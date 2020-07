Nach dem Lockdown fehlen die Blockbuster: Umsatz der Kinos ist auch in der W&O-Region eingebrochen – schweizweites Umsatzminus von 75 Prozent sorgt für Finanzengpässe Der Verband Pro Cinema befürchtet, dass nicht alle Schweizer Kinos die Folgen der Coronapandemie überleben werden. Weil weltweit viele Kinos coronabedingt geschlossen bleiben, wird der Start verschiedener Blockbuster verschoben. Auch Mitarbeitende des Kiwi-Treff Werdenberg und des Skino in Schaan sind in Kurzarbeit. Thomas Schwizer 21.07.2020, 11.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rohy Batliwala, Geschäftsführer Kiwi-Treff Werdenberg: «Uns fehlen die verschobenen Blockbuster.» Bild: Hansruedi Rohrer (18.März 2019)

Fast drei Monate mussten die Kinos wegen Bundesmassnahmen gegen das Coronavirus geschlossen bleiben. Am 6.Juni durften sie im Zuge der schrittweisen Lockerungsschritte ihre Türen wieder öffnen, was Kinofans freut. Allerdings müssen die Betreiber weiterhin verschiedene Massnahmen einhalten, zum Beispiel den Mindestabstand zwischen verschiedenen Besuchergruppen. Zudem müssen die Besucherdaten erhoben werden.

Einnahmen sind aktuell um 75 Prozent im Minus

Doch das Publikum kommt zu spärlich, um finanziell wieder auf Kurs zu kommen. Die Besucherzahlen liegen seit der Wiedereröffnung weit hinter jenen aus dem Vorjahr zurück. In den ersten sechs Wochen nach dem Neustart liegen die Umsätze der Kinos in der Schweiz satte 75 Prozent hinter jenen des Jahres 2019.

Von solchen Nutzungen der Säle wie hier bei der Wiedereröffnung am 6. Juni nach dem Corona-Lockdown im Cinema City Club in Pully träumen derzeit die meisten Kinobetreiber. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Die Kapazitäten der Kinosäle sind also, auch unter Einhaltung der Abstandsregelung, bei Weitem nicht ausgenutzt. Das bestätigt René Gerber, Generalsekretär von Pro Cinema.

Start der Blockbuster wurde wegen Coronavirus verschoben

Der Schweizer Verband für Kino- und Filmverleih stellt denn auch fest, dass die Kinos im Moment wenig unter den behördlichen Sonderauflagen leiden. Ein Handicap sei aber wie jeden Sommer das Wetter. An heissen Sommertagen und -abenden sei ein Kinobesuch erfahrungsgemäss weniger attraktiv als bei schlechtem Wetter.

René Gerber, Generalsekretär Pro Cinema. Bild: PD

Das Hauptproblem bildet gemäss René Gerber allerdings das Fehlen von sogenannten Blockbustern – also von Filmen, die hohe Besucherzahlen versprechen. Das bestätigt Rohy Batliwala, Geschäftsführer des Kiwi-Treff Werdenberg. Der neueste James-Bond-Streifen oder «Mulan» seien zwar schon längere Zeit bereit für den Kinostart.

Langes Warten auf zugkräftige «James Bond», «Mulan» und Co.

René Gerber zeigt die Auswirkungen an einem Beispiel:

«Allein der neue «James Bond» hätte rund 1 Million Kinoeintritte in der Schweiz generiert»

Das ist bei insgesamt rund 12 Millionen Eintritten pro Jahr eine massgebende Grösse. Auch Christopher Nolans Science-Fiction-Thriller «Tenet» wird zurückgehalten, bis in den ganzen USA die Coronasituation eine Wiedereröffnung der grossen Kinos erlaubt. Aus dem gleichen Grund wurde auch der Start des Disneyfilms «Mulan» verschoben.

Schweizer Kinos müssen auf Öffnung in den USA warten

Die Auslieferung dieser Grossproduktionen an die Kinos sei immer wieder verzögert worden, weil in den USA und zahlreichen weiteren Ländern die meisten Kinos wegen des Coronavirus noch immer geschlossen seien.

Gerber erläutert den Zusammenhang:

«Die Einbussen für die Produzenten wären massiv, wenn sie den Film weltweit nur in einem kleinen Teil der Kinos zeigen dürfen.»

Leidtragende der fehlenden Blockbuster sind die Schweizer Kinos, denen das grosse Publikum fehlt. Erfolgsfilme vergangener Jahre zeigen mache keinen Sinn. «Das funktioniert teilweise bei Openair-Kinos, aber nicht in regulären Kinos .» Solche Filme erhalte man bereits auf anderen Kanälen.

Nach einem schwierigen Kinojahr 2018 setzten die Schweizer Kinos im 2019 zu einer Erholung an. Mit den für das laufende Jahr angekündigten Blockbustern war die Hoffnung gross, dass auch 2020 gut ausfallen würde. Doch Corona machte auch der Kinobranche einen dicken Strich durch die Rechnung.

Zugkräftige Filme werden vorläufig Mangelware bleiben

Sorge bereitet Rohy Batliwala, dem Geschäftsführer des Kiwi-Treff Werdenberg, dass die Blockbuster wohl noch einige Zeit nicht freigegeben werden. Er befürchtet, dass die Kinos die Auswirkungen dieser Verzögerung noch länger spüren müssen.

«Weil die Studios in Hollywood noch immer geschlossen sind, werden auch im ersten Halbjahr 2021 neue Filme fehlen.»

Deshalb würden für die Kinos zugkräftige neue Filme wohl noch einige Zeit Mangelware bleiben, was auch im kommenden Jahr fehlende Umsätze bedeuten würde.

Schweizer Kinos probieren verschiedene Ansätze aus

Schweizer Kinos probieren in der aktuellen Situation verschiedene Ansätze aus. Zum Beispiel reduzierte Spielzeiten. René Gerber stellt fest:

«Wenn die Zahl der Aufführungen grösser ist als die Anzahl der Eintritte, bringt das nichts.»

Ein weiterer Ansatz ist es, zusätzliche Aufführungen anzusetzen, wenn schlechtes Wetter und damit Kinowetter angesagt ist.

Andrea Wellenzohn mit ihren Enkelinnen Ilaria und Viviana im Kiwi-Treff Werdenberg: «Wir gehen natürlich auch in der Coronazeit ins Kino. Das ist doch etwas anderes als immer nur eingesperrt zuhause zu bleiben.» Bild: Hansruedi Rohrer

Beides wird im Kiwi-Treff Werdenberg umgesetzt. Aktuell wird hier nur am Freitag- und Samstagabend sowie am Sonntagnachmittag gespielt. Geschäftsführer Rohy Batliwala kündigt an:

«Wir werden neu kurzfristige Aufführungen machen, wenn das Wetter dafür passt.»

Es lohne sich also, das aktuelle Kinoprogramm online zu studieren.

Finanzielle Situation vieler Kinos ist angespannt

René Gerber von Pro Cinema schliesst nicht aus, dass einige Kinos die Auswirkungen der Coronakrise wirtschaftlich nicht überleben. Er sagt:

«Fast alle Kinos sind in finanziellen Schwierigkeiten.»

Viele hätten nur wenig Reserven, um die ausbleibenden Umsätze zu verkraften. Welche Unterstützung erhalten die Kinobetreiber vom Staat? Wie in anderen Branchen sei das am besten funktionierende Mittel die Kurzarbeit, sagt Gerber.

Nur wenige Kantone unterstützen die Kinos direkt

Unter dem Titel Filmkultur könnten die Kantone den Kinos zusätzlich helfen. Gerber bedauert, dass dies bisher nur in wenigen Kantonen der Fall ist. Der Verband empfiehlt den Mitgliedern, Coronakredite zu prüfen, wenn sie kurzfristig Liquidität brauchen. «Aber die müssen zurückbezahlt werden», was bei nicht gerade positiven Aussichten schwierig sei.

Der Filmschaffende Daniel Schierscher hat im Kiwi-Treff Werdenberg mit seinen Söhnen Laurin und Elia sowie Göttibub Andrin einen Jugendfilm ausgewählt Bild: Hansruedi Rohrer

Ein Mieterlass entlaste die Kinobetreiber. Hier würden leider nicht alle Vermieter Hand bieten, heisst es bei Pro Cinema. Rohy Batliwala ist froh, dass die Kiwi-Gruppe eigene Kino-Liegenschaften und damit kein Mietproblem hat.