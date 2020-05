Nach Verkehrsunfall in Buchs: 80-jähriger Motorfahrradfahrer erliegt im Spital seinen Verletzungen Am Freitagnachmittag ist es in Buchs zu einer Kollision zwischen einem Elektro-Motorfahrrad und einen Auto gekommen. Der 80-jährige Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt und verstarb in der Nacht im Spital. 30.05.2020, 14.32 Uhr

Der verletzte Motorfahrradfahrer wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Symbolbild: zVg

(kapo/stm) Ein 39-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Hanflandstrasse in Richtung Kehrichtverbrennungsanlage. Bei der Einmündung in die Langäulistrasse hielt er sein Auto an. Beim Einbiegen in diese Strasse übersah er den von rechts kommenden 80-jährigen Motorfahrradfahrer, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Es kam zur seitlichen Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Dort verstarb er im Verlaufe der Nacht an den Folgen seiner Verletzungen.