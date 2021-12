Patti Basler und Philippe Kuhn traten im Fabriggli Buchs auf

Buchs Der Mensch als lernendes Wesen in pointierten Weise im Fabriggli ergründet Die Kabarettistin Patti Basler und der Pianist Philippe Kuhn traten im Fabriggli auf. Das mit Gedichten und Liedern abgerundete Programm zeigte eine angriffslustige und spitzfindige Patti Basler, die das Publikum mit einbezog, einzelne Zuschauerinnen und Zuschauer düpierte und gleichzeitig eine rechtfertigende, gute Prise Selbstironie an den Tag legte. Michael Braun Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Patti Basler ist eine begnadete Schnellrednerin und vermochte das Publikum mit ihrer Spontanität und Schlagfertigkeit in das Programm einzubeziehen. Bild: Michael Braun

Zwei Badener, Kabarettistin Patti Basler und Pianist Philippe Kuhn, brachten Klamauk und philosophische Gedankengänge aus Politik und Gesellschaft ins Werdenberger Kleintheater Fabriggli. Mit ihrem zweiten abendfüllenden Bühnenprogramm «Nachsitzen» lockten die beiden am Donnerstagabend zahlreiche Zuschauer ins Fabriggli, um ihnen dort neue Zusammenhänge aufzuzeigen, auf die sie selbst nie gekommen wären.

Das mit Gedichten und Liedern abgerundete Programm zeigte eine angriffslustige und spitzfindige Patti Basler, die das Publikum mit einbezog, einzelne Zuschauerinnen und Zuschauer düpierte und gleichzeitig eine rechtfertigende, gute Prise Selbstironie an den Tag legte.

Patti Basler düpierte einzelne Zuschauerinnen und Zuschauer. Bild: Michael Braun

Die begnadete Schnellrednerin, die 2019 den Salzburger Stier gewann, begab sich dabei, gestützt auf ihre Spontanität und messerscharfen Analysen, auf diverse Ausflüge weg von ihrem Skript und bezog Lokales und Persönliches mit ein. Damit schafften Patti Basler und Philippe Kuhn in ihrem durchwegs vergnüglichen und humoristischen Programm auch eine persönliche, tiefgründige Atmosphäre.

Aus dem Klassenzimmer in die Realität

Mit ihrem zweiten abendfüllenden Bühnenprogramm «Nachsitzen», knüpfen Patti Basler und Philippe Kuhn an ihr Erfolgsprogramm «Frontalunterricht» an. Sie gehen dabei den Schritt hinaus aus dem Klassenzimmer, hinein in die Welt der Erwachsenen. Doch wer denkt, hier gebe es weniger Bedarf für Wissensvermittlung, den belehrt das Bühnenduo eines Besseren. Patti Basler vermag es mit ihrer sprachlichen Finesse die Fäden zwischen Politik, Philosophie und gesellschaftlichen Themen zu spinnen, nur um sie im nächsten Moment wieder zu durchtrennen und sie in einem völlig neuen Muster anzuordnen, in einer Weise, auf die ein anderer nie gekommen wäre.

Patti Basler legte während des ganzen Programms in einer professionell humoristischen Art die vielfältigen Gründe fürs Nachsitzen dar. «Das Leben ist ein einziger Lernprozess, wer denkt, das Gras auf der anderen Seite ist grüner, der muss nachsehen, auch wenn dies bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen oder gegen Schwierigkeiten anzukämpfen», resümierte Patti Basler.

Die Kabarettistin Patti Basler legte eine Portion Selbstironie an den Tag. Bild: Michael Braun

Der Mensch als lernendes Wesen wurde in einer pointierten Weise während des ganzen Auftritts im grossen Ganzen – unserer Lebensrealität – ergründet. Dabei zogen sich aktuelle Knackpunkte aus Politik und Gesellschaft wie ein roter Faden durchs Programm. Besonders wichtig schien Basler in ihrer «Lektion» die Gleichstellung der Geschlechter, aber auch Themen wie politische Korrektheit, Rassismus, Wahlen, die Klimaerwärmung oder die LGBTQ-Bewegung fanden Eingang ins Programm. Insgesamt also ein geistig anspruchs- und gehaltvolles Programm, das zum Nachdenken und Reflektieren zwang – Nachsitzen eben.

Spiele mit Buchstaben

Mit didaktischen Mitteln kennt sich Patti Basler, die ehemalige Lehrerin und Erziehungswissenschafterin, aus. Mit ihrem selbstsicheren Auftreten, der Abwechslung im Programm und den gut gestreuten Pointen, fesselte sie ihr Publikum förmlich an ihre Lippen. Baslers einziges Hilfsmittel war ein simpler Kleiderständer, an den sie mit acht Buchstaben hantierte, sie in eine neue Reihenfolge brachte und so die unmöglichen Überleitungen von gänzlich unterschiedlichen Themen bewerkstelligte. Ihren Bühnenpartner baute sie geschickt in das Stück ein, das Wort sprang bei längeren Ausführungen gekonnt zwischen den beiden hin und her.

Mit musikalischen Einlagen und passenden Tönen vom Klavier vermochte Philippe Kuhn das Stück noch einmal mit einem grosses Stück Lebendigkeit und Abwechslung, nicht zuletzt auch guten Pointen anzureichern.

