Nachfolge von Buchser Stadtpräsident Daniel Gut

Buchs Nachfolge von Stadtpräsident Daniel Gut: Ortsparteien spannen zusammen Auf der Suche nach einem neuen Stadtpräsidium haben FDP, Mitte, SP und SVP eine Findungskommission eingesetzt. Der bisherige Amtsinhaber tritt per Frühjahr 2023 zurück. 14.05.2022, 05.00 Uhr

Wer zieht ins Rathaus ein? Die Parteien haben eine Findungskommission für die Nachfolge von Daniel Gut gegründet. Bild: Heini Schwendener

Im Herbst 2022 wählt die Buchser Stimmbürgerschaft das neue Stadtpräsidium, nachdem der bisherige Amtsinhaber Daniel Gut bekanntlich per Frühjahr 2023 seinen vorzeitigen Rücktritt bekannt gegeben hat. Anfang Mai kamen die Vorstände der vier Ortsparteien zum Schluss, ihre Kräfte zu bündeln und in einem gemeinsamen Rekrutierungsverfahren eine möglichst optimale Nachfolgelösung für Buchs anzustreben, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung.