Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Bancomaten in Sevelen: Raiffeisenbank nimmt neuen Cash Corner in Betrieb – er erfüllt höchste Sicherheitsaspekte In der Nacht auf den 12. Dezember 2019 haben Unbekannte den Bankautomaten der Raiffeisenbank Werdenberg beim Coop in Sevelen gesprengt und massiv beschädigt. Seit Mittwochabend ist am neuen Standort bei der Post ein neuer Cash Corner in Betrieb. Thomas Schwizer 11.06.2020, 12.09 Uhr

Die Raiffeisen-Vertreter Christof Tinner, Petra Kuratli und Sandro Uhlmann beim neuen Cash Corner bei der Post in Sevelen. Bild: Thomas Schwizer

Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten können nie ganz verhindert werden. Das zeigten zwei Vorfälle auf Raiffeisen-Bancomaten in den Nächten auf den 12. Dezember 2019 in Sevelen und auf den 16. Dezember in Schwarzenbach bei Wil.

Die Raiffeisenbank Werdenberg hat nach dem Vorfall in Sevelen rasch beschlossen, für die Kundschaft wieder einen Bankautomaten zu realisieren. Das Bedürfnis sei zweifellos vorhanden, führten Sandro Uhlmann, Christof Tinner und Petra Kuratli am Mittwoch bei der Eröffnung des neuen Cash Corner aus, der bei der Post steht.

Hohe Beute und hoher Sachschaden

Der Sicherheitsstandard der neuen Anlage sei der höchste, der heute möglich sei, betonten sie. Man habe sich bei der Evaluation auf die grossen Erfahrungen in der Raiffeisengruppe abgestützt. Der neue Standort auf dem Post- Parkplatz ist besser einsehbar als der bisherige Bancomat in einer Wand des Coop-Gebäudes. Auch das soll vor neuen Anschlagversuchen abschrecken.

Beim Vorfall vom 12. Dezember wurde der damalige Bancomat aufgesprengt und massiv beschädigt. Gemäss der St.Galler Kantonspolizei erbeutete die Täterschaft dabei rund 120000 Franken und richtete einen Sachschaden von zirka 100000 Franken an. Die Raiffeisenbank Werdenberg sei für diese Schäden versichert, sagte Sandro Uhlmann, Vorsitzender der Bankleitung, am Mittwoch.

Bundesanwaltschaft ermittelt, Täter noch frei

Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei bestätigte dem W&O, dass es Zeugenaussagen zum Vorfall in Sevelen gab, welche in die Ermittlungen eingeflossen sind. Die Täter konnten allerdings bisher nicht ermittelt werden. Weil es sich um ein Sprengstoffdelikt handelte, liegen die weiteren Ermittlungen bei der Bundesanwaltschaft.

Der Raiffeisen-Bancomat am alten Standort beim Coop wurde in der Nacht auf den 12. Dezember gesprengt, die Täter konnten bis heute nicht gefasst werden. Bild: Kantonspolizei (12.Dezember 2019)

Gemäss heutigem Stand ist es durchaus möglich, dass am 12. Dezember in Sevelen und am 16. Dezember in Schwarzenbach die gleiche Täterschaft am Werk war. Das könne aber erst bewiesen werden, wenn die Täterschaft ermittelt sei, sagt Krüsi. Bei der Sprengung des Bancomaten in Schwarzenbach wurde übrigens eine Deliktsumme von rund 180000 Franken festgestellt.

Die Spezialisten der Kantonspolizei würden bezüglich Sicherheitskonzepten für Bancomaten immer in Kontakt mit den Banken stehen und sie auch bezüglich «möglicher neuer Phänomene» beraten, schildert der Polizeisprecher.

Raiffeisenbank: Höchste Sicherheitsstandards werden erfüllt

Die Raiffeisenbank Werdenberg ist überzeugt, mit dem neuen Automaten die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen – dank dem Knowhow der Gruppe und des Herstellers des Cash Corner. Projektleiterin Petra Kuratli betont:

«Der neue Cash Corner ist vergleichbar mit einem Panzerraum.»

Sicherheitstechnisch aufgerüstet worden seien auch alle übrigen Raiffeisen-Bancomaten im Gebiet. So will die Raiffeisenbank Werdenberg künftig Vorfällen wie am 12.Dezember 2019 vorbeugen – so weit dies irgendwie möglich ist.

Der neue Standort bietet nicht nur punkto Sicherheit bessere Bedingungen als jener des am 12.Dezember aufgesprengten Bancomaten (Bild). Bild: Reto Vincenz (12.Dezember 2019)

Die Suche nach dem geeigneten neuen Standort bei der Post, die Evaluation des Cash Corner, dessen Befestigung und das Realisieren der nötigen Leitungen habe entsprechend Zeit gebraucht, sagt Sandro Uhlmann, Vorsitzender der Bankleitung.

Cash Corner: Verbesserungen sollen einen Mehrwert schaffen

Am Mittwochabend wurde am neuen Standort bei der Post der neue Bancomat in Betrieb genommen. Als Vertreter der Raiffeisenbank Werdenberg freuten sich Christof Tinner, Petra Kuratli und Sandro Uhlmann, dass sie so der Kundschaft verschiedene Bankdienstleistungen wieder vor Ort anbieten können. Neben dem Bargeldbezug können Raiffeisenkunden am neuen Automaten in Sevelen auch Zusatzleistungen wie Saldoabfragen und Kontoauszüge in Anspruch nehmen.

Sandro Uhlmann, Vorsitzender der Bankleitung, stellt fest:

«Der neue Standort bei der Post ist offen und übersichtlich, der direkt daneben liegende Parkplatz bietet den Nutzern ein grösseres Sicherheitsgefühl.»

Er weist auf einen weiteren Mehrwert hin, den der erste frei stehende Cash Corner der Raiffeisenbank Werdenberg biete - unter anderem mit Vordach und Windschutz.