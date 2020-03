Im Toggenburg wird eine Nachbarschaftshilfe-Börse aufgebaut Der regionale Führungsstab Toggenburg hat wegen Corona die Arbeit aufgenommen. 18.03.2020, 05.00 Uhr

Nachbarschaftshilfe könnte vor allem älteren Menschen, die zur Risikogruppe gehören, zugutekommen. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

(pd) Vor dem Hintergrund der Massnahmen, die der Bundesrat am Montag wegen des Corona-Virus ausgerufen hat, nahm der regionale Führungsstab Toggenburg seine Arbeit auf. Er unterstützt die Gemeinden wo möglich in der Bewältigung der ausserordentlichen Lage. Der Führungsstab stehe zusammen mit der regionalen Zivilschutzorganisation als Dienstleister den Gemeinden und damit der gesamten betroffenen Bevölkerung zur Seite, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Und im Werdenberg?

Die Zivilschutzorganisation Werdenberg ist gemäss Kommandant Roland Huber bereit, ihren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu leisten. Entsprechende Massnahmen wurden am Dienstag beschlossen. Sie werden in der W&O-Ausgabe von morgen Donnerstag vorgestellt. (she)

Die Bevölkerung wird aufgerufen, jetzt solidarisch zu handeln. Dies bedeutet, Kontakt mit Risikogruppen (vor allem Menschen über 65 Jahren und Menschen mit chronischen Erkrankungen) zu vermeiden, aber diese wo möglich auch zu unterstützen. Die Gemeinden werden dazu Nachbarschaftshilfe-Börsen aufbauen. Weitere verschiedene Unterstützungsangebote, innovative Lösungen zu Gunsten des Gesundheitswesens, der Bildungslandschaft aber auch von Risikogruppen werden aktuell von den Gemeinden mit Unterstützung des regionalen Führungsstabes geprüft, und sobald gefordert, umgesetzt.

Enger Austausch mit den kantonalen Behörden

Wer einen Beitrag in einem Bereich leisten möchte oder eine Idee hat, solle sich umgehend bei der Gemeindeverwaltung melden, lässt der Führungsstab Toggenburg verlauten.

Der regionale Führungsstab ist im engen Austausch mit den kantonalen Behörden und überprüft die Lage im Toggenburg laufend. Der Führungsstab ist überzeugt, dass die Gemeinden gut aufgestellt sind, um die Situation vor Ort zu bewältigen, und bietet wo nötig Unterstützung an. Wenn sich die Bevölkerung strikt an die angeordneten Massnahmen des Bundesrates halte, könne das Corona-Virus auch im Toggenburg eingedämmt werden, heisst es in der Medienmitteilung.

Unterstützung in ausserordentlichen Lagen

Der Führungsstab Toggenburg ist eine besondere Organisationsform der Führung, der im Auftrag der Gemeinden in einer ausserordentlichen Lage zur Bewältigung des Ereignisses Unterstützung bietet. Im Führungsstab sind unter anderem Vertreter der Gemeinden, des Zivilschutzes, des Gesundheitssektors und der Feuerwehr vertreten. Geführt wird der Führungsstab Toggenburg von Christian Heeb aus Wattwil.