Nach Kritik am Holzschnitzel-Wärmeverbund Büelriet in Sevelen +++ Gemeinderat ist überzeugt: «Ist am nachhaltigsten und sinnvollsten» Am 19. April entscheidet Sevelen über den Wärmeverbund Büelriet. Fachleute sagen, Erdwärme-Wärmepumpen seien hier nicht geeignet. Thomas Schwizer 07.04.2020, 15.48 Uhr

Gegen Holzschnitzel als energieträger für den Wärmeverbund Büelriet wurde Kritik laut. Bild: Donato Caspari

In den letzten Wochen wurde Kritik laut am Gutachten und Antrag der Gemeinde Sevelen über den Wärmeverbund Büelriet. Weil die Bürgerversammlung coronabedingt abgesagt wurde, wird am 19. April an der Urne entscheiden, zusammen mit weiteren Anträgen.

Konkrete Angaben über die zu erwartenden Kosten für die Bezüger von Wärmeenergie aus der Holzschnitzelanlage würden fehlen, die Wirtschaftlichkeit sei nicht gegeben. Zudem würden Alternativen wie Wärmepumpen und Fotovoltaik fehlen, lauten Kritikpunkte.

«Wärmeverbund ist wirtschaftlich konkurrenzfähig»

Heinz Eggenberger vom Ingenieurbüro Eggenberger Ingenieur + Planer AG Buchs, hat die Gemeinde beim Projekt Wärmeverbund Büelriet fachlich begleitet und beraten. Alternativen zur Holzschnitzelheizung seien geprüft, gerechnet und verworfen worden, stellt er im Gespräch mit dem W&O fest.

Im Vollkostenvergleich von Heinz Eggenberger zeigen die beiden Säulen Wärmeverbund Büelriet (inklusive einmalige Anschlussgebühr und Investition des Wärmebezügers für die Hausstation) einen um 3 Rp./kWh höheren Wärmepreis.

Mit Berücksichtigung des «Vorschusses» von 467000 Fr. resultiert ein um rund 3 Rappen/kWh günstigeren Wärmepreis gegenüber den vom «Kassensturz» ermittelten Alternativanlagen mit Wärmepumpen.

Grundwasserpumpe nicht sinnvoll für grossen Verbund

Heinz Eggenberger erläutert, dass Wärmepumpen für den Wärmeverbund Büelriet nicht möglich seien. Er stellt fest:

«Die von den mehrheitlich bestehenden Wärmebezügern hohe Vorlauftemperatur von mindestens 80 °C ist technisch mit einer Grundwasser-Wärmepumpe nicht sinnvoll.»

Er verweist zudem auf ein technisches Gutachten auf Basis einer Baugrunduntersuchung und die Feststellungen der aktuellen Baustelle, gemäss denen die Qualität des Grundwassers nicht ‹optimal ›sei und deshalb grosse technische Probleme zu erwarten sind. Auch sei das Gebiet gemäss kantonaler Erdsondenkarte und Beurteilung des ortskundigen Geologen Kaspar Papritz für eine Erdsondenanlage nicht geeignet.

Steuergeld fliesst wieder zurück Der beantragte Bruttokredit für den Wärmeverbund Büelriet beträgt gemäss Gutachten und Antrag 1,437 Millionen Franken. In der ersten Ausbauetappe würden die Grossbezüger 515000 Franken An­schlussgebühren bezahlen, die Ortsgemeinde Sevelen als Lieferantin der Holzschnitzel einen Investitionsanteil von 100000 Franken. Zudem sind gemäss Gutachten rund 90000 Franken an kantonaler Förderung zu erwarten. Netto verbliebe der Gemeinde Sevelen nach der ersten Etappe eine Investition von 732000 Franken. Der für künftige Eigentümern des heutigen Altersheims Gärbi verpflichtende spätere Anschluss (2. Etappe) würde eine Anschlussgebühr 265000 Franken bringen. Weitere Anschlussgebühren würden die verbleibende Vorfinanzierung der Gemeinde gemäss Gutachten amortisieren. «Mit heutigem Stand ist die Wirtschaftlichkeit des Wärmeverbundes gegeben, sodass letztlich die Investition über Steuergelder zurück in den Gemeindehaushalt fliessen wird», stellt der Gemeindepräsident fest. (ts)

Gemeindepräsident Roland Ledergerber fügt hinzu, dass Fotovoltaik für den Wärmeverbund nicht geeignet sei. «Sie bringt im Winter, wenn geheizt werden muss, zu wenig Leistung.»

«Die Wertschöpfung findet in der Region statt»

Der Gemeinderat Sevelen ist überzeugt, dass der Wärmeverbund mit der Verbrennung von Holzschnitzeln aus den einheimischen Wäldern, die von der Ortsgemeinde geliefert würden, nicht nur finanziell konkurrenzfähig ist.

Roland Ledergerber bezeichnet das Projekt Wärmeverbund Büelriet sowohl ökonomisch, ökologisch wie technisch als «am sinnvollsten und nachhaltigsten». Er betont: «Mit 100 Prozent einheimischer, erneuerbarer Energie findet die Wertschöpfung in unserer Region statt.»

Keine Anschlusspflicht für private Grundeigentümer

Dank der Massivbauweise der Heizzentrale muss man gemäss Ingenieur Heinz Eggenberger nicht mit Lärmemissionen rechnen. Mehrere Luft-Wärmepumpen für diesen Leistungsbereich würden eine grössere Lärmbeeinträchtigung bringen. Zur Kritik am geplanten Standort der Heizzentrale beim Werkhof «Zinslihof» sagt Ledergerber, ein Ausbau des Büelhofs bliebe ohne weiteres möglich. Ausserdem könne die Anlage gut in ein allfälliges neues Bauprojekt beim Zinslihof integriert werden. Der Wärmelieferant wäre damit bereits gegeben.

Gesetzlich wäre eine Verpflichtung von Grundeigentümern für einen Anschluss an den Wärmeverbund Büelriet möglich. Der Gemeinderat will dies aber für Private nicht anwenden, wie Roland Ledergerber betont. «Wir überzeugen mit Argumenten.»

Auch von Privaten wurde bereits Interesse angemeldet

Das zeige sich daran, dass bereits die Eigentümer von 14 Einfamilienhäusern und zwei Mehrfamilienhäusern mittelfristig Interesse an einem Anschluss bekundet hätten.

Anders ist es bei den öffentlichen Gebäuden, die mehrheitlich im Gemeindeeigentum sind. So werden in einer ersten Etappe folgende Liegenschaften Wärme aus dem Verbund beziehen, die gemäss Ledergerber allesamt aktuellen Bedarf an einer neuen Heizung haben: neues Betagtenheim Casa Sevellun, Alterswohnungen Büelhof, Werkhof «Zinslihof». In einer zweiten Etappe würde primär das heutige Betagtenheim Gärbi angeschlossen, bzw. die dannzumalige Käuferin zum späteren Anschluss verpflichtet, betont der Gemeindepräsident.

«Wirtschaftlichkeit dank Grossbezügern gegeben»

In einer dritten Etappe würden diverse Privatliegenschaften angeschlossen, die Interesse bekunden. In einer vierten Etappe würde der Wärmeverbund bis zur Schulanlage Gadretsch erweitert. Die dort bestehende Heizanlage (Grundwasser-Wärmepumpe) könnte als zusätzlicher Wärmeerzeuger die Versorgungssicherheit erhöhen.

«Die Wirtschaftlichkeit dieses Wärmeverbundes ist dank der Grossbezüger gegeben», stellt Roland Ledergerber fest. Das gelte auch für die Versorgungssicherheit, denn die Heizleistung in der Zentrale wird von Anfang an mit zwei Holzschnitzel-Kesseln erbracht. Im Endausbau wären es drei Kessel. Das Raumprogramm wird gemäss dem Gutachten von Anfang an so dimensioniert, dass die Zentrale einem Ausbau bis und mit Etappe 4 genügt. «Wir brauchen für diesen Wärmeverbund kein Öl und Gas für die Versorgungssicherheit und sind somit 100% CO2-frei», stellt Ingenieur Heinz Eggenberger fest.

«Es entsteht keine Überdimensionierung»

Mit der geplanten Zweikesselanlage werde gerade der winterliche Heiz-Wärmebedarf für die beiden ersten Etappen gedeckt. Nebst dem Vorteil der Zweikesselanlage bezüglich Betriebssicherheit könne mit nur einem Kessel im Sommer die reine Warmwassererwärmung optimal bereitgestellt werden.

Die Heizzentrale und das Silo würden den Ausbau mit einem dritten Kessel ermöglichen, je nach Etappierung des zukünftigen Ausbaus. So könne die Anlage dem jeweiligen Wärmebedarf angepasst werden und es entstehe keine Überdimensionierung.

«Mit Nein würde eine grosse Chance vergeben»

Der Gemeindepräsident findet, mit einem Nein zum Brutto-Investitionskredit von 1,437 Millionen Franken für den Wärmeverbund Büelriet würde eine grosse Chance vergeben. «Denn die Grossabnehmer brauchen jetzt eine neue Wärmeversorgung.» Just diese Grossabnehmer seien entscheidend dafür, dass die Anlage wirtschaftlich betrieben werden könne.