verbuchen konnte, erreichte die SVP noch immer 33,8 Prozent.

FDP in Wartau am stärksten

Die FDP hingegen erhielt in der Gemeinde Wartau mit 21,3 Prozent Parteistärke ihren grössten Zuspruch innerhalb des Werdenbergs. Der CVP gelang dies traditionellerweise in der Gemeinde Gams mit einem Wähleranteil von 26,2 Prozent. Die GLP erzielte in Wartau (5,9 Prozent) ihr bestes Resultat, die BDP in Sevelen (5,3 Prozent) und die Grünen in Grabs (4,8 Prozent).