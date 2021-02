Frümsen Nach Quarantäne und Ferien wieder Präsenzunterricht Die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Frümsen drücken ab kommendem Montag wieder die Schulbank. Corinne Hanselmann 03.02.2021, 12.09 Uhr

Ab kommendem Montag besuchen die Kinder im Primarschulhaus Frümsen wieder Präsenzunterricht. Benjamin Manser

Am 25. Januar, also eine Woche vor den Ferien, wurde die Primarschule Frümsen geschlossen (der W&O berichtete). Das Kantonsarztamt stellte die 46 Kinder der Schule unter Quarantäne, nachdem zwei Kinder und eine Lehrperson des Schulhauses Frümsen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Die Quarantänemassnahmen endeten am 31. Januar. Die Primarschulkinder können nach der Sportferienwoche am 8. Februar wie vorgesehen wieder in den Präsenzunterricht wechseln. Dies bestätigte Schulratspräsidentin Laila Roduner am Mittwoch auf Anfrage des W&O. Dieser Entscheid sei durch das Kantonsarztamt gefällt worden. Zusätzliche Massnahmen wie etwa Coronatests habe das Kantonsarztamt bis jetzt nicht verfügt. Laila Roduner sagt:

«Aktuell sind Sportferien und wir haben keine Kenntnisse von weiteren bestätigten Coronafällen.»

Auf die Frage, ob es sich bei den Fällen vom Januar um das normale Coronavirus oder um Mutationen handelte, sagt sie:

«Es gab Analysen, jedoch bekamen wir keine Mitteilung, dass es sich um Mutationen handelte. Somit gehen wir davon aus, dass es keine Mutationen waren.»