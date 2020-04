Nach Tankstellenraub in Buchs: Polizei sucht Täter per Öffentlichkeitsfahndung Zwei unbekannte Männer sind im Januar in Buchs in eine Tankstelle eingebrochen und haben über 40'000 Franken entwendet. Nun werden sie im Auftrag der St.Galler Staatsanwaltschaft öffentlich gesucht. 01.04.2020, 11.37 Uhr

Die unbekannten Täter sind in diesen Shop (rechts) der Agrola-Tankstelle in Buchs eingebrochen und haben 40'000 Franken gestohlen. Bild: Harald Keckeis

(kapo/lex) Wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, sind die unbekannten Täter am 27. Januar in Buchs an der Mühleäulistrasse in eine Agrola-Tankstelle eingebrochen. In den Büroräumlichkeiten entwendeten sie aus dem unverschlossenen Tresor Bargeld von über 40'000 Franken und flüchteten mit dem Deliktsgut zu Fuss.