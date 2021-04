«Wir versuchen die Kunden so gut es geht zu beliefern»: Nachfrage ist grösser als das Angebot – Preise für Nutzholz steigen an Die «Hölzigen» in der Region begrüssen den Preisanstieg, sind aber gegenüber dieser Entwicklung skeptisch. Was für Waldbesitzer erfreulich ist, verursacht bei Holzbauunternehmen teilweise Probleme. Urs M. Hemm, Corinne Hanselmann 17.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Nachfrage nach Schnittholz ist weltweit massiv gestiegen und hat so die Preise massiv in die Höhe getrieben. Bild: Olivia Hug

Bauen mit Holz ist im Trend. Zudem wurden während der Coronapandemie, insbesondere im privaten Sektor, vermehrt Sanierungs- und Renovierungsarbeiten mit Holz ausgeführt. Gleichzeitig führt ein Handelsstreit zwischen Kanada und den USA dazu, dass diese ihren Holzbedarf mit Importen aus Europa decken und dafür Höchstpreise bezahlen. Weiter ist die Nachfrage nach Holz aus dem asiatischen Raum in den vergangenen Monaten stark angestiegen.

Heinz Engler, Geschäftsführer des Verbands der Waldeigentümer Wald St.Gallen & Liechtenstein. Bild: PD

Auch die Schweiz ist auf Importe angewiesen, um den Bedarf an Bauholz abdecken zu können. «60 bis 80 Prozent des in der Schweiz verwendeten Holzes kommt aus dem nahen Ausland. In Deutschland und Österreich ist aber im letzten Jahr die Menge an verfügbarem Holz zurückgegangen, während gleichzeitig der Absatz nach Übersee stark angestiegen ist. Das führte zur Verknappung des Rohstoffes Holz und damit zu einem massiven Preisanstieg von bis zu 60 Prozent, der demnächst auch die Ostschweiz erreichen wird», erklärt Heinz Engler, Geschäftsführer von Wald St.Gallen & Liechtenstein sowie der Holzmarkt Ostschweiz AG. Ein weiterer Grund für die Verknappung sei zudem, dass die Bestände an Schad- und Käferholz praktisch aufgebraucht sind, was die Preisentwicklung zusätzlich anheizt, weil im Vergleich dazu Frischholz teurer ist.

Vom Verband Holzindustrie Schweiz heisst es, dass angesichts des tiefen Preisniveaus der vergangenen Jahre eine gewisse Preiskorrektur erforderlich sei. Der derzeitige Preisanstieg erfolge jedoch zu schnell.

Regionale Wertschöpfung ist aktuell ein Vorteil

Diese Entwicklungen auf den globalen Märkten bekommen auch regionale holzverarbeitende Betriebe zu spüren. «Wir befinden uns noch in einer relativ guten Situation», sagt Philipp Schöb, Geschäftsführer der Schöb AG in Gams.

«Wir beziehen einen grossen Teil des Massivholzes direkt von unserem Nachbarsbetrieb, der Sägerei Lippuner in Gams, und verarbeiten es selber weiter zu Konstruktionsholz. Deshalb tangieren uns diese Entwicklungen sicher weniger als andere Unternehmen, die viel Holz aus dem Ausland beziehen.»

Philipp Schöb, Geschäftsführer Schöb AG. PD

Die regionale Wertschöpfung hat bei der Schöb AG schon immer einen hohen Stellenwert. Über 90 Prozent des Holzes, das für die Konstruktion verwendet wird, stammt aus der regionalen Holzwirtschaft. Das von der Sägerei eingeschnittene Rundholz wird durch die Schöb AG weiterverarbeitet und beispielsweise zu tragenden Balken oder Deckenkonstruktionen verleimt. Diese wiederum werden in den Wand- und Deckenelementen von Holzbauten verbaut.

Bestehende Kunden versucht die Schöb AG so gut es geht zu beliefern

Seit einiger Zeit häufen sich bei der Schöb AG Anfragen von Zimmereien aus der Region, die bisher das Bauholz aus dem Ausland bezogen haben. «Natürlich versuchen wir, die Kunden – vor allem die bestehenden – bestmöglich zu beliefern. Jedoch benötigen wir einen grossen Teil der Produktionskapazität selber – nämlich rund 3000 Kubikmeter pro Jahr», erklärt Philipp Schöb. «Das entspricht rund 8000 Kubikmeter regionalem Rundholz in der Sägerei.»

Die Preise seien derzeit ebenfalls ein grosses Thema. «Da wir einen grossen Teil des Holzes selber verarbeiten, sind wir auch hier in einer komfortableren Situation. Anderen Unternehmern, die vor Monaten Werkverträge eingegangen sind und nun die Rohstoffe teurer einkaufen müssen, bleibt wohl nicht viel übrig, als die Preiserhöhungen zu akzeptieren.»

Bauen mit Holz ist im Trend. Im Bild eine Grossbaustelle der Schöb AG aus Gams. PD

Hamsterkäufe führen zu Verknappung der Halbfabrikate

Auch die Schöb AG passt die Preise von Holzprodukten laufend der Situation an. Pihipp Schöb sagt:

«Da wir mit der Sägerei Lippuner eine langjährige Partnerschaft pflegen, sind unsere Preiserhöhungen aber relativ moderat, wenn man sieht, was rundherum abgeht.»

Er vermutet, dass die derzeit stark steigenden Preise in einiger Zeit wieder Normalität annehmen werden. «Viele Unternehmen sind derzeit etwas im Ungewissen. Einige machten Hamsterkäufe. Dies führt natürlich auch zu einer Verknappung der Halbfabrikate.» Aus Schöbs Sicht müssen sich die Preise früher oder später wieder auf einem normalen Niveau einpendeln, damit der Holzbau gegenüber Beton- und Massivbau wettbewerbsfähig bleiben kann.

Er sieht die Tatsache, dass Holz gegenüber Beton aus ökologischer Sicht wesentliche Vorteile hat, als Hauptgrund für die steigende Beliebtheit von Holz als Baustoff. «Zudem ist ein Holzhaus auch betreffend Wohnkomfort eine super Sache, was uns von Kunden immer wieder bestätigt wird», so Schöb.

Positive Nachricht für Waldbesitzer

Christof Gantner, Regionalförster Toggenburg. Bild: Thomas Wittenwiler

Insbesondere für die Waldbesitzer sei der Preisanstieg eine positive Nachricht, sagt Christof Gantner, Regionalförster für das Toggenburg.

«Während der letzten Jahre mussten sich die Waldbesitzer mit Preisen zufriedengeben, die kaum den Aufwand abgedeckt haben. Jetzt nähern wir uns einem Preisniveau, welches den Rohstoff Holz wieder in Wert setzt.»

Um den Absatz dieses Holzes, auch um einen höheren Preis, macht er sich keine Sorgen.

«Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwertungskette, also vom regionalen Produzenten bis zum regionalen Verarbeiter, funktioniert gut und basiert auf Vertrauen und Verlässlichkeit.»

Da es sich meist um langjährige Geschäftsbeziehungen handle, profitiere je nach Preisniveau einmal die eine, das andere Mal die andere Seite mehr.

Spannend werde es zu beobachten, wie sich die Borkenkäfersituation in den kommenden Monaten bei Produzenten wie Deutschland, Österreich oder Tschechien entwickelt. Sollten dort wiederum grosse Mengen an günstigerem Käferholz anfallen, werde dies die Preise wieder drücken.

Grössere Nachfrage aus dem Ausland

Thomas Wohlwend, FOG-Sennwald-Präsident. PD

Auch Thomas Wohlwend, Präsident der Forstgemeinschaft (FOG) Sennwald und Verwaltungsratspräsident der WHE (Wald Holz Energie) AG, sieht den Preisanstieg beim Nutzholz als erfreuliche Nachricht für Waldbesitzer.

«Die Preise sind seit Jahrzehnten sehr tief, auch weil sehr viel Sturmholz im In- und Ausland auf den Markt gekommen ist.» Aktuell spürt er in der Region aber erst wenig von den steigenden Preisen – noch seien sie ziemlich stabil.

«Wir verzeichnen aber eine grössere Nachfrage aus dem Ausland – von einer Grosssägerei aus Vorarlberg.»

Wenn die Nachfrage auch im Inland höher wird, werde auch der Preis steigen, vermutet der FOG-Präsident.

Keinen Einfluss haben die Entwicklungen beim Nutzholz übrigens auf die Preise des Energieholzes, wie Wohlwend sagt. Die Preise von Brennholz und Hackschnitzeln seien seit Jahren immer etwa gleich.