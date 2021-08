Nationalitäten Multikulti pur: In Buchs leben Menschen aus 86 verschiedenen Nationen Wie eine Statistik des Bundes zeigt, sind die Deutschen im Wahlkreis Werdenberg die grösste Gruppe ausländischer Herkunft. Nur in der Gemeinde Wartau sind die Italiener an der Spitze. Armando Bianco 10.08.2021, 13.06 Uhr

Multikulti statistisch erfasst: Auch in den Gemeinden der W&O-Region leben Menschen aus allerlei Nationen, am meisten in Buchs mit 86 Ländern.

Georgios Kefalas / Keystone

Gemäss einer Erhebung des Bundesamtes für Statistik leben in der Schweiz 197 Nationen. Wie die Zahlen mit Gültigkeit per Ende 2019 zeigen, gibt es in den 2212 Schweizer Gemeinden im Durchschnitt Menschen aus 37 Ländern.

In der Stadt Buchs lebten per Ende 2019 Menschen aus 86 Nationen. Die grösste Gruppe ausländischer Herkunft stellt Deutschland, vor Italien und Nordmazedonien. Buchs ist der Ort mit deutlich am meisten Nationalitäten im Wahlkreis Werdenberg. In Sevelen wurden 70 Nationalitäten gezählt. Auch hier steht Deutschland an der Spitze, gefolgt von Nordmazedonien und Serbien.

Einzig in Wartau steht Italien an der Spitze

Ebenfalls am meisten Deutsche gibt es in Sennwald, gefolgt von Menschen aus Österreich und dem Kosovo. In Sennwald werden 62 Nationalitäten gezählt. In der Gemeinde Grabs wohnen Menschen aus 60 verschiedenen Nationen. Und auch hier kommt die grösste Gruppe ausländischer Herkunft aus Deutschland, dahinter rangieren Österreich und Italien.



Wartau ist die einzige Gemeinde im Wahlkreis Werdenberg, in der die Italiener die grösste Ausländergruppe sind. Deutschland und Nordmazedonien belegen die weiteren Plätze. Insgesamt werden in Wartau 59 Nationalitäten gezählt. Etwas weniger multinational ist die Gemeinde Gams mit 47 Herkunftsländern. Hier dominieren ebenfalls Deutsche, gefolgt von Österreich und Italien.

In drei Schweizer Gemeinden gibt es keine Ausländer

In der obersten Toggenburger Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann sind Einwohnerinnen und Einwohner aus insgesamt 32 Nationen registriert. An der Spitze liegt auch hier Deutschland, dahinter folgen die Länder Portugal und Österreich.

Landesweit gab es Ende 2019 nur drei Gemeinden, in denen ausschliesslich Schweizerinnen und Schweizer leben: Corippo (Tessin), Rumendingen (Bern) und Oberems (Wallis). Die Einwohnerzahl in diesen Orten liegt nur bei 9, 70 und 125.