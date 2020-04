Nach dem Nein zum Wärmeverbund Büelriet: Zeit für eine neue Heizungslösung für Casa Sevellun und Alterswohnungen drängt Die Bürgerschaft der Gemeinde Sevelen lehnt den Kredit für einen Holzschnitzel-Wärmeverbund Büelriet mit 53,5-Prozent Nein-Stimmen ab. Thomas Schwizer 19.04.2020, 12.13 Uhr

Die heimischen Holzschnitzel können nach dem Nein zum Holzschnitzel-Wärmeverbund Büelriet nicht vor Ort verwendet werden können.









Bild: Archiv

In den letzten Wochen gab es in den Leserbriefspalten des W&O mehrfach harsche Kritik an der Vorlage am Gutachten und Antrag für den Baukredit «Wärmeverbund Büelriet – 1. und 2. Etappe».