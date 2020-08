Nach Canyoning-Unfall in Vättis: Schlechtes Wetter verunmöglicht Weitersuche nach vermisstem Mann Am frühen Mittwochabend ist es in Vättis in der Parlitobelschlucht zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Dabei kamen drei Männer ums Leben, ein vierter wird nach wie vor vermisst. Wegen des schlechten Wetters kann die Suche auch am Freitag nicht fortgesetzt werden. Christa Kamm-Sager Aktualisiert 14.08.2020, 11.03 Uhr

Vier Männer und zwei Frauen hätten sich gegen 16 Uhr zum Einstiegsort der Canyoning-Route begeben. Während die zwei Frauen den Rückweg auf dem Wanderweg angetreten haben, seien die Männer in die Schlucht gestiegen. «Leider müssen wir von vier toten spanischen Freizeitsportlern ausgehen», sagt Hanspeter Krüsi, Chef Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, an der Medienkonferenz.

Nach dem vermissten Mann wird weiterhin gesucht. Die Kantonspolizei St.Gallen sagt am Freitag auf Anfrage von FM1Today: «Das Wetter hat uns seit gestern Abend einen Strich durch die Rechnung gemacht und auch am Wochenende sind die Wetteraussichten nicht gut.» Die Polizei geht nicht davon aus, dass in den nächsten Stunden und Tagen weitergesucht werden kann. Es seien aber Leute vor Ort stationiert, die die Situation laufend beobachten würden.



Die Mitglieder der Gruppe hätten sich gekannt und alle hätten den Sport schon mehrmals miteinander ausgeführt. Eine der Frauen habe ihren Mann verloren. Als die Männer zum vereinbarten Zeitpunkt nicht heimgekehrt seien, hätten die beiden Frauen gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert. Um etwa 18.10 Uhr bis gegen 19.30 Uhr ging mit Zentrum genau über der Schlucht ein Gewitter nieder mit Regenmengen von 25 bis 30 Liter pro Quadratmeter und starken Winden.

Am Donnerstagnachmittag informierten Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, und Armin Grob, Fachspezialist Canyoning bei der Alpinen Rettung Ostschweiz, über das Canyoning-Unglück. Der Unfallort auf der Karte gekennzeichnet. Am frühen Mittwochabend ist es in Vättis in der Parlitobelschlucht zu einem Canyoning-Unfall gekommen.

Männer wurden von Gesteins- und Wassermassen mitgerissen

Ein Grossaufgebot von Rettungskräften habe sich umgehend zur Unfallstelle begeben und die Suche aufgenommen. Neben der Suche aus der Luft wurden zwei Canyoningspezialisten von einem Helikopter mittels Seilwinde in der Schlucht abgesetzt. Um 23.20 Uhr konnten zwei Männer in der Einmündung zum Gigerwaldstausee leblos geborgen werden. Ein dritter Mann sei eine halbe Stunde später in unmittelbarer Nähe gefunden worden. Der Fundort lasse darauf schliessen, dass die Männer von Gesteins- und Wassermassen mitgerissen worden seien.

Alle Männer seien befreundet und stammten aus dem nordöstlichen Teil Spaniens, aus der Region Navarra. Sie sind 30, 33, 38, und 48 Jahre alt. Die Identifizierung der Leichen laufe über die Rechtsmedizin des Kantonsspitals St.Gallen.

100 Personen und Superpuma im Einsatz

Armin Grob, Alpine Rettung Ostschweiz und Fachspezialist Canyoning, erklärte in der Folge Details zum Rettungseinsatz. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen mit Sondereinheiten der Drohnen, Alpinen Einsatzgruppe, Polizeitauchern und Hundeführern. Weiter waren die Rettungsstation Pizol mit Canyoning-Spezialisten, die Alpine Rettung Ostschweiz, zwei Rega-Helikopter, ein Superpuma der Armee, der Helikopter des Kantonspolizei Zürich, Mitarbeitende des Kraftwerks Gigerwald und ein Team der Psychologischen Ersten Hilfe im Einsatz. «Am Donnerstag sind auch ein Suchhundeteam und Bergrettungsmitglieder bei der Suche beteiligt.» Der genaue Unfallhergang werde unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St.Gallen abgeklärt, sagt Krüsi.

Bei normalen Bedingungen sei die Begehung dieser Schlucht für geübte Canyoning-Sportler keine besondere Schwierigkeit. «Das Wetter hat bei diesem tragischen Unglück eine grosse Rolle gespielt.» Das Parlitobel sei in Internetforen und Schluchtenführern beschrieben und für jedermann frei zugänglich.

Anschliessend an die Medienkonferenz konnten sich die Journalisten ein eigenes Bild in der Nähe des Stausees machen. Gegen 15.30 Uhr setzte wieder Regen ein und das Rinnsal wuchs innert Minuten erneut zu einem reissenden Bach an. Die Suche nach dem Vermissten musste erneut unterbrochen werden.

Spanischer Ministerpräsident drückt Mitgefühl aus

Am Tag nach dem Unglück meldet sich der spanische Ministerpräsident auf Twitter zu Wort. Pedro Sánchez drückt gegenüber den Familien und Freunden der Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Und er dankt im selben Post auch allen, die an der Suchaktion am Unglücksort beteiligt waren.

Nicht das erste Canyoning-Unglück in der Schweiz

27. Juli 1999

Vor rund 20 Jahren ereignete sich das schwerste Canyoning-Unglück der Schweizer Geschichte: Im Saxetbach im Berner Oberland wurde 1999 eine Gruppe junger Touristen mit ihren Guides von einer Flutwelle überrascht. 21 Menschen kamen ums Leben.

7. August 2001

Ein Vater und seine Tochter aus Luzern wurden beim Canyoning im Wildbach Nara bei Osogna TI von den Wassermassen mitgerissen und ertranken, als ein Kraftwerk sein Staubecken entleerte.

30. April 2003

2003 starb ein 54-jähriger Niederländer im Onsernone-Tal im Tessin bei einem Canyoning-Unfall. Er war beim Abseilen abgestürzt.

11. Juni 2004

Damals verunfallte im Valle Malvaglia TI ein 33-jähriger deutscher Tourist beim Canyoning tödlich. Er war beim Abseilen von einer Brücke von den Wassermassen fortgerissen worden.

24. August 2006

Am 24. August 2006 kam ein 48-jähriger Mann aus dem Kanton Neuenburg bei einem Canyoning-Unfall im Tessiner Maggiatal ums Leben.

8. Juni 2008

Wieder im Kanton Bern: 2008 verunfallte ein 36-jähriger neuseeländischer Canyoning-Guide im Stampbach bei Sigriswil tödlich. Er war zusammen mit einem Kollegen in die Schlucht gestiegen und verschwand plötzlich.

7. Oktober 2012

Letztmals ereignete sich im Oktober 2012 ein grösserer Unfall beim Canyoning. Im Fallenbach zwischen Amden und Walensee wurden zwei Gruppen von steigendem Wasser überrascht. Ein 24-jähriger Guide aus Belgien und eine 23-jährige Touristin aus Deutschland konnten nur noch tot geborgen werden.

