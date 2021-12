W&O-Gebiet: Erinnerungen an 1946, das erste Jahr nach dem Krieg

Nachkriegszeit 20 Minuten bis zur Sellamatt – die am 22. Juli 1946 eröffnete neue Sesselbahn hatte Masten aus Holz Wie der W&O und die Gemeindechronik Buchs über wichtige Ereignisse im Nachkriegsjahr 1946 berichtet haben. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.30 Uhr

Die neu eröffnete Sesselbahn Alt St. Johann-Sellamatt mit hölzernen Masten. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Im Jahr 1946 gelangte die Welt förmlich auf den Weg vom Krieg zum Frieden. Der vor einem Jahr zu Ende gegangene Zweite Weltkrieg hinterliess aber noch Spuren. Mit frischer Tatkraft wurden die erforderlichen Bemühungen, das Leben wieder möglichst «normal» zu gestalten, in diesem ersten Jahr ohne Krieg zuversichtlich aufgenommen.

Die allgemeine Versorgungslage verbesserte sich auch in der Region langsam. Allerdings hielt die Rationierung mittels Karten in der Schweiz noch bis zum 30. Juni 1948 an. Nach den zahlreichen Flüchtlingszügen beim Zusammenbruch des Dritten Reiches machten Anfang Januar 1946 amerikanische Soldaten und Offiziere auf ihrer Ausflugsreise nach Rom mit der Eisenbahn auf dem Bahnhof Buchs Zwischenhalt. Zehn Tage später traten sie die Rückreise zu ihrem Ausgangspunkt im besetzten Deutschland an.

Einer der jungen USA-Urlauber, die sich im Januar auch in Buchs umsahen.

Beim zweistündigen Aufenthalt in Buchs benützten die amerikanischen Urlauber gerne die Gelegenheit, sich in den Geschäften an der Bahnhofstrasse umzusehen.

Süsses und Kaugummi von den US-Soldaten

Beliebt waren diese adrett gekleideten, äusserst freundlichen und anständigen US-Soldaten bei den Kindern, erhielten diese doch immer wieder etwas Süsses sowie Kaugummi. Und da riss denn auch gleich die amerikanische Sitte des Gummikauens ein, so dass die Schulbehörde gegen den Kaugummibettel der Jugendlichen einschreiten musste.

Monteur Johann Schindler im «Gelben Heft» vom 5. Januar 1946.

Am 5. Januar 1946 erschien in den «Ringiers Unterhaltungsblättern» ein bebilderter Glückwunsch zum kürzlichen 90. Geburtstag des früheren Monteurs Johannes Schindler samt seinem Fahrrad, welches ihn seit 45 Jahren begleitete. Anstatt Räfis benannte das Blatt Schindlers Wohnort falsch, nämlich Brienz.

Am 12. Januar wurde der Eisenbahn-Güterverkehr nach Österreich wieder aufgenommen. Als Zeichen des wieder auflebenden Verkehrs traf an diesem Tag der erste Weinwagen Südtirol-Schweiz bekränzt im Bahnhof Buchs ein. Ein Konsortium schweizerischer Importeure von Tirolerweinen brachte es fertig, die Einfuhr wieder in Gang zu bringen.

Der Weinwagen Südtirol-Schweiz im Bahnhof Buchs.

Am 20. Januar feierte der Fischereiverein Werdenberg sein 50-jähriges Bestehen. Fast vollzählig versammelten sich die 222 Mitglieder im Restaurant Grütli, Lims, zur Versammlung und zur Feier. Da man erstmals auch die «besseren Ehehälften» eingeladen hatte, waren Saal und Bühne zum Bersten voll.

Am 4. Februar eröffnete die Eggenberger & Cie., Stüdtlimühle, Buchs, ihren Betrieb als Weizen-, Mais- und Futterwarenmühle wieder. Vom 10. Februar bis 10. März spielte das Theater des Dramatischen Vereins Azmoos jeden Sonntag das Schweizer Lustspiel in drei Akten «Die Venus von Tivoli» von Peter Haggenmacher.

Eisen als Rohmaterial war Mangelware

Im Zeitungsinserat vom 21. Februar erging der dringende Appell an die Einwohnerschaft des Bezirkes Werdenberg, sich an der Alteisen-Sammlung zu beteiligen und «alles zu verkaufen, was irgendwie entbehrlich ist.» Eisen war immer noch Mangelware.

Ende Februar richtete eine Lawine, die von Malschüel bis weit ins Tobel niederging, grosse Verheerungen an. Ein grosser Teil des Waldes wurde vernichtet. Am EW-Stauwehr im Tobel wurde ein Teil der Stützmauer weggerissen. Und von der Tobelbrücke war nichts mehr zu sehen.

Niklaus Stump aus Wildhaus in Aktion.

Anfang März gewann der letztjährige Skimeister Niklaus Stump aus Wildhaus die Meisterschaft in der Nordischen Kombination (Langlauf/Skisprung) an den Schweizerischen Skirennen in Davos.

23. März: Die Dörreigenossenschaft Grabs besass in ihrem Gebäude im Vorderdorf eine Dörranlage, die neuzeitlich eingerichtet war und auch grossen Aufträgen entsprechen konnte. Die Mitglieder nahmen die Jahresrechnung pro 1945 mit einem Einnahmenüberschuss von 1900 Franken ab.

30. März: Das EW Sennwald war mit dem Bau einer neuen Druckleitung beschäftigt, die das Reservoir mit dem Maschinenhaus verband. Interessant war, dass das Wasser aus dem Sämtisersee stammte, dessen Abfluss auf der Sennwalder Seite, oberhalb des sogenannten Hälisteins, in einem kleinen Stollen gefasst wurde.

12. Mai: Die evangelische Kirchgenossenversammlung Buchs wählte den bisherigen Hilfspfarrer Felix Tschudi zum zweiten Pfarrer der Kirchgemeinde.

5. bis 7. Juli: Das St. Gallische Kantonalturnfest war ein grossangelegter Festanlass im Hanfland, der aber vom Wetterpech arg betroffen wurde.

Sesselbahn mit einer Fahrzeit von 20 Minuten

Am 22. Juli wurde der Betrieb der neuen Sesselbahn Alt St. Johann–Sellamatt fahrplanmässig aufgenommen. Distanz 1500 Meter, Höhendifferenz 500 Meter, Fahrzeit 20 Minuten. In der Werbung hiess es:

«Eine prachtvolle Fahrt von unvergesslichem Eindruck!»

Am 28. Juli wurde in Azmoos der Werdenbergische Bezirkssängertag durchgeführt. 26 Gesangsvereine mit 800 Sängerinnen und Sängern beteiligten sich an den Darbietungen und Wettgesängen.

Pfarrer Felix Tschudi sprach an der 1.-August-Feier

1. August: Erstmals organisierte der Einwohnerverein Räfis-Burgerau die Bundesfeier beim Schulhaus für die Einwohner des südlichen Dorfteils. Festredner war Pfarrer Felix Tschudi.

Am 7. August traf in Buchs kurz vor 11 Uhr mit einem Transport der Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes das 100000. Kriegskind zur Hospitalisierung in der Schweiz ein. Es war der siebenjährige Andreas Bauer aus dem Burgenland, der mit einer schönen Armbanduhr beschenkt wurde.

Die Kirchgemeinde Grabs wählte am 20. Oktober Flüchtlingspfarrer Paul Vogt.

Am 7. Oktober erhielt der Grabserberg sein erstes offizielles Postauto. Mit dem neuen Winterfahrplan wurde damit das weitläufige Gebiet des Grabserberges zum ersten Mal durch das eidgenössische Postauto erschlossen. Am 20. Oktober konnte an der evangelischen Kirchgemeindeversammlung Grabs anstelle des nach Männedorf gewählten Pfarrers Werner Schiess neu der Flüchtlingspfarrer Paul Vogt aus Zürich gewählt werden.

Zwei Züge stiessen zusammen

Am 19. Dezember ereignete sich um 8.40 Uhr ein Zugszusammenstoss im Bahnhof Buchs, südlich des Strassenüberganges. Der aus Feldkirch einfahrende Güterzug fuhr in eine manövrierende Zugskomposition eines österreichischen Personenzuges. Die Lokomotive des Güterzuges und sechs Güterwagen warf es aus dem Gleise. Personen wurden keine verletzt, hingegen roch es stark nach Alkohol an der Unglücksstelle. Kein Wunder, flossen doch etwa 15000 Liter Tirolerwein aus einem der demolierten Güterwagen ins Gelände.

Zugszusammenstoss am 19. Dezember: In der Mitte der demolierte Güterwagen mit dem grossen defekten Weinfass.

Quellen:

Werdenberger & Obertoggenburger 1946, Gemeindechronik Buchs 1946.

